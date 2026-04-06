Зачем большевики вскрывали могилы русских царей

В 1920–1921 годах по Петрограду и по всей русской эмиграции разошлась история, от которой до сих пор не могут отойти историки. Якобы большевики ночью вскрыли императорские гробницы в Петропавловском соборе, вынули из серебряных ковчегов тела Петра Великого, Александра III, Николая I, сняли с них ордена, перстни и драгоценности, а прах переложили в простые дубовые гробы. Всё — под предлогом помощи голодающим Поволжья. История эта дошла до нас в виде «письма чекиста», опубликованного в эмигрантских газетах 1930-х годов, и с тех пор кочует из одной публицистической книги в другую. Но когда начинаешь искать следы в архивах, оказывается: документов нет. Ни одного официального протокола, ни одной подписи, ни одной ведомости изъятого золота. Только слухи и поздние пересказы.

© globallookpress

Реальная кампания: мощи святых как мишень

Чтобы понять, откуда взялся миф, нужно вернуться в 1918–1920 годы. После декрета об отделении Церкви от государства (23 января 1918 года) новая власть начала систематическую борьбу с религиозным сознанием. Одним из самых действенных приёмов стала кампания по вскрытию мощей. Постановление коллегии Наркомюста от 16 февраля 1919 года прямо предписывало «организовать вскрытие мощей» в присутствии представителей власти, духовенства и общественности. Цель была объявлена открыто: разоблачить «обман» Церкви, показать народу, что в раках лежат не нетленные тела, а кости или восковые куклы, и изъять ценности.

К 1920 году было проведено около 66 официальных вскрытий. Протоколы сохранились в архивах: в них подробно описано, что именно нашли — мощи, частицы тканей, иногда просто кости. Самые известные случаи — мощи Сергия Радонежского, Александра Невского, Серафима Саровского. Всё фиксировалось, фотографировалось, публиковалось в газетах. Это была не тайная операция, а публичная акция пропаганды. Михаил Шкаровский, один из ведущих исследователей церковной истории советского периода, подчёркивает: власть видела в мощах не только символ веры, но и источник дохода Церкви, который нужно было конфисковать.

Царские гробницы: почему о них заговорили

На этом фоне вполне логично возникли слухи о царских могилах. Петропавловский собор был закрыт для богослужений с 1918 года. В нём хранились гробы императоров — от Петра I до Александра III. Гробы были богатыми: серебро, золото, драгоценные камни. В условиях голода 1921–1922 годов, когда «Помгол» собирал ценности по всей стране, идея изъять «царское золото» выглядела для современников совершенно естественной.

Первое упоминание о вскрытии императорских гробниц появляется в эмигрантской прессе уже в 1933 году. Краковская газета «Иллюстрированный курьер цодзенны» и парижские «Последние новости» опубликовали якобы письмо высокопоставленного чекиста из Петрограда. В нём подробно, почти литературно описано, как комиссия ГПУ вскрывала гробы одного за другим: сначала Александра III, потом Александра II, Николая I, Павла I и, наконец, Петра Великого. Тела якобы перекладывали в дубовые ящики, а серебряные гробы ставили один на другой. История заканчивалась эффектной сценой: тело Петра стояло «как живое», и чекисты в ужасе отшатнулись.

Легенда, заимствованная из Франции

Татьяна Гончарова и Алексей Белов в статье «Вскрытие императорских гробниц после революции: к вопросу об истоках легенды» (журнал «Клио», 2025) провели детальный анализ. Они сравнили текст «письма» с описаниями осквернения королевских могил в аббатстве Сен-Дени во время Французской революции 1793 года. Совпадения поразительные: порядок вскрытия, начиная с самых «молодых» монархов, перекладывание в простые гробы, вынос драгоценностей, даже детали вроде «тяжёлого воздуха» в усыпальнице. Авторы доказывают: петроградская легенда почти дословно повторяет французский образец. Она родилась не из реальных событий, а из желания эмигрантской интеллигенции увидеть в большевиках новых якобинцев, а в своей трагедии — повторение европейской истории.

В советских архивах — ни одного документа. Ни в фондах Петросовета, ни в Наркомате юстиции, ни в ГПУ нет протоколов вскрытия именно императорских гробниц. При этом протоколы вскрытия мощей святых сохранились в огромном количестве. Это само по себе красноречиво: власть не скрывала своих действий против Церкви, но не оставила следов там, где речь шла о царях.

Что говорят современные экспертизы

В 2015 году при подготовке к генетической экспертизе для идентификации останков Николая II была вскрыта гробница Александра III. Специалисты Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Эрмитажа и Института археологии РАН тщательно обследовали склеп. Вывод был однозначен: подземная часть захоронения не потревожена с 1894 года. Кирпичный свод цел, медный ковчег заперт и не вскрывался. Следы ремонта на надгробии есть, но они относятся к более раннему времени. Это стало самым убедительным доказательством, что легенда о массовом вскрытии царских гробниц в 1921 году — миф.

Зачем же возник этот миф

Причин несколько. Во-первых, сама атмосфера тех лет: закрытый собор, изъятие церковных ценностей, публичные вскрытия мощей — всё создавало ощущение, что ничто не свято. Во-вторых, большевики действительно вели войну с памятью о царской династии: сносили памятники, переименовывали города, уничтожали символы старого режима. В-третьих, голод 1921 года требовал золота, и люди легко поверили, что власть не пощадит даже мёртвых императоров.

Но реальная цель новой власти была не в разграблении могил. Она была в другом: уничтожить веру в чудо, в святость, в непрерывность русской истории. Цари уже были убиты в 1918 году. Мёртвые тела в Петропавловке им были не опасны. Опасны были живые мощи святых, которые поддерживали веру в народе.