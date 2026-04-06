От какой странной болезни Распутин лечил жену Николая II

При упоминании Григория Распутина в голове сразу всплывает больной гемофилией царевич Алексей, которому «старец» якобы помогал своей молитвой. Но наследник был далеко не единственным пациентом сибирского странника. Свою главную пациентку — императрицу Александру Федоровну — он лечил от куда более странных и загадочных болезней, с которыми официальная медицина оказалась бессильна.

Призрачная беременность

Первая странность в истории болезней императрицы случилась задолго до появления Распутина, в 1902 году. Александра Федоровна отчаянно хотела родить наследника — после трех дочерей это стало для нее идеей фикс. Надежды она возложила на французского мистика мсье Филиппа, который проводил над ней ритуалы и строго-настрого запретил показываться врачам.

И случилось «чудо»: у императрицы появились все признаки беременности — прекратились месячные, начал расти живот. Двор ликовал. Лейб-акушер Дмитрий Отт с командой переехал в Петергоф ждать родов. Но сроки шли, а роды не начинались. Когда врачи наконец осмелились осмотреть царицу, выяснилось шокирующее: беременности не было.

Диагноз — ложная беременность. Редкое психосоматическое расстройство, при котором организм под влиянием сильнейшего желания или стресса имитирует реальную беременность. Это стало первым публичным проявлением глубоких нервных расстройств императрицы.

Букет загадочных недугов

Ложной беременностью дело не ограничилось. Современники оставили подробные описания целого букета странных симптомов, мучивших императрицу.

Ноги, которые не ходили. Александра Федоровна страдала от сильнейших болей в ногах и суставах. Доходило до того, что она неделями не могла ступить на пол и передвигалась в инвалидном кресле.

«Сердце разрывается». Ее мучили жуткие приступы: синели руки, сердце бешено колотилось, наваливалась удушающая одышка и чувство распирания в груди, словно грудную клетку разрывают изнутри.

Война с реальностью. В периоды обострения императрица не выносила яркого света и громких звуков, ее бросало то в жар, то в холод, мучила хроническая бессонница.

Придворные врачи лишь разводили руками: со стороны сердца патологий не находили, с нервами — тоже ничего конкретного.

Почему врачи были бессильны?

Единственным, кому иногда удавалось облегчить страдания императрицы, был лейб-медик Евгений Боткин. Но его методы с точки зрения лечения сердечно-сосудистых или нервных болезней выглядели, мягко говоря, нестандартно: просто лежать без движения, массаж и какие-то капли. И странное дело — помогало.

Современные историки (в частности, профессор И.В. Зимин) объясняют этот парадокс просто: Боткин прекрасно понимал, с чем имеет дело. Он был уверен, что императрица страдала истерией — классическим неврозом того времени, который мог порождать самые причудливые физические симптомы.

В чем был секрет Распутина?

Распутин не лечил «ноги» и не прописывал лекарства от «сердца». Он воздействовал на первопричину — на психику императрицы. Современные исследователи считают, что «старец» обладал мощным даром гипнотического внушения и прекрасно умел снимать истерические состояния.

В атмосфере постоянного страха за жизнь больного сына нервы императрицы были на пределе. Распутин, сам того не зная, работал как гениальный психотерапевт: он успокаивал, внушал уверенность и снимал психосоматические блоки. Когда исчезал стресс — отступали и боли в ногах, и сердечные приступы. Именно поэтому Александра Федоровна так цеплялась за «старца», называя его «Другом». Он давал ей то, чего не могли дать самые лучшие доктора — покой и надежду.

Истинной болезнью императрицы оказалась не мистическая хворь, а ее собственная измученная психика. Распутин вылечил то, что врачи отказывались признавать как болезнь.