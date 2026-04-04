Приметы и поверья на 4 апреля: что нельзя делать в день Василия Теплого

По народному календарю 4 апреля — день Василия Теплого. Его также называют Солнечник и Капельник. Православные верующие вспоминают священномученика Василия Анкирского, жившего в IV веке.

По старому поверью, начиная стройку, стоит присмотреться, куда текут ручьи от талого снега: если вода уходит в землю, место не самое подходящее — дом будет стоять непрочно.

Наши предки в этот день пекли калачи, которые символизировали солнце, и раздавали их родным, соседям и беднякам.

На Василия Теплого не стоит хвататься за много дел сразу — удачи не будет. Также нельзя в этот день рукодельничать, особенно шить.

Запрещается оставлять сушиться на улице выстиранное белье: считается, что это может привлечь нечистую силу. Громкие разговоры тоже навлекают неприятности. Женщинам нельзя пользоваться чужим полотенцем — чтобы муж не начал изменять.

Планы и идеи в этот день лучше держать при себе и никому о них не рассказывать, иначе они не осуществятся. Чтобы не заболеть, не стоит начинать трапезу с горбушки хлеба — вместо этого ее лучше отдать птицам.

По народным приметам, красные круги вокруг солнца на восходе — к богатому урожаю. Синеватые облака сулят теплым, но дождливые дни. Птицы, плещущиеся в лужах, также предсказывают, что близится потепление.