Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь отмечает 910-летие

Торжественным богослужением был открыт юбилейный год празднования основания Свято-Успенского девичьего монастыря в Старой Ладоге Ленинградской области. Обители - 910 лет, и она является старейшей в России.

Литургию в храме Успения Богородицы совершил епископ Кронштадтский Вениамин, наместник Александро-Невской лавры.

Игумения Ефросиния, настоятельница Свято-Успенского монастыря, затем рассказала собравшимся, что в обители более девяти столетий непрерывно молились о родной земле и ее народе. Настоятельница выразила надежду, что и в последующем связь поколений не прерывалась, а каждый, кто вошел в обитель, мог услышать, как это место говорит сердцу и душе о самом главном - смысле нашей жизни, ее предназначении, духовных ценностях.

Монастырь был основан в 1116 году семейством Мстислава Великого, старшего сына Владимира Мономаха. На протяжении всей истории имел огромное значение для государства. Известен прежде всего тем, что Петр I отправил сюда в заточение первую супругу Евдокию Лопухину. Ее деревянная келья не сохранилась. Зато реку Ладожку стали называть Еленой (это имя Евдокия носила после пострига).

На территории обители стоит белокаменный Успенский собор - постройка XII века, на внутренних стенах которого видны остатки древних фресок.