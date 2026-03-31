Курильские острова: как они оказались российскими и почему спор с Японией не утихает

Впервые Курильские острова появились на русских картах в середине XVIII века, когда капитан российского флота Мартын Петрович Шпанберг нанес на них Малую Курильскую гряду. Екатерина II закрепила эти приобретения указом 1786 года, назвав их «землями, российскими мореплавателями приобретенными».

Утрата и возвращение

Однако уже в 1855 году часть островов отошла Японии согласно Симодскому договору, который должен был гарантировать «постоянный мир и искреннюю дружбу между Россией и Японией». Вскоре был подписан и Санкт-Петербургский договор, по которому все Курилы переходили Японии в обмен на японскую часть Сахалина. Впоследствии эти земли были утрачены в ходе русско-японской войны.

Шанс вернуть утраченные территории представился после Ялтинской конференции 11 февраля 1945 года. Союзники договорились, что СССР вступает в войну против Японии, а взамен получает Южный Сахалин и все Курильские острова. В соответствии с этим соглашением, генерал союзных войск Дуглас Макартур в 1946 году специальным меморандумом исключил из состава Японии Курильские острова (Тисима), а также остров Шикотан и группу островов Хабомаи.

Однако мирный договор между Россией и Японией так и не был подписан. Япония отказалась признать часть Курильских островов «Курильскими». Согласно официальной позиции Токио, острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи (так называемые Южные Курилы) в состав Курил не входили, и Япония от них не отказывалась.

Замороженный компромисс

В 1956 году СССР, стремясь разрядить обстановку, был готов уступить Японии острова Хабомаи и Шикотан, оставив за собой стратегически важные Кунашир и Итуруп. Однако США пригрозили Японии лишением архипелага Рюкю с островом Окинава, который тогда находился под управлением Америки. Компромисс не состоялся.

Вскоре после этого был подписан «Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией», узаконивший пребывание американских войск на японской территории. В Москве это расценили как угрозу собственным интересам. Спор о «северных территориях» зашел в тупик.

Современное положение

Сегодня четыре острова Южных Курил, а также статус Северных Курил и Южного Сахалина остаются главным камнем преткновения в российско-японских отношениях. Россия считает, что все Курильские острова, включая Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, а также весь Сахалин, принадлежат ей на законных основаниях — по итогам Второй мировой войны. Япония, чью позицию последовательно поддерживают США, настаивает на том, что Южные Курилы — ее исконные земли, незаконно оккупированные Россией, а статус Северных Курил и Южного Сахалина считает неопределенным. Японская сторона неоднократно заявляла, что мирный договор возможен лишь при возвращении всех четырех спорных островов.

21 марта 2022 года Россия отказалась вести переговоры с Японией о мирном договоре, поставив точку в вопросе о принадлежности островов. Южные Курилы — территория Российской Федерации. После начала специальной военной операции на Украине Япония присоединилась к антироссийским санкциям, а Москва заявила, что не намерена обсуждать мирный договор со страной, которая занимает откровенно недружественную позицию. В обновленной Конституции России закреплен запрет на передачу иностранным государствам любых территорий. Курильский вопрос для нашей страны закрыт окончательно и бесповоротно.