8 апреля: как на Руси проводили обряд пробуждения земли

В православии сейчас отмечают Собор архангела Гавриила. Напомним, что именно этот архангел принес благую весть Деве Марии о рождении у нее Христа. В народе это день Гавриила Благовеста.

С этим днем связано много примет. Одна из них - обряд пробуждения земли. Для этого надо выйти в поле и поклониться на все четыре стороны. Затем бросить горсть зерна, что должно символизировать начало посевных работ. При этом зерно надо было брать разное. В специальную чашку ссыпали щепотку ржи, ячменя, пшеницы, овса, гречихи. Затем все перемешивали и с закрытыми глазами брали зерна в кулак. Каких больше оказывалось на ладони, такие лучше и уродятся. Также верили, что если больше оказалось ржи - придет достаток в дом, а гречихи - надо проявить терпение в делах.

Все начатые работы по рукоделию к этому дню старались закончить, иначе могли посыпаться неудачи. Так как Гавриил считается покровителем беременных женщин и матерей, его просили помочь с зачатием, родами и воспитанием ребенка. Хорошей приметой считалось, если в этот день проявить милосердие или помочь кому-то. Верили, что это поможет в финансовых делах.

Не вели в этот день разговоры о долгах или ссудах. Не выбрасывали крошки со стола, чтобы не обанкротиться. Запрещено было плохое обращение с животными, иначе вместо пользы они начнут приносить вред. Запрещено было рубить дрова, так как это могло привести к болезни. Женщинам не разрешалось носить распущенные волосы, чтобы не поссориться с мужем.

Считалось, что погода 8 апреля подскажет погоду на 8 октября. Если в этот день сухо и ясно, и начало октября будет таким же.

Если в этот день на рассвете солнце кажется белым - снега больше не будет.

Снег не растаял на крышах - сугробы останутся до мая.

Морозы ударили в этот день - весна будет затяжной и холодной, а лето - грибным.