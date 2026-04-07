Миф о «дикой» земле: какие государства существовали в Сибири до прихода русских

В школьных учебниках часто рисуют картину: пришли казаки, и началась история. За Уралом, мол, простирались безлюдные леса да стойбища полудиких охотников. Чушь.

К моменту похода Ермака (1582 год) Сибирь не была пустым местом. Здесь кипела своя, многовековая и кровавая история. Одни государства бесследно исчезали, другие, как легендарные гунны, шли громить Рим, третьи создавали письменность и строили города. Давайте разберемся по порядку.

Грозные соседи Китая

Первые подробные сведения о населении Сибири сохранили китайские хроники. Уже в I веке до нашей эры в степях Южной Сибири и Монголии властвовал мощный племенной союз хунну (сюнну). Это были те самые гунны, чье нашествие позже потрясло Римскую империю. С ними считались, их боялись. Китайские императоры даже пытались нанимать одних кочевников для защиты от других — тактика, которая привела к тому, что вожди хуннов в IV–V веках захватили север Китая и основали там собственные царства.

Эпоха великих каганатов

С VI века на смену племенным союзам приходят настоящие государства — каганаты. Крупнейшим из них стал Тюркский каганат (VI–VIII века). Это была мировая держава, простиравшаяся от Каспийского моря до Маньчжурии. С ним считалась даже Византийская империя.

Позже каганат распался, но на его обломках выросли новые государства: Западно-Тюркский, Восточно-Тюркский и Уйгурский каганаты. Все они контролировали сибирские степи.

Но самой удивительной была держава енисейских кыргызов (предков современных хакасов). В 840 году их каганат разгромил уйгуров и создал империю от Урала до Амура. Эти люди обладали собственной рунической письменностью и сложной государственной системой.

Дальневосточная цивилизация

Пока в сибирских степях гремели битвы тюркских каганатов, на берегах Японского моря развивалась другая цивилизация. В VII веке тунгусо-маньчжурские народы создали государство Бохай (698–926 годы). Китайские источники называли его «процветающей страной на Востоке». Это было высокоразвитое государство с городами, торговлей и сложной культурой. Оно пало под натиском киданей, но позже, в XII веке, здесь же возникла могучая держава чжурчжэней, создавшая империю Цзинь.

Монгольская империя и её наследники

В XIII веке на историческую сцену вышли монголы. К 1207 году старший сын Чингисхана Джучи совершил поход на «лесные народы» и подчинил себе земли, которые позже назовут Сибирью. Вся степная и лесостепная полоса Сибири вошла в состав Монгольской империи.

После её распада здесь образовались новые государства. Одним из них была Золотая Орда (в её состав входила Западная Сибирь). Позже, когда Орда начала разваливаться, на её осколках возникло Сибирское ханство — то самое, с которым и столкнулся Ермак.

Парадокс Сибири

Так что же мы видим? За тысячу лет до похода Ермака в Сибири существовали государства, которые бросали вызов Китаю и Византии. Здесь строили города, создавали письменность, ковали оружие, которое ценилось даже в императорском Китае.

Парадокс в том, что к моменту прихода русских из всего этого великолепия осталось только одно Сибирское ханство, да и то раздираемое внутренними распрями. Пришла эпоха великих переселений народов, и старые империи исчезли, уступив место новым хозяевам земли. Но забывать эту древнюю историю — значит обеднять само понятие Сибири.

Земля, которую мы привыкли считать «новой», на самом деле древняя. И её прошлое гораздо интереснее, чем нам когда-то рассказывали.