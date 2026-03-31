Придумал слово «боксировать» и бил немцев в трактирах. Кто научил Пушкина боксу?

Советский спорт

О похождениях великого поэта есть много баек и легенд. Мол, кутил и веселился. Порой и до драк доходило. Но точно известно, что Александр Сергеевич умел не просто махать кулаками. Он изучал технику английского бокса и стал одним из популяризаторов нового вида спорта в России.

Какое слово Пушкин придумал для бокса
© РИА Новости

Писатель даже сумел придумать слово, которое сейчас все боксёры используют каждый день.

Кто обучил Пушкина боксу?

Откуда Александр Сергеевич вообще узнал про английский бокс? Этим вопросом задаются многие десятилетия. И за годы сумели сформироваться несколько версий. По первой, Пушкин читал сборник «Боксиана; или очерки о древнем и современном боксе» британского писателя Пирса Игана, издавшего пять томов с 1813-го по 1828 год. В книгах не было ни правил, ни разновидностей техник, лишь большое количество историй и очерков о боксе.

По второй версии, Пушкина научили боксировать в Одессе моряки, которые путешествовали в разных странах и в Англии узнали о новом виде спорта. Ну и по третьей версии, о боксе поэту рассказал его хороший друг и военный чиновник Михаил Щербинин, который в 1814 году после войны с Наполеоном отправился в Англию, сопровождая Александра I. Там-то офицер и увидел, как на улицах обычные люди надевают перчатки и дерутся в стойках. Щербинин настолько впечатлился, что попросил пару уроков у местного чемпиона Джона Джексона. Кстати, этот же боксёр ставил технику великому поэту Байрону, которым всегда восхищался Александр Сергеевич. Так что случайности не случайны.

В последнее время принято считать, что именно третья теория является близкой к правде.

На самом деле, увлечение Пушкина неудивительно. Александр Сергеевич был не из застенчивых парней – на дуэлях сражался охотно, а в драки попадал ещё чаще. В письме Наталье Гончаровой, опубликованном в 1936 году, поэт вспоминал, как дрался с немцами:

«Разве в наше время, когда мы били немцев в «Красном кабачке», и нам не доставалось, и немцы получали тычки сложа руки?»

И, кстати, слово «тычки» в письме Пушкин тоже использовал неслучайно. В начале XIX века в Российской империи были популярны кулачные бои. И если люди говорили про удар, то имели в виду только тот, что помощнее и обязательно с размахом. К тому времени за рубежом вовсю процветал бокс и джебы – короткие прямые. Поэтому, чтобы не путать, в России стали использовать два слова – удар и тычок.

Поэт не только сам боксировал отлично, но и обучал других. Александр Сергеевич дружил с Петром Вяземским и часто бывал у него в гостях. Там писатель обучил боксу сына товарища – юного князя Павла, о чём будущий дипломат вспоминал в письмах. А позднее Пушкин даже адаптировал слово из английского языка «to box» и создал русское «боксировать», которое сейчас используют все представители этого вида спорта.

Да и в целом, поэт всегда любил спорт и активный образ жизни. Автор «Капитанской дочки» часто предпочитал пешие прогулки, при этом блестяще ездил верхом на лошади. Пушкин также занимался гимнастикой и образцово фехтовал.