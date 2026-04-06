18 февраля этого года Владимир Зеленский в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану заявил: «Мне не нужно тратить время на исторические вопросы… Мне не нужно всё это историческое дерьмо».

© Свободная пресса

В 2022 г. на празднике в честь крещения Руси Зеленский заявил: «Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси».

Вот украинская версия истории:

«Обычное мошенничество московитов, присвоивших себе прошлое Великого Киевского княжества и его народа, нанесло страшный удар по украинскому этносу. Теперь задача состоит в том, чтобы на основе правдивых фактов, раскрыть лживость и аморальность московской мифологии... Известно, что Московское княжество как улус Золотой Орды основано ханом Менгу-Тимуром только в 1277 году. К этому времени Киевская Русь уже существовала более 300 лет. Нет никаких фактов о связи Киевской Руси с финским этносом земли “Моксель” и позже Московским княжеством с княжествами земель Киевской Руси до XVI в. В то время, как в 988 году состоялось крещение государства Киевской Руси, финские племена земли “Моксель” находились в полудиком состоянии».

И этому бреду верит большая часть подконтрольного ВСУ населения Украины. Он идёт и на экспорт. Западные ученые вставляют этот бред в историю Восточной Европы.

Между тем даже термин «Киевская Русь» не использовался никогда и нигде, ни в России, ни за рубежом. Его выдумал в 1934 г. уроженец Малороссии академик Борис Греков. Фантазии ученого пришлись ко двору и использовались в качестве аргумента против теории норманнского происхождения Руси, которую советские пропагандисты путали с идеологией Третьего рейха.

Отечественные историки того времени получили научные степени, деньги, роскошные дачи, а на Россию накликали беду.

Одни антинорманисты вообще лишили князя Игоря родителя, другие придумали ему отца-западного славянина. Самое забавное, что нынешние «квасные патриоты», именующие конунга Рюрика западным славянином, являются горячими поклонниками Гольштейн-Готторпской династии, правившей Россией с 1761 по 1917 год.

Большинство же нормальных людей оценивают государственного деятеля по его пользе, принесённой государству, а не по его происхождению. Немка Екатерина и грузин Сталин сделали Россию великой, а корсиканец Наполине ди Буонапарте превратил Францию в сильнейшую на начало XIX века державу мира.

В 1982 г. генсек Леонид Брежнев преподнёс очередной подарок Украине – устроил торжества по поводу 1500-летия Киева. Мать городов русских основал де некий Кий вместе со своими братьями Щеком и Хоривом и сестрой Лыбедью.

На Украине братьев и сестрицу сделали подлинными историческими деятелями и поставили им памятник в центре Киева. И даже придумали целую династию князей от Кия до Аскольда, правивших «Украинской державой».

Увы, самые ранние находки археологов на территории Киева относятся к концу VIII – началу IX века. Есть только одна реальная версия основания Киева в начале IX века хазарским князем Куявой.

Во многих арабских и византийских документах город называется не Киевом, а Куявой. Естественно, в Киеве оную версию критикуют, но ничего более умного предложить не могут.

Ну а хазар из Куявы выбила русь, которой командовал князь Аскольд по прозвищу Дир («дир» с готского – зверь). Через два века малограмотные монахи разделили Аскольда на два персонажа.

А кто такая «русь»? С VIII века с севера по всей Европе двигались отряды норманнов (уроженцев Скандинавии). В Западной Европе их называли «бичом Божьим», а в Восточной Европе они ладили с местным населением и даже ассимилировались в первом, максимум во втором поколении.

Почему? Дело в логистике. На Западе: набег – грабёж – быстрый уход. На Востоке: многомесячное движение с Балтики на Чёрное и Каспийское моря. Ограбишь по пути славян – назад не вернёшься. Они засыплют копанки (каналы), завалят деревьями волоки. Кстати, местное население сделало обслуживание волоков и копанок весьма прибыльным промыслом. Сохранилась грамота смоленского князя, устанавливавшая размер налогов с крестьян, обслуживавших «Путь из варяг в греки».

Тысячи славянских молодцов присоединялись к варягам и шли на Чёрное море и Каспий. Любопытно, что финны и сейчас называют русских routsi, что означает «гребцы». Отсюда следует, что русью первоначально называлось не какое-то племя, а двигающаяся по воде дружина. Кстати, и византиец Симеон Логофет писал, что слово «рус» – «русь» происходит от слова «корабль».

Вот рутинный византийский документ 902 г., описывающий поход византийцев на Крит. Там указано, что 700 наёмникам русам было выдано 7200 монет.

«Путь из варяг в греки» стал государствообразующим для России. Служивые историки зациклились на днепровской ветви пути. А археологи находят в разы, если не на порядок больше византийских и арабских монет в варяжских (русских) городках на Волге.

На самом деле Киев никогда не играл главную роль в русской истории, приписываемую ему служивыми историками.

С 884-го по 1054 г. с перерывами Киев был столицей Древнерусского государства. Однако после смерти Ярослава Мудрого в 1054 г. Древнерусское государство де-факто распалось на несколько независимых княжеств. Раздел Руси был официально зафиксирован на съезде князей Рюриковичей в 1097 г. в городе Любиче.

Тем не менее, и после Любичевского съезда считалось, что киевский князь формально является великим князем Руси, но реальной власти над другими Рюриковичами он не имел.

С 1054-го по 1204 г. в Киеве князья менялись 57(!) раз, то есть в среднем каждые 2,5 года. А с в 1204 г. в Киеве никогда не сидел владетельный князь – лишь воеводы (наместники) русских, литовских и польских правителей. Воевода мог иметь титул князя, но всё равно он был подданным другого князя или короля.

Даже ни один малороссийский гетман никогда не имел столицу в Киеве. Их главными городами были Чигирин, Батурин и Глухов. Правда, термин «столица» к ним подходит также, как к махновскому Гуляйполю.

Екатерина Великая сделала Киев губернским городом, а большевики в 1934 г. – столицей гособразования УССР. Любопытно, что украинские националисты в 1990-х всячески принижали статус УССР. Например, писали, что в Киеве линию трамвая можно было провести, только получив разрешение в Москве. А в XXI веке они же утверждают, что УССР была независимой и великой державой.

Русские и зарубежные исторические аргументы и находки археологов свидетельствуют, что никакой «великой Украинской державы» никогда не существовало. Равно как никогда не было «великого украинского народа». Литературный украинский язык выдумали «хуторские интеллигенты», а затем – большевики. В 1917-м его понимало не более 3% населения Малороссии.

Другой вопрос, что язык восточных славян имел массу диалектов, причём наречия полещуков и русинов (закарпатцев) куда ближе к русскому, чем к литературному украинскому. А в 1480 г. язык новгородцев отличался от языка москвичей куда больше, чем от языков жителей Киева и Львова.

Пора назвать кошку кошкой! Хватит играть в поддавки с украинскими националистами!