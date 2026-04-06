Зачем США топили советские суда ради вступления СССР в войну с Японией

8 сентября 1951 года в Сан-Франциско был подписан мирный договор, официально завершивший Вторую мировую войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пункт «с» статьи 2 договора гласит: «Япония отказывается от всех прав и претензий на Курильские острова и на ту часть Сахалина и прилегающих островов, над которыми был установлен суверенитет Японии в соответствии с Портсмутским договором 5 сентября 1905 года».

Это положение подтвердило многочисленные декларации союзных держав, сделанные во время войны. В Сан-Францисском договоре, правда, не сказано, что эти территории передаются Советскому Союзу — потому что СССР, в связи с войной в Корее, отказался от участия в подготовке текста и подписании договора. Тем не менее, документ является правовым основанием суверенитета СССР и нынешней России над Курильскими островами.

Как США толкали СССР на войну с Японией

С момента нападения Японии на Перл-Харбор США предпринимали усилия, чтобы вовлечь СССР в войну с Японией на своей стороне. Госдепартамент в 1942 году делал представления советскому правительству о предоставлении военно-воздушных баз на Дальнем Востоке, но получил отказ Сталина.

Более того, действия американских вооруженных сил были подчинены той же цели. Историки Кирилл Черевко и Алексей Кириченко указывают на шесть случаев потопления американскими подводными лодками советских транспортных судов в Тихом океане в 1942–1944 годах. Примечательно, что эти суда были на самом деле американскими и только на время войны переданы СССР по ленд-лизу. Таким образом, они должны были идентифицироваться экипажами американских субмарин как свои собственные, что почти исключает случайную ошибку. Один-два раза такая ошибка возможна, но не шесть раз!

Чтобы не портить межсоюзнических отношений, СССР объявлял о потоплении своих судов японскими подводными лодками. Сегодня историки признают, что нет документированных случаев атак японских ВМФ или авиации на суда под советским флагом в период взаимного нейтралитета СССР и Японии.

Амбициозные планы Сталина

Советское руководство превосходно знало о заинтересованности союзников и старалось ее использовать. Еще в декабре 1941 года на встрече с министром иностранных дел Великобритании Энтони Иденом Сталин заявил о намерении помочь США и Великобритании в действиях против Японии, когда позволит обстановка на западном фронте.

Меньше чем через неделю заместитель Молотова Соломон Лозовский представил Сталину записку об интересах СССР на Дальнем Востоке. В ней были сформулированы основные территориальные требования к Японии. Особо отмечалась важность свободы сообщения по Цусимскому и Сангарскому проливам. В первоначальных планах СССР было требовать не только возврата Сахалина и Курил, но и контроля над Хоккайдо и всей Кореей.

Цена Курил: от Тегерана до Ялты

На Тегеранской конференции Большой Тройки (28 ноября — 1 декабря 1943 года) впервые официально обсуждался вопрос об участии СССР в войне против Японии и о вознаграждении за него. Достигнутые тогда договоренности представляли собой компромисс.

Вопрос о советском суверенитете над Курильскими островами никогда не рассматривался вместе с вопросом возвращения Сахалина, КВЖД, Порт-Артура. Дело в том, что Курилами Япония завладела не в результате войны, а в результате мирных уступок, установленных соглашениями с Россией в 1855 и 1875 годах. Поэтому обещание передачи СССР Курил было зафиксировано только в феврале 1945 года в итоговом документе Крымской конференции.

Чтобы США и Великобритания согласились на это, Сталину пришлось пойти на уступки: он снял претензии на Хоккайдо (хотя в августе 1945 года снова пытался вернуться к этому вопросу) и на оккупацию всей Кореи (последняя была разделена между СССР и США).

Кроме того, СССР, в нарушение договора о нейтралитете с Японией, согласился на более широкое военное сотрудничество с США на Дальнем Востоке еще до своего вступления в войну. С декабря 1943 года СССР стал снабжать США своей секретной разведывательной информацией по Японии.

Юридическая тонкость: почему Япония считает четыре острова «своими»

В 1855 году при заключении в Симоде первого русско-японского договора граница между двумя государствами в районе Курильской гряды была проведена в проливе Фриза. Таким образом, острова Кунашир и Итуруп остались за Японией. В 1875 году во время переговоров в Петербурге было достигнуто соглашение: Россия получает в полное обладание весь остров Сахалин, взамен отдавая Японии Курильские острова.

Эти положения до сих пор служат Японии обоснованием ее права на Южные Курилы. В договоре 1875 года говорилось о передаче Японии Курильских островов без уточнения. Поскольку Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи уже и до этого принадлежали Японии, в Токио считают, что эти острова не включаются в понятие «Курильские». В документах Большой Тройки и в Сан-Францисском договоре тоже упомянуты в общем «Курильские острова» без конкретного перечисления. Так небрежность сначала царских дипломатов, а потом Сталина и Молотова привела к возникновению международно-правовой проблемы Южных Курил.