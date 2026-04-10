Страстная пятница: суть, история, традиции

Сегодня, 10 апреля, Страстная пятница. Православные верующие вспоминают страдания и распятие Иисуса Христа. Этот день считается кульминацией Страстной седмицы — недели, которая предваряет Пасху. Сегодня в храмах проводят особые службы, а верующие усиленно постятся — по церковному уставу в этот день вообще не следует есть и пить, как не ел и не пил Христос. Чему посвящена Великая пятница, что в этот день можно и нельзя делать, — в материале «Ленты.ру».

Суть Страстной пятницы

На протяжении всей Страстной недели православные верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа. Это время скорби и строгих ограничений. Само название Страстной пятницы отсылает к слову «страсти», что означает страдания.

Страстная неделя у православных в 2026 году идет с 6 по 11 апреля, Страстная пятница приходится на 10 апреля

«В этот день Христос был судим Пилатом, отдан на бичевание, потом осужден и распят», — говорил в беседе с «Лентой.ру» священник Русской православной церкви Николай Савченко.

Христиане верят, что сын Господа принял наказание за все наши грехи, чтобы мы были от них освобождены.

Духовный смысл Страстной пятницы, считает Николай Савченко, заключается в том, чтобы искренне раскаяться и принять свои слабости. Несмотря на то что в этот день принято сострадать Христу, заниматься самобичеванием не стоит — вместо этого следует изъявить намерение взять под контроль свои темные стороны и стараться поступать лучше.

Особенности церковной службы в Страстную пятницу

Служба Страстных Евангелий. Накануне, в Чистый четверг, в храмах читают 12 чтений из Евангелий о страданиях и кончине Иисуса. Прихожане в это время стоят с зажженными свечами, таким образом демонстрируя близость с Христом — ведь он в момент истязаний был одинок.

Царские часы. Утром в Страстную пятницу служатся Великие, или Царские часы — особая служба, в ходе которой еще раз читают три отрывка из Евангелия о крестных страданиях Иисуса.

Вынос плащаницы. Так в народе называют вечернюю службу на Страстную пятницу, которую рекомендуется посетить каждому верующему. Считается, что эта служба объединяет Страстную пятницу и субботу и служит своеобразным мостом между событиями двух этих дней. Вечерня совершается ближе к двум часам дня, что приближено по времени к событиям казни Христа: распяли его в полдень, а уже в три часа дня его душа покинула тело.

Важнейший момент вечерни в Страстную пятницу — вынос плащаницы, она символизирует ткань, в которую было завернуто тело Христа при погребении

Плащаница, которую выносят в храмах, — это, конечно, не оригинальная древняя ткань, а большое полотно с вышитым изображением Иисуса. В этот момент происходит буквально отпевание Божьего Сына. В конце плащаницу проносят кругом вокруг храма, а потом подносят к царским вратам. После завершения всех обрядов, во время пения стихиры, верующие могут приложиться к плащанице.

Пост в Страстную пятницу

Питание

В Страстную пятницу верующим рекомендуется соблюдать полный отказ от еды и питья до вечерней службы — по примеру Христа, который так же не ел и не пил в день распятия. Однако, учитывая индивидуальные особенности здоровья, многие священники допускают употребление небольшого количества воды или хлеба после вечерней службы.

В Страстную пятницу рекомендуется вообще не есть и не пить до момента выноса плащаницы в храме. Если не есть не получается, то следует соблюдать сухоядение

Воздержание

Кроме ограничений в пище, верующие отказываются от развлечений, праздных разговоров и даже чтения светской литературы. Особое внимание уделяется внутреннему миру, покаянию и самоанализу. Также в Страстную пятницу важно посвятить время молитве.

Милосердие

Традиционным делом в Страстную пятницу считается помощь нуждающимся, благотворительность и добрые дела. Таким образом верующие подражают Христу, проявляющему сострадание и любовь ко всему человечеству.

Соблюдение строгого поста в Страстную пятницу помогает человеку глубже осознать значение жертвы Христа и укрепить свою веру. Главное — помнить, что пост служит средством духовной подготовки к празднованию Воскресения Христова.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Есть мясо и продукты животного происхождения. Церковный устав, как было сказано выше, предписывает в этот день полный отказ от пищи, однако такие строгие ограничения готовы соблюдать не все, а многим делать так и вовсе нельзя по медицинским показаниям. Тем, кто все же будет совершать трапезу в Страстную пятницу, рекомендуется соблюдать сухоядение.

Ссориться, ругаться и грубить. В этот день следует быть со всеми в мире, сохранять благожелательность и не проявлять нетерпение.

Трудиться. Согласно народным поверьям, на Страстную пятницу нельзя копать землю, сажать растения, убираться в доме, заниматься рукоделием и шитьем. День нужно полностью посвятить духовному росту, а бытовые дела следует выполнить заранее.

Совершать крупные сделки. Рабочие дела стоит оставить на потом: считается, что любые начинания в день Страстной пятницы потом могут обернуться проблемами.

Приметы на Страстную пятницу