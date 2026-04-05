Откуда у советской милиции взялись Mercedes и BMW

В 1973 году в московских Сокольниках состоялась крупная фирменная выставка, а вскоре концерн открыл в столице своё официальное представительство. Кроме седельных тягачей, в СССР использовались и легендарные полноприводные Mercedes-Benz Unimog — гибрид автомобиля и трактора.

В 1978 году в СССР поступили три комфортабельных междугородных автобуса Mercedes-Benz O302, а перед Олимпиадой-1980 Москва получила 16 реанимобилей на базе Mercedes-Benz L409. Но самое большое удивление в 1970-е вызывали у советских граждан милицейские иномарки. Встречались машины разных марок — некоторое время в московской милиции даже служил один Porsche. Однако больше всего было Mercedes-Benz и BMW. Поначалу они в основном сопровождали правительственные кортежи, но со временем количество иномарок в милицейской окраске росло.

Первыми в системе МВД СССР начали использовать Mercedes-Benz серий W108 и W109, выпускавшихся с 1965 по 1972 год. В 1970-е компания ежегодно поставляла в Советский Союз уже несколько десятков легковых автомобилей. Позднее на службу поступили седаны семейства W116, а перед Олимпиадой — и Mercedes-Benz W123. Закупали также BMW: начиная с седана E3 (выпускался с 1968 года, предшественник 7-й серии), а затем в милиции появились и седаны BMW E12.

Баварская машина вошла в историю и через кино: в фильме «Букет на приеме» (1978, сериал «Следствие ведут знатоки») милицейский BMW в финале догнал в Сокольниках захваченную бандитами Волгу-такси.