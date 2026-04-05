Как Дато Ташкентский стал главным судьей преступного мира СССР

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных такому феномену криминальной субкультуры, как воры в законе. Появившись в начале XX века, они быстро заняли лидирующие позиции в преступном мире СССР и сохранили их после распада Союза. В прошлый раз речь шла об Аслане Усояне (Деде Хасане): он начал свой криминальный путь обычным вором-карманником, но годы спустя стал лидером преступного мира России. Но пока Хасан плел интриги и развязывал конфликты, другой признанный авторитет преступного мира, вор Датико Цихелашвили (Дато Ташкентский), делал все возможное, чтобы примирить враждующих и не допустить бессмысленного кровопролития. Многие годы он решал споры в криминальном мире по всей стране, заслужив звание судьи в законе...

Предупреждение: «Лента.ру» не пропагандирует и не поддерживает движение «Арестантский уклад един» (АУЕ), которое признано в России экстремистским и запрещено.

Будущий вор в законе попал за решетку в 16 лет

Датико Цихелашвили родился 12 января 1951 года в узбекском городе Нукус: его мать была узбечкой, а отец — грузином, кем по национальности считал себя и мальчик. Подростком он перебрался жить в Ташкент, стал промышлять воровством.

Правда, вором он оказался не самым везучим — уже в 16 лет на три года попал в колонию для несовершеннолетних. На зоне Цихелашвили проявил себя как крайне непокорный арестант: бесконечные конфликты с администрацией увеличили его срок еще на год.

Фото: Кожевников В. / ТАСС

На воле Датико оказался в канун 1971 года, но долго на свободе не пробыл и вскоре вновь попал за решетку — на этот раз за нанесение тяжких телесных повреждений. Но и отбывая второй срок, Цихелашвили не изменил своей бунтарской натуре.

В результате на сходке в Ташкенте его короновали пять влиятельных воров в законе под кличкой Дато Ташкентский. Через некоторое время молодой криминальный авторитет отправился в Москву с килограммом золота для «общака» — и столичные воры в законе приняли его благосклонно.

Дато Ташкентский стал судьей в законе

Дато Ташкентский обосновался в Москве, но не забывал посещать и Ташкент, который стал знаковым местом в его жизни. Во время одной из таких поездок вора в законе обвинили в изнасиловании — так он попал под суд и получил суровый срок в 13 лет лишения свободы.

Именно отбывая его и бесконечно скитаясь по зонам, осужденный нашел свое амплуа, став третейским судьей воровского мира. Один из первых сложных случаев, который рассудил Дато Ташкентский, был связан с Евгением Васиным (Джемом).

Фото: А. Варфоломеев / РИА Новости

Годы спустя Васин создал организованное преступное сообщество (ОПС) «Общак» — крупнейшую группировку Дальнего Востока 1990-х годов. А в середине 1970-х годов воры в законе обвинили его в том, что он самовольно присвоил себе воровской титул.

Джема в самом деле не стремились короновать из-за ряда моментов: он ни разу не сидел за воровство, отбывая сроки, сотрудничал с тюремной администрацией и даже создал «Союз истинных арестантов» для борьбы с культом уголовной романтики.

Вор в законе решил судьбу лидера ОПС «Общак»

Из-за позиции Джема его не раз избивали сокамерники, верные воровским понятиям. В очередной раз конфликт между Васиным и ворами в законе обострился в 1976 году в Тобольской тюрьме, где волею случая оказался и Дато Ташкентский — именно ему предстояло разобраться в ситуации.

Он, с одной стороны, выслушал доводы противников Джема. Но с другой, прислушался и к тем арестантам, которые отзывались о Васине как о хватком и перспективном криминальном авторитете. Кроме того, Дато Ташкентский учел положение дел в воровском мире.

Фото: «Прайм Крайм»

В то время большую его часть составляли кавказские воры в законе, а славянских было заметно меньше, что создавало дисбаланс. В итоге Дато Ташкентский решил короновать Васина по-настоящему — свой титул тот получил 2 октября 1985 года.

К слову, годы спустя Джем ответил своему благодетелю неблагодарностью, нелестно отозвавшись о грузинских ворах в законе на сходке в Комсомольске-на-Амуре. Это вызвало гнев Дато Ташкентского, между ним и Васиным вспыхнул конфликт, но они быстро помирились.

Воровского судью не сломил тюремный прессинг

В 1986 году Дато Ташкентскому пришлось вступиться за Аслана Усояна (Деда Хасана) — будущего лидера преступного мира России, которого пытались лишить воровского титула влиятельные враги. Судья в законе не побоялся заступиться за Хасана — и его послушали.

Противники предпочли отстать от Усояна, не решившись перечить авторитетному Дато. Сам Хасан очень дорожил дружбой с Ташкентским — об этом, среди прочего, говорит подаренное им фото с подписью «На память Брату Дато Ташкентскому от Хасана, 1990 год».

Фото: «Прайм Крайм»

Между тем огромному авторитету Дато Ташкентского способствовал его упрямый характер: вора в законе не сломили даже годы, проведенные в тюрьме города Тулун (Иркутская область). Ее администрация устраивала на одном из этажей жестокие испытания для арестантов.

Надзиратели с резиновыми дубинками выстраивались в шеренгу, а потом через их строй прогоняли осужденных, на которых обрушивался град ударов. Арестантов таким образом пытались сломить морально, но Дато Ташкентский, пройдя через эти испытания, остался верен воровским понятиям.

Дато Ташкентский разрешал споры по всей стране

Освободившись в начале 1990-х годов, Дато Ташкентский продолжил решать ключевые споры, возникавшие в воровском мире. Его в качестве судьи приглашали на разбирательства между криминальными авторитетами по всей стране — от Москвы до Нефтеюганска.

Например, в январе 1998 года Дато побывал в Екатеринбурге, где успешно разрешил конфликт между местными и московскими группировками, которые боролись за контроль над предприятиями по добыче драгоценных камней на Урале.

Фото: «Прайм Крайм»

Между тем, несмотря на весь авторитет, у судьи в законе хватало врагов: в частности, он так и не сумел найти общий язык с влиятельными Тариэлом Ониани (Таро) и Юрием Тевринчиди (Юрой Греком). Дато Ташкентский даже добился того, чтобы последнего лишили воровского титула.

Под стать Дато была и его жена Лидия, которая поддерживала мужа во время его долгих тюремных сроков. Более того: пока вор в законе менял зону за зоной, его супруга вела все дела Ташкентского и успешно приумножала семейный бюджет.

Судья в законе боялся только своей жены

С Лидией считалось все окружение Дато Ташкентского, а сам он не раз страдал от ее жгучей ревности. Свидетелем одной из их семейных разборок в 1992 году стал Леонид Семиколенов, который в то лихое время был положенцем — представителем воров в законе.

Причиной конфликта стало то, что Лидия узнала о любовнице мужа. Она не стала долго церемониться и обрушила на голову Дато Ташкентского чугунную сковороду. Вся эта сцена произошла на глазах у других воров в законе, и Дато попытался отстоять перед ними свой авторитет.

«Ты кого ударила? Ты на вора руку подняла!», — Дато Ташкентский — жене со сковородой.

Однако крики мужа не остановили разъяренную женщину, и Дато Ташкентскому с «коллегами» пришлось ретироваться. Лидии вообще было непросто жить с супругом, который страдал от наркотической зависимости.

По одним данным, к запрещенным веществам вор в законе пристрастился во время своего первого срока. По другой версии, Дато Ташкентского, у которого из вредных привычек был лишь крепкий чай, подсадил на наркотики в конце 1980-х годов его товарищ Вячеслав Крылов (Славка Крыл).

Дато Ташкентского погубили наркотики

Наркозависимость Дато Ташкентского с каждым годом все больше разрушала его жизнь. При этом сотрудники правоохранительных органов прекрасно знали о ней — и у них всегда был повод для задержания знаменитого вора в законе.

В середине 1990-х годов криминального авторитета задержали в очередной раз с 19-летней спутницей в гостинице «Москва». При себе у него оказалось 11 граммов опия и 50 граммов марихуаны. Задержанный заявил, что все наркотики — его, и девушку отпустили.

Фото: Jelger Groeneveld / Wikimedia

А Дато Ташкентский оказался в СИЗО, куда его адвокат проносил наркотики и алкоголь. В какой-то момент защитника поймали с поличным, но он сумел уйти от ответственности благодаря своему огромному опыту. Однако его клиент в итоге получил два года колонии.

Отбыв свой срок, вор в законе освободился с обязательством пройти лечение от наркозависимости. Правда, лечиться он так и не стал, а в апреле 2000 года вновь попался с наркотиками. Но объем был очень маленьким и уголовной ответственности он избежал.

К моменту своего последнего задержания Дато Ташкентский уже пережил микроинфаркт, его здоровье день ото дня ухудшалось. Когда летом 2000 года вора в законе доставили в Красногорскую больницу, все его тело было в кровоточащих трещинах, а сердце едва билось.

Врачи боролись за его жизнь как могли, но в октябре того же года сердце Дато Ташкентского остановилось навсегда. Свой последний приют главный судья воровского мира нашел на Вакийском кладбище в Тбилиси.