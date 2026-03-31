«Алмаз-1»: последний полет секретной космической станции

31 марта 1991 года ракета-носитель "Протон-К" вывела на орбиту автоматическую станцию "Алмаз-1". Она стала пятой станцией программы "Алмаз": три пилотируемые станции летали под названиями "Салют-2", "Салют-3" и "Салют-5" (1973-1976), затем последовал запуск "Космоса-1870" (1987). "Алмаз-1" завершил эту эпоху.

© Российская Газета

Эскизный проект ракетно-космического комплекса "Алмаз" был разработан в ОКБ-52 (ныне НПО Машиностроения) под руководством главного конструктора Владимира Челомея и утвержден в 1967 году. Он включал в себя орбитальную пилотируемую станцию (ОПС) "Алмаз" и пилотируемый транспортный корабль снабжения, который должен был доставлять на орбиту экипаж из трех космонавтов, оборудование, расходуемые материалы и спускаемые капсулы. Станция имела массу 18,9 тонны, общую длину 11,61 метра и максимальный диаметр 4,15 метра.

3 апреля 1973 года была запущена ОПС-1 "Алмаз". После выведения на орбиту станция получила название "Салют-2". Но на 13-е сутки полета произошла внезапная разгерметизация отсеков. Станция прекратила существование 28 мая того же года.

ОПС-2 "Алмаз" была выведена на орбиту 25 июня 1974 года и получила название "Салют-3". На ней работала одна экспедиция.

ОПС-3 "Алмаз" под названием "Салют-5" была запущена на орбиту 22 июня 1976 года. На ней побывали 2 экспедиции. Экипажи, состоявшие только из космонавтов ВВС, доставлялись с помощью кораблей "Союз". На "Алмазах"-"Салютах" работали космонавты Павел Попович и Юрий Артюхин (позывной "Беркуты", 1974 год), Геннадий Сарафанов и Лев Демин ("Дунаи", 1974 год), Борис Волынов и Виталий Жолобов ("Байкалы", 1976 год), Вячеслав Зудов и Валерий Рождественский ("Родоны", 1976 год), Виктор Горбатко и Юрий Глазков ("Тереки", 1977 год).

В 1978 году планировалось вывести на орбиту следующую, четвертую по счету, пилотируемую станцию "Алмаз". Она уже имела два стыковочных узла. Однако в конце 1978 года было принято решение о приостановке работ по пилотируемым станциям "Алмаз". ОПС-4 была законсервирована…

Кто-то сказал: счастье главного конструктора Челомея было в том, что все свои ракеты он разрабатывал именно как универсальные. Говорят и другое: идеи Челомея часто опережали время. Более того, нередко поначалу казались нереализуемыми и вызывали неприятие у многих принимающих решения. Тем не менее, тщательная проработка научного обоснования новых предложений, хорошо продуманная экспериментальная база, как правило, пробивали дорогу новым идеям.

Как рассказали в архиве РАН в МАХ, в отличие от предшественников, "Алмаз-1" представлял собой полноценный разведывательный комплекс. Его основу составлял радиолокатор с синтезированной апертурой "Меч-КУ" с двумя антеннами 1,5×15 метров, позволявший получать изображения земной поверхности с разрешением 8 метров в любых погодных условиях и в любое время суток. Впервые в отечественной практике данные передавались на Землю в цифровом виде через спутник-ретранслятор.

Станция проработала на орбите до 17 октября 1992 года. Ее радиолокационные снимки помогли спасти теплоход "Сомов", зажатый льдами в Антарктиде: по данным "Алмаза-1" были определены участки чистой воды и проложен путь к выходу из ледового плена.

С распадом СССР программа завершилась. Следующая станция "Алмаз-1В" так и не полетела. Радиолокационные технологии, показавшие себя на "Алмазе", легли в основу современных систем дистанционного зондирования Земли, а сама программа вошла в историю как одна из самых амбициозных страниц отечественной космонавтики, подчеркивают ученые РАН.