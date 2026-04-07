«Не тронь казачку – ляжешь в землю»: почему работорговцы обходили их стороной

На невольничьих рынках Крыма и Тамани можно было найти всё, что угодно: польских шляхтичей, русских крестьян, кавказских горцев и даже казачьих детей. Но взрослую казачку — никогда. В этом единодушны и архивные документы, и мемуары современников. Женщина, выросшая на Диком поле, была тем «товаром», за который никто не хотел браться. Почему?

© Unsplash

«Лучше смерть, чем гарем»

Первая и главная причина — сама казачка. Воспитанная с пелёнок в условиях постоянной военной угрозы, она умела держать в руках не только ухват, но и ружьё. В истории обороны Азова в 1641 году, когда казаки отбивали крепость у многотысячной турецкой армии, на стенах сражалось не менее 800 женщин. Они заряжали пушки, лили кипяток на головы штурмующих и в рукопашную рубились с янычарами.

Для такой женщины рабство — не удел, а смертный приговор, который она выносила себе сама.

«Известно, что на невольничьих рынках Крыма можно было найти казачьих детей, но взрослых женщин — почти никогда: они предпочитали смерть рабству».

Турки и татары быстро усвоили: пленять взрослую казачку — значит, получить в обозе неуправляемого врага, который при первой же возможности либо перережет охрану, либо покончит с собой. Такой «товар» быстро терял в цене, а чаще — стоил жизни самим работорговцам.

«Нет бабы — нет рода»

Но дело не только в характере. Казачья община строилась вокруг жёсткого, но справедливого правила:

«Нет в станице женщин и детей – нет у казака будущего».

В условиях постоянной войны, когда каждый мужчина был воином, женщина становилась главной ценностью — хранительницей очага, воспитательницей нового поколения и, что немаловажно, рабочей силой, пока муж в походе.

Угнать казачку означало нанести экономический и демографический удар по всей станице. А за такой удар следовало расплачиваться. И расплата была страшной.

Кровь за честь

Казачий кодекс чести был прост: оскорбление женщины — оскорбление всего войска. История сохранила случай 1914 года: офицер хлестнул плетью казачку, нечаянно проехавшую колесом по помещичьему полю. Из строя немедленно выехал казак и зарубил офицера шашкой на месте. И никто не сказал, что это было неправильно.

Казаки никогда не называли своих женщин «бабами» — считалось, что это «термин крепостничества». Для них существовало только уважительное «жинка» или «казачка». И любая попытка унизить или поработить её воспринималась как личное оскорбление каждого мужчины в станице.

Охота на тех, кто сам охотится

Важный практический момент: казаки были не просто жертвами, но и самыми активными участниками работорговли на южных границах. Они сами совершали набеги на турецкие и татарские земли, угоняли в плен «ясырок» (турчанок, татарок, черкешенок), а затем либо женились на них, либо продавали на невольничьих рынках.

Похитить жену или дочь у такого соседа было равносильно самоубийству. Казаки мгновенно собирали погоню и мстили с такой жестокостью, что у работорговцев пропадала всякая охота связываться с этим народом. Проще и безопаснее было угонять беззащитных крестьян из центральных губерний, чем рисковать, навлекая на себя гнев вольных воинов.

Непримиримое противоречие

В этом и заключается главный парадокс казачьей истории. Те же самые люди, которые без зазрения совести продавали в рабство пленных турчанок или калмычек, впадали в ярость при одной мысли, что их собственная жена или дочь может оказаться в невольничьем шатре.

«Вольный казак не может породить раба», — гласила негласная заповедь.

Поэтому «ясырки» — пленницы с Востока — становились жёнами, а их дети — полноправными казаками. Но своих женщин они в обиду не давали никогда.

Именно это сочетание воинской выучки, сурового кодекса чести и понимания женщины как основы рода сделало казачку самым «неликвидным товаром» на всех невольничьих рынках Причерноморья.