«Дон»: что на самом деле означает название этой реки

Представьте: 23 миллиона лет назад там, где сейчас расположены поля и города Восточной Европы, природа начала прорубать гигантский каньон. Так появился Дон. Он прорезал Окско-Донскую низменность и собрал воды Русской равнины. Но назывался он тогда совсем не так. Более того, у этой реки — целая коллекция имён, каждое из которых тянет за собой шлейф легенд, споров и загадок.

Цифры и легенды

Дон сегодня — это 1870 километров длины, бассейн площадью 442 500 квадратных километров и целая россыпь городов на берегах: Ростов-на-Дону, Волгодонск, Калач-на-Дону, Азов. У реки есть полные тёзки в Британии. А в античные времена греки и римляне верили: в низовьях Дона живут легендарные амазонки. Русские былины тоже не обошлись без «донских воительниц» — они сражались с богатырями наравне.

Что означает «Дон»?

Самый популярный ответ дают скифо-сарматские языки. У них «дон» — это просто «река». То же значение сохранилось в осетинском. Звучит логично: назвать реку «Рекой» — чем не вариант? Но эта версия остаётся спорной. Слишком много других претендентов.

Античные авторы знали Дон под именем Танаис. Переводится как «восьмая скифская река». Отсюда же — другие гидронимы: Гизельдон, Хазнидон, Аргудан. А вот британцы, например, выводят название из кельтской мифологии: Danu — богиня-мать у ирландцев. Так что Дон мог быть священной рекой задолго до того, как на его берегах появились первые славяне.

Славянская версия

Исследователь Т. Лер-Сплавинский настаивал: «дон» — исконно славянское слово. И связывал его с «дунаем» в значении «большая вода». Эту гипотезу поддерживают многие лингвисты. В «Повести временных лет» Дон уже фигурирует как крупный торговый путь, впадающий в Азовское море. То есть современное название существует как минимум с XII века.

Уменьшительно-ласкательная форма — Донец — тоже дала имена многим притокам. Так что у реки не просто много имён, но и целое семейство гидронимов.

Что в итоге

Дону повезло: он оброс мифами, как берега — тростником. Амазонки, скифы, богиня Danu, княжеские летописи — всё это оставило след в его названии. Какая из версий верна? Возможно, все. Ведь река, которая помнит времена, когда по её каньону ещё текли ледниковые воды, заслужила право на десяток имён. И каждое из них — маленькая загадка для большого историка.