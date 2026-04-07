Кем был на самом деле самый первый Рюрикович

Начнём с главного — имени. Не Кий, не Щек и не Хорив. Не князь Владимир Красное Солнышко. Самый первый, с кого пошла та самая земля Русская, — летописный князь Рюрик.

© РИА Новости

Парадокс в том, что о нём мы знаем чудовищно мало. В «Повести временных лет» под 862 годом есть лаконичная запись: пришли славянские и финские племена к варягам и сказали: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». Вызвались трое братьев: Рюрик, Синеус и Трувор.

Учёные сомневаются даже в этой дате. 862 год — условность, рассчитанная задним числом. Есть серьёзные подозрения, что сам рассказ о призвании — не летописная правда, а политический миф, придуманный столетия спустя для обоснования власти династии. Но легенда есть легенда. И вокруг этой легенды уже три века ломают копья.

Версия первая: скандинавский «разбойник»

Самый популярный кандидат в Рюрики сегодня — датский конунг Рёрик Ютландский из династии Скьёльдунгов. Фигура в западных хрониках известная. Нанимался на службу к франкским императорам, получал в управление богатые земли Фризии, потом ссорился с ними, грабил их же побережья и заслужил прозвище «Язва христианства».

Затем где-то в конце 860-х годов Рёрик бесследно исчезает из западных хроник. Примерно в это же время Рюрик появляется в русских. Совпадение? Сторонники этой версии считают, что нет.

Археология тоже подливает масла в огонь: в древней Ладоге и её округе найдено множество скандинавских вещей IX века. А лингвисты добавляют: имя Рюрик отлично ложится на древнескандинавское «Hrørekr» — «славный могуществом».

Версия вторая: славянский князь

Но не всё так однозначно. У Рюрика есть и славянские «родственники».

Согласно этой версии, варяги — это не скандинавы, а балтийские славяне, жившие на южном побережье Балтики. Рюрик — не датчанин, а потомок князей племени ободритов (бодричей) из области Вагрия. Его имя будто бы происходит от славянского слова «рарог» — сокол.

У этой версии тоже есть свидетельства. В мекленбургских хрониках XVI–XVII веков записана легенда: у князя ободритов Годлава было три сына — Рюрик, Сивар и Трувар, которые отправились на восток и стали править на Руси. Археологи находят на северо-западе Руси вещи, характерные для южной Балтики.

Противники, впрочем, парируют: этимология от «рарога» лингвистически не выдерживает критики. Да и «братья» Рюрика вызывают подозрения. Многие историки считают, что слова «Синеус» и «Трувор» — это искажённые древнескандинавские «sinn hus» (свой род) и «thru varing» (верная дружина). Летописец просто неправильно понял текст и записал их как имена.

Третья версия: а был ли Рюрик?

Наконец, есть и вовсе радикальный взгляд: Рюрика не существовало вовсе. Он — фигура полулегендарная, искусственно созданная летописцами XII века, чтобы связать династию киевских князей с престижным варяжским прошлым.

У этой версии тоже есть резон. В древнейших летописных сводах о призвании варягов не говорится ничего. Рассказ появляется только в «Повести временных лет» начала XII века — спустя 250 лет после событий. А это очень подозрительный срок для документальной точности.

Тайна остаётся

Так кто же он на самом деле — наш первый Рюрикович? Скандинавский конунг, балтийский славянин или просто красивый летописный миф?

Сегодня большинство исследователей склоняются к «норманистской» версии: Рюрик и его варяги — это скандинавы. Слишком много совпадений с Рёриком Ютландским и слишком мало прямых доказательств славянского происхождения. Но даже это — лишь версия, а не истина в последней инстанции.

Главный урок этой истории, пожалуй, в другом. Рюрик — настолько архетипический «первый князь», что его реальное происхождение уже не важно. Важнее то, что за ним стояло: огромная страна, триумфы и трагедии, семь веков правления династии, которую он основал. А личность самого Рюрика остаётся для нас такой же загадочной, как и тысячу лет назад. И это, наверное, правильно. У каждой империи должен быть свой миф. И у России он начался именно с этого человека — настоящего или вымышленного.