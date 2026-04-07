Почему провалились покушения на диктатора Муссолини

100 лет назад произошло покушение на Бенито Муссолини. В лидера фашистов стреляла ирландская аристократка Вайолет Гибсон, но пуля лишь оцарапала кончик носа итальянского диктатора. Благополучно пережил дуче и несколько других покушений. По словам историков, если хотя бы один из пытавшихся ликвидировать Муссолини достиг своей цели, мировая история могла бы пойти по другому пути. Но в итоге глава фашистской партии погиб в то время, когда это уже мало на что повлияло.

7 апреля 1926 года в Бенито Муссолини стреляла ирландская аристократка Вайолет Гибсон. Это покушение, как и несколько других, оказалось неудачным. Но если бы кто-то из пытавшихся убить дуче достиг своей цели, это могло бы изменить весь ход мировой истории, уверены специалисты.

Восхождение диктатора

Бенито Муссолини родился 29 июля 1883 года в деревне Варано-ди-Коста в семье кузнеца. Отец будущего диктатора был убеждённым социалистом, но в отдельных вопросах придерживался националистических взглядов. Политические пристрастия главы семейства повлияли на взгляды Бенито в юности.

Родители постарались дать Муссолини приличное образование. Он неплохо учился, хотя его поведение оставляло желать лучшего. Уже на первом году обучения Бенито ударил ножом другого школьника. Тем не менее Муссолини благополучно получил диплом педагога и занялся политикой. Но скоро в карьере пришлось сделать перерыв. Из-за нежелания служить в армии Бенито эмигрировал в Швейцарию, где перебивался случайными заработками и даже попал под арест за бродяжничество.

Вернувшись на родину, Муссолини всё же добровольно пошёл в армию. Отслужив положенный срок, он работал педагогом, публиковался в СМИ и продолжил политическую карьеру в рядах левых сил, став даже редактором газеты Социалистической партии «Avanti!». После того как Бенито из-за организации забастовки попал в тюрьму, соратники стали называть его «дуче» («вождь»).

Когда Муссолини начал агитировать за вступление Италии в войну против Германии, его уволили с должности редактора и исключили из Социалистической партии. Бенито поступил на военную службу и оказался в элитном высокомобильном подразделении стрелков-берсальеров. Он дослужился до звания капрала, но в 1917 году был демобилизован по ранению.

Муссолини полностью разочаровался в социализме и создал новую политическую организацию — Итальянский союз борьбы (Fasci italiani di combattimento). После первых неудач Бенито сформировал временный союз с либералами и в 1921 году провёл 35 депутатов в парламент. Вскоре он преобразовал свою организацию в Национальную фашистскую партию. Изначально в идеологии сторонников Муссолини отдельные социалистические постулаты сочетались с радикальным национализмом, но в дальнейшем политические позиции фашистов окончательно сместились вправо — к монархизму и жёсткой поддержке католической церкви.

Под эгидой фашистской партии в Италии возникли боевые отряды чернорубашечников, развернувшие уличную войну против левых сил. Власти смотрели на происходящее сквозь пальцы, так как видели в сторонниках Муссолини противовес растущей популярности коммунистов.

В 1922 году Муссолини на митинге в Неаполе перед толпой сторонников заявил о готовности к захвату власти и инициировал поход на Рим. Король Виктор Эммануил III принял его и назначил главой правительства. Год спустя в Италии прошла политическая реформа, позволявшая партии, занявшей первое место на выборах, получить две трети мест в парламенте, даже если она набрала всего 25%. Это привело к триумфу фашистов.

Оппозиционные политсилы были запрещены, начались репрессии. Тысячи людей были убиты или оказались в тюрьмах. Муссолини расширил полномочия спецслужб, превратив Италию в полицейское государство. При этом бывший социалист сблизился с представителями крупного капитала. Слово «дуче» стало частью официального титула Муссолини как главы государства.

«Италия Муссолини — это первое в мире государство победившего фашизма. Для неё были характерны однопартийная система, социальный дарвинизм, экспансионизм, вождизм и другие черты, присущие в дальнейшем всем фашистским диктатурам», — отметил в беседе с RT историк, эксперт историко-просветительского интернет-проекта «Мой край. История» Александр Кадира.

Покушения на диктатора

Уже после первых политических успехов Муссолини оппоненты фашистов почувствовали исходившую от него угрозу. В мае 1921 года молодой анархист Бьяджо Мази пришёл домой к Муссолини, чтобы застрелить его, но не застал фашистского лидера. На следующий день он не смог реализовать задуманное из-за присутствия возле дома Муссолини целой толпы однопартийцев. Мази рассказал о своих намерениях другу, а тот сдал товарища полиции.

4 ноября 1925 года, во время парада итальянской армии и фашистской милиции, Муссолини планировал застрелить социалист Тито Дзанибони. Он снял комнату в отеле напротив и для конспирации даже приобрёл форму фашистской милиции. Ликвидировать диктатора Дзанибони планировал из винтовки, но его, как и Мази, подвели доверчивость и излишняя разговорчивость. Старый друг, которому социалист признался в своих планах, донёс на него в полицию. В итоге в номер ворвались силовики — и покушение сорвалось. Тито отправили в тюрьму, из которой он вышел только в 1943 году.

7 апреля 1926 года после выступления Муссолини на международном медицинском конгрессе в него выстрелила из револьвера женщина. Лидеру фашистов снова повезло: пуля оцарапала только кончик носа.

«Ещё несколько сантиметров — и история Италии пошла бы по другому пути», — уверен Александр Кадира.

Полиция с трудом спасла стрелявшую от расправы со стороны фанатов Муссолини. Оказалось, что на диктатора покушалась ирландско-британская аристократка Вайолет Гибсон. После нескольких серьёзных болезней и смерти жениха она пережила нервный срыв и лечилась в психиатрической клинике. В полиции она заявила, что стреляла в Муссолини из религиозных соображений. Фашисты не хотели портить отношения с Лондоном, поэтому выслали Гибсон в Великобританию, где её поместили в психиатрическую больницу.

С этим покушением оказалось связано судьбоносное для Муссолини событие. 14-летняя девочка по имени Клара Петаччи прислала диктатору письмо, в котором назвала его «мечтой» и «славой», а также выразила сожаление, что не смогла задушить женщину, пытавшуюся убить её кумира. Расчувствовавшийся Бенито отправил Кларе своё фото. Спустя годы девушка станет его последней возлюбленной и умрёт вместе с ним. Но пока диктатор наслаждался жизнью.

11 сентября 1926 года бомбу в машину Муссолини метнул анархист Джино Лучетти, но взрывное устройство отскочило от автомобиля. Взрывом ранило нескольких прохожих. Лучетти задержали и приговорили к 30 годам лишения свободы (согласно некоторым источникам — к пожизненной каторге). После падения режима Муссолини он вышел на свободу, но вскоре погиб во время бомбардировки.

31 октября 1926 года в Болонье огонь по машине диктатора открыл подросток Антео Дзамбони. Муссолини опять не пострадал, а юношу растерзала толпа сторонников фашизма.

«Некоторые исследователи считают сегодня, что как минимум часть покушений были либо инсценировками, устроенными из политических соображений, либо следствием разборок в самой фашистской партии», — отметил в беседе с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

Фашистский режим стал ещё жёстче. В 1935 году дуче напал на Эфиопию, а ещё через год поддержал ультраправый бунт Франсиско Франко в Испании. С Гитлером отношения у Муссолини сначала не складывались: итальянского диктатора, в частности, раздражало бесцеремонное обращение немецкого коллеги с Австрией. Но в 1937 году Муссолини приехал в Германию. Наблюдая за нацистскими парадами и ознакомившись с достижениями немецкого военно-промышленного комплекса, он оттаял. Муссолини заявил, что итальянский фашизм «обрёл наконец друга». Италия стала участницей Антикоминтерновского пакта.

В 1939 году Берлин и Рим подписали оборонный союз, известный как «Стальной пакт», а год спустя, когда Германия перешла в полномасштабное наступление на западноевропейские государства, Муссолини принял решение вступить в войну на стороне Третьего рейха. Италия превратилась в одну из стран «оси».

По словам историков, сближение с Муссолини и подконтрольной ему крупной европейской державой стало одним из факторов, повлиявших на решение Гитлера развязать мировую войну.

Крах режима Муссолини начался после высадки сил антигитлеровской коалиции на Сицилии. Против него выступила даже верхушка фашистской партии. Дуче был арестован прямо во время аудиенции у короля, который объявил Муссолини, что война проиграна, и принял решение о формировании нового правительства. Но заключение официальным Римом перемирия с силами антигитлеровской коалиции привело к оккупации Северной и Центральной Италии нацистами. Немецкие десантники освободили Муссолини из-под ареста и доставили к Гитлеру, который заставил дуче объявить о создании нового государства с центром в городе Сало.

В конце апреля 1945 года Муссолини пытался бежать из Италии с немецким отрядом, но они попали в засаду бойцов сопротивления. Партизаны пообещали отпустить немцев, но не итальянских фашистов. Германский лейтенант попытался спасти Муссолини, переодев его в форму унтер-офицера люфтваффе, однако среди бойцов сопротивления оказался бывший моряк, знавший дуче в лицо. Муссолини схватили и расстреляли 28 апреля на окраине деревни Меццегра. Вместе с диктатором погибла и бросившаяся к нему в момент казни любовница — Клара Петаччи. Их тела выставили на всеобщее обозрение.

«Диктатора подвергли позорной казни. Муссолини наказали, но на ход войны это уже никак не повлияло. Страны «оси» были разгромлены», — отметил Александр Макушин.

Муссолини, по словам историков, сыграл мрачную роль в мировой истории, не только создав шовинистическую империалистическую диктатуру, но и подав негативный пример политикам из других стран.