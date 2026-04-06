Каким в Киевской Руси был идеал женской красоты

Представьте себе девушку с осиной талией, стройными ногами и кукольными чертами лица. В Киевской Руси на такую красавицу посмотрели бы с большим сомнением. И если бы вы попытались объяснить, что это эталон, — рассмеялись бы. Потому что в те времена мужчины искали в женщине совсем другое.

Кровь с молоком: красота как страховка

Главный критерий привлекательности был прост и жесток: выживание. Женщина должна была рожать и работать. Худоба воспринималась как болезнь или бедность. Быть слишком стройной — значит рисковать остаться в старых девах.

Поэтому идеальная невеста — статная, крупная, «добрая». Свахи в первую очередь оценивали широкий таз, округлые бедра и высокую грудь. Смертность при родах была колоссальной, так что выносливая, крепкая женщина считалась лучшей инвестицией в будущее.

Бела, румяна, черноброва

Лицо тоже имело строгие требования. Самый распространенный идеал — белая кожа, яркий румянец и черные, густые брови. «Бела, румяна, черноброва» — эта формула встречается в источниках снова и снова.

Но вот нюанс: иностранные путешественники, видевшие московитянок, были в ужасе. Немец Адам Олеарий писал, что женщины «румянятся и белятся так грубо и заметно, что кажется, будто кто-то пригорошнею муки провел по их лицу и кистью выкрасил щеки в красную краску». Слой белил был настолько толстым, что скрывал естественную красоту, которую сами европейцы как раз и ценили. Но русичи предпочитали маску — вероятно, отголосок древних культов, где яркий лик символизировал здоровье и плодородие.

Коса — девичья краса

Без длинной, толстой косы о замужестве можно было забыть. Густые волосы считались признаком здоровья и хорошей наследственности. Девушки заплетали их и носили на виду — открытые волосы были символом девичества. После замужества косу прятали под головной убор — и показывать волосы чужим считалось неприличным.

Поведение как часть внешности

Но мало было просто выглядеть. Женщина должна была вести себя скромно. Кротость, немногословность, сдержанность и готовность подчиняться мужу ценились наравне с белизной кожи и густотой бровей. Красота без смирения ничего не стоила.

Конечно, знать могла себе позволить больше. Княгиня Ольга, по словам летописца, была «очень красива лицом и разумна». Но в целом идеал оставался единым для всех сословий.

Красота как необходимость

Сегодня мы можем улыбнуться над толстым слоем белил и пристрастием к полноте. Но наши предки вкладывали в понятие «красивая женщина» прежде всего смысл: она должна быть живучей, крепкой и здоровой. В эпоху, когда младенец мог не дожить до года, а роды — убить, это было не просто требованием, а вопросом жизни и смерти целого рода.