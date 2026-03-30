Зачем японцы покупали стекло у СССР и правдива ли легенда об элитном кедре

Все мы слышали эту историю: коварные японцы в 70-х скупали у СССР битое стекло, только чтобы заполучить ящики из элитного кедра и дуба. Якобы стекло они высыпали в океан, а из досок делали мебель.

© ГлагоL

Красиво? Да. Логично? Ни разу. Давайте включим холодную голову и разберем этот «бизнес-план» на запчасти.

1. Золотые дрова

Представьте: вы хотите дубовый шкаф. Что дешевле? Купить у СССР сухогруз отборного леса-кругляка (что Япония и делала миллионами кубометров официально) или заставить советских рабочих сколотить тысячи кривых ящиков, набить их тяжеленным битым стеклом и оплатить перевозку этого «счастья» через море? Логистика стекла съест всю выгоду от дерева еще до выхода из порта, отмечает Александр Долгих в своем блоге.

2. Гвозди — враг мебели

Любой мебельщик скажет: дерево из-под ящиков — это мусор. Оно пробито гвоздями, испачкано, поцарапано и имеет специфические размеры. Делать из него «люксовые комоды» — это как собирать айфон из запчастей старого калькулятора. Дешевле и проще купить чистую доску.

3. Спецслужбы и кедр

Легенда гласит, что спецслужбы СССР «не заметили», как ценный кедр уходит под видом тары. Серьезно? В стране, где за хищение социалистической собственности в особо крупных можно было уехать очень далеко, кто-то позволил бы массово колотить ящики из дуба для мусора?

Откуда ноги растут?

Скорее всего, ноги у этой байки растут из реальных историй про экспорт станков. В 80-х японцы действительно покупали у нас тяжелые прессы. Но не ради работы, а ради высококачественного чугуна, который шел в переплавку. Наши станки были дешевле, чем чистый металл на бирже. Вот это — реальный бизнес.

А битое стекло… Ну, представьте, сколько его должно лежать на дне Японского моря, если верить легенде. Целые стеклянные горы!