7 апреля: косы не плети, лучше птиц выпусти

Православные верующие 7 апреля отмечают один из главных двунадесятых праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Именно в этот день архангел Гавриил возвестил Деве Марии о грядущем рождении Иисуса Христа. Название праздника и произошло от словосочетания "благая весть". В народном календаре также отмечают Благовещение.

В этот день принято было выпускать голубей, что символизировало свободу и благую весть.

Считалось, что каждое доброе дело, совершенное в этот день, окупится сторицей. В этот день запрещено было ругаться, иначе мириться будет тяжело.

Если в этот день на улице первым встретится мужчина - к скорой свадьбе, женщина - к здоровью. Встретили корову или собаку - к хорошей новости, а кошку - к дурным вестям.

В этот день запрещено было работать: "На Благовещенье птица гнезда не вьет, девица косы не плетет".

Также нельзя заниматься рукоделием, считалось, что это может навлечь на работницу беду. По этой же причине нельзя было сажать, поливать растения. Запрещено было шуметь и веселиться. Деньги, взятые сейчас у вас в долг, могут не вернуть.

Если на Благовещение еще лежит снег - жди неурожайный год. Гремит гром - жди урожай орехов. Дождь идет - много грибов будет в лесах.