Приметы и поверья на 30 марта: что нельзя делать в день Алексея Теплого

30 марта по народному календарю празднуют день Алексея Тёплого. Этот день также известен как Алексеев день или Тёплый Алексей. На Руси верили, что с этой даты стартует активное таяние снегов: возникают первые проталины, а реки вскрываются ото льда. Считалось, что в этот день домовой может проказничать, поэтому его старались умилостивить — оставляли для него угощения. В православной традиции в этот день чтят память преподобного Алексия.

По народным обычаям, в этот день мужчины ходили на рыбалку в надежде поймать щуку — это сулило удачу. Пойманную рыбу хозяйки затем использовали для приготовления блюд, к примеру, ухи, которую подавали к столу вечером. В конце марта люди старались закончить незавершённые дела — чтобы последующие начинания продвигались легче. 30‑го числа было принято выносить пирог в поле: так «угощали весну ради богатого урожая. Ещё в этот день ходили в баню — чтобы сбросить негативную энергию и восстановить силы тела и души. Кроме того, дата считалась благоприятной для стрижек: предки полагали, что после этого волосы будут расти быстрее. С 30 марта начинали заготавливать берёзовые почки и сок — их применяли для создания целебных настоев. Чтобы привлечь достаток, в день Алексея Тёплого надевали одежду красного цвета.

В этот день не следует одалживать деньги или продукты: по поверью, это грозит финансовыми трудностями и нищетой. Не стоит также намечать серьёзные дела или запускать новые проекты — успеха они не принесут. Во второй половине дня лучше воздержаться от работы: после полудня рекомендуется отдыхать и общаться с родными. Дальние поездки тоже лучше отложить — путешествие может оказаться рискованным.

Согласно приметам, если в день Алексея Тёплого птицы летают низко — жди осадков. Если гуси летят высоко — будет снегопад. Прилёт журавлей предвещает скорое окончательное потепление. Красный закат — к морозам. Утренний туман сулит резкое потепление. Если на орехе появились серёжки — морозов больше не ожидается.