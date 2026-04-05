Как Вербное воскресенье отмечали на Руси

Русское название Вербное воскресенье появилось неслучайно. Там, где растут пальмы, в этот день в ходу пальмовые ветви. А на Руси их заменили вербой — она первой оживает весной. Так библейский образ прижился в нашей церковной и домашней культуре.

Сам праздник посвящен торжественному входу Христа в Иерусалим перед его страданиями. Со стороны день выглядит радостно, но в церковном календаре он стоит на пороге Страстной недели. В этом его особенность: и праздник, и предвестие последних дней земной жизни Христа.

В 2026 году Вербное воскресенье выпадает на 5 апреля. В храмах пройдет служба Входа Господня в Иерусалим. Люди приносят их в церковь как символ праздника и как нашу замену пальмовым ветвям из евангельского рассказа. Великий пост еще идет, но этот воскресный день выделяется. Верующие обычно идут на литургию, освящают вербу, а потом хранят веточки дома.

На Руси этот день был одним из самых заметных весенних церковных праздников — его хорошо знали и в городах, и в деревнях. Вербное воскресенье отмечали широко. Люди шли в храм с вербой, потом несли освященные ветки домой.

День воспринимали как важную границу перед Страстной неделей. С одной стороны, празднично и радостно. С другой — все понимали, что дальше начнутся самые строгие дни церковного года. Шумных гуляний не было, но праздник запоминался и выделялся среди других постных дней.