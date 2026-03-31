Какое слово Пушкин придумал для бокса

О похождениях великого поэта есть много баек и легенд. Мол, кутил и веселился. Порой и до драк доходило. Но точно известно, что Александр Сергеевич умел не просто махать кулаками. Он изучал технику английского бокса и стал одним из популяризаторов нового вида спорта в России.

Писатель даже сумел придумать слово, которое сейчас все боксёры используют каждый день.

Кто обучил Пушкина боксу?

Откуда Александр Сергеевич вообще узнал про английский бокс? Этим вопросом задаются многие десятилетия. И за годы сумели сформироваться несколько версий. По первой, Пушкин читал сборник «Боксиана; или очерки о древнем и современном боксе» британского писателя Пирса Игана, издавшего пять томов с 1813-го по 1828 год. В книгах не было ни правил, ни разновидностей техник, лишь большое количество историй и очерков о боксе.

По второй версии, Пушкина научили боксировать в Одессе моряки, которые путешествовали в разных странах и в Англии узнали о новом виде спорта. Ну и по третьей версии, о боксе поэту рассказал его хороший друг и военный чиновник Михаил Щербинин, который в 1814 году после войны с Наполеоном отправился в Англию, сопровождая Александра I. Там-то офицер и увидел, как на улицах обычные люди надевают перчатки и дерутся в стойках. Щербинин настолько впечатлился, что попросил пару уроков у местного чемпиона Джона Джексона. Кстати, этот же боксёр ставил технику великому поэту Байрону, которым всегда восхищался Александр Сергеевич. Так что случайности не случайны.

В последнее время принято считать, что именно третья теория является близкой к правде.

На самом деле, увлечение Пушкина неудивительно. Александр Сергеевич был не из застенчивых парней – на дуэлях сражался охотно, а в драки попадал ещё чаще. В письме Наталье Гончаровой, опубликованном в 1936 году, поэт вспоминал, как дрался с немцами:

«Разве в наше время, когда мы били немцев в «Красном кабачке», и нам не доставалось, и немцы получали тычки сложа руки?»

Какое Пушкин придумал слово для бокса

И, кстати, слово «тычки» в письме Пушкин тоже использовал неслучайно. В начале XIX века в Российской империи были популярны кулачные бои. И если люди говорили про удар, то имели в виду только тот, что помощнее и обязательно с размахом. К тому времени за рубежом вовсю процветал бокс и джебы – короткие прямые. Поэтому, чтобы не путать, в России стали использовать два слова – удар и тычок.

Поэт не только сам боксировал отлично, но и обучал других. Александр Сергеевич дружил с Петром Вяземским и часто бывал у него в гостях. Там писатель обучил боксу сына товарища – юного князя Павла, о чём будущий дипломат вспоминал в письмах. А позднее Пушкин даже адаптировал слово из английского языка «to box» и создал русское «боксировать», которое сейчас используют все представители этого вида спорта.

Да и в целом, поэт всегда любил спорт и активный образ жизни. Автор «Капитанской дочки» часто предпочитал пешие прогулки, при этом блестяще ездил верхом на лошади. Пушкин также занимался гимнастикой и образцово фехтовал.