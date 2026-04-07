«Сенсационное пророчество» Ванги: мир пугают «цифровым армагеддоном»

В интернете набирает популярность очередное «сенсационное пророчество» болгарской предсказательницы Ванги, якобы приуроченное к Страстной седмице с 6 по 12 апреля 2026 года, пишет «Царьград». Распространяемый текст обещает человечеству поэтапный коллапс: от сбоев в работе связи, интернета и банков до «конца старого мира» к выходным.

Механика сетевого фейка

Исследователи феномена Ванги подчеркивают: подавляющее большинство подобных «пророчеств» не имеет верифицируемого источника. Схема распространения таких новостей стандартна: сообщение появляется на анонимных форумах, затем подхватывается таблоидами, которые ссылаются друг на друга, создавая иллюзию достоверности.

По словам исследователей, в реальности Ванга редко называла конкретные даты. Ее подлинные высказывания носили образный характер, что позволяет современным манипуляторам адаптировать их к любым текущим событиям - будь то пандемии или техногенные аварии. «Пророчество» о «цифровом армагеддоне» Ванга якобы продиктовала своей племяннице в Страстную пятницу 1993 года. Однако эта информация не имеет документальных или аудиоподтверждений.

Версия о «плане глобалистов»

Существует гипотеза, согласно которой вбросы вроде сообщений о предсказаниях Ванги используются для подготовки общественного мнения к возможным технологическим кризисам. Епископ Савватий (Загребельный) отмечает, что через фигуру Ванги, которая стала своего рода «рупором глобалистов», могут транслироваться «сценарии управляемого хаоса». По его мнению, если в мире произойдет масштабный цифровой сбой, его легче будет списать на «фатум», предсказанный десятилетия назад, а не на ошибки или намеренные действия глобальных элит.

Реальные факторы риска

Несмотря на мистическую оболочку, неделя действительно характеризуется высоким геополитическим напряжением:

- Ближний Восток: Ультиматум США по Ормузскому проливу истекает, что создает реальную угрозу мировой торговле.

- Инфраструктура: Опасения вызывает угроза глубоководным коммуникационным кабелям в Красном море. Их повреждение способно вызвать мгновенный обрыв связи между Европой, Индией и Ближним Востоком, что приведет к панике на рынках безо всякой мистики.

В октябре британский таблоид Mirror рассказал, что в ближайшие месяцы могут сбыться «ужасающие пророчества» Ванги и французского астролога XVI века Нострадамуса. Ванга якобы предсказывала, что в 2025 году в Европе разразится война, которая ознаменует начало «катастрофы человечества». По слухам, она также предсказала, что Россия «не только выживет, но и будет господствовать в мире».