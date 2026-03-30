Семь заветов Ленина: как Сталин принес клятву, изменившую ход истории

26 января 1924 года, через пять дней после смерти Владимира Ленина, на II Всесоюзном съезде Советов прозвучала речь, которой суждено было стать программным документом новой эпохи. Ее автор — Иосиф Сталин. Семь постулатов, названных «клятвой верности Ленину», не только закрепили за Сталиным роль главного наследника вождя, но и задали вектор развития страны на десятилетия вперед.

© РИА Новости

Сталин как автор и оратор: преодоление и становление

Вопрос о том, кто на самом деле писал тексты Сталина, долгое время оставался предметом споров. Рой Медведев в книге «О Сталине и сталинизме» обращает внимание на сложности, которые Сталин испытывал в юности: обучение в Горийском духовном училище велось на русском языке, и будущий вождь овладел письменной речью гораздо лучше, чем устной. Даже в зрелые годы он говорил с заметным грузинским акцентом и медленно, что, по мнению Медведева, создавало у него комплекс неполноценности в среде революционеров, многие из которых были блестящими ораторами. Юрий Емельянов, автор книги «Сталин. Путь к власти», соглашается: уличным трибуном Сталин не был.

Однако большинство историков сходятся в другом: в отличие от многих советских лидеров, Сталин всегда сам писал свои статьи, доклады и речи. Владимир Долматов в книге «Сталин» подчеркивает его умение точно формулировать мысли и находить контакт с аудиторией. Для этого он использовал не только художественные образы, но и пословицы, поговорки, а порой и шутки. Когда же ситуация требовала торжественности, его стиль становился строгим и пафосным, а финалы выступлений, как отмечает Емельянов, неизменно окрашивались в оптимистические тона — «зло терпело поражение».

Траурный съезд: речь, прозвучавшая как литургия

21 января 1924 года Ленин скончался. Съезд Советов, открывшийся 26 января, был траурным, и речи звучали соответствующие. Но выступление Сталина выделилось даже на этом фоне.

Лев Барский в книге «Сталин: портрет без ретуши» отмечает парадоксальную особенность этой речи: при всей коммунистической риторике она была «православной по духу», ее ритмы напоминали литургию. Сталин начал со слов, сразу задавших высокий трагический тон:

«Товарищи! Мы, коммунисты, — люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Мы — те, которые составляем армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой армии…»

Именно тогда Сталин произнес то, что советская пресса немедленно назвала «великой клятвой».

Семь заветов: текст клятвы

Согласно Владимиру Карпову, автору книги «Генералиссимус», клятва состояла из семи пунктов, каждый из которых открывался словами:

«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам…»

В своей речи (текст приведен, в частности, в издании Сергея Юзепчука «И. В. Сталин») Сталин обещал от имени партии и народа:

Хранить звание члена партии — «держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии». Хранить единство партии — «как зеницу ока». Хранить и укреплять диктатуру пролетариата — «не щадя сил своих». Укреплять союз рабочих и крестьян — основу советской власти. Укреплять и расширять союз республик — как залог нерушимости государства. Хранить верность принципам Коммунистического интернационала — солидарность с мировым пролетариатом. Укреплять и расширять союз трудящихся всего мира — как конечную цель.

Рождение мифа и его закрепление

Клятва была опубликована в газете «Правда» 30 января 1924 года. С этого момента образ Сталина как «верного ученика» и «продолжателя дела Ленина» начал активно тиражироваться. В 1949 году «Большая советская энциклопедия» подводила итог:

«Клятва И. В. Сталина — клятва верности ленинизму, ленинским заветам еще сильнее сплотила партию и весь советский народ вокруг великого продолжателя дела и учения Ленина И. В. Сталина. Эту клятву партия под руководством И. В. Сталина выполняла и выполняет с честью».

Почему же эта речь произвела такое впечатление? Секрет был не только в содержании, но и в форме. Сталин сумел перевести политическую программу в эмоциональный, почти религиозный регистр. Смерть Ленина создавала атмосферу невосполнимой утраты, а клятва выглядела как исполнение последней воли усопшего — то, что нельзя нарушить, не предав память вождя. В этой драматургии слова о тяготах и мучениях рабочих звучали особенно остро, а обещания, данные перед лицом смерти, обретали моральную непреложность.