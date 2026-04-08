Как фальшивка британской разведки разорвала союз двух империй

Современное охлаждение между Лондоном и Москвой многие связывают с сфабрикованным «делом Скрипалей» или разногласиями по Украине. Но вбивать клинья между двумя странами британские спецслужбы начали задолго до химических атак и кибервойн. Ровно сто лет назад, в разгар предвыборной гонки 1924 года, они провернули операцию, которая до сих пор считается эталоном геополитической диверсии. С помощью липового письма и пары фальшивых подписей они обрушили правительство лейбористов, сорвали экономическое сближение с СССР и привели к власти Уинстона Черчилля.

Долги и революция

После 1917 года отношения между бывшей союзницей по Антанте и Советской Россией испортились моментально. И дело было не только в идеологии, хотя и в ней тоже. Большевики отказались платить по царским долгам, а заодно национализировали заводы и фабрики, принадлежавшие британским подданным. «Верните наши деньги!» — этот крик английских финансистов звучал куда громче идеологических проклятий в адрес «мировой революции».

К 1924 году, однако, ситуация начала меняться. В январе премьер-министром Великобритании стал лидер лейбористов Джеймс Рамсей Макдональд. Человек левых взглядов, он вполне допускал сотрудничество с Советами. А Москве, измученной Гражданской войной и голодом, позарез нужны были кредиты и технологии.

Как пишет журналист-международник Леонид Млечин в книге «История внешней разведки. Карьеры и судьбы», к августу 1924 года стороны практически ударили по рукам: СССР признаёт царские долги, а Англия предоставляет заём и подписывает торговое соглашение.

Консерваторы, сидевшие в оппозиции, пришли в ярость. Сотрудничать с «красными»? Ни за что! Им нужен был только повод для срыва договорённостей.

Повод не заставил себя ждать. В июле 1924 года газета британских коммунистов Workers Weekly опубликовала статью некоего Джона Кэмпбелла, где тот призывал солдат и полицейских не стрелять в рабочих, а лучше дружно свергать капитализм. Правительство Макдональда сначала арестовало скандалиста, а потом… отпустило. Этого оказалось достаточно, чтобы консерваторы обвинили премьера в «потворстве революционерам». 14 сентября правительство ушло в отставку. Досрочные выборы назначили на 29 октября.

«Письмо Зиновьева»

И тут, за четыре дня до голосования, газета Daily Mail выходит с сенсацией. На первой полосе — текст письма, подписанного главой Коминтерна Григорием Зиновьевым. Содержание? Чистый триллер: советские эмиссары дают британским коммунистам указание готовить вооружённое восстание, создавать подпольные ячейки в армии, вербовать сторонников среди полиции.

«Пора уже подумать о составлении такой группы, которая... могла бы составить мозг военной организации партии», — цитировала газета «инструкции» из Москвы.

Daily Mail предупреждала: лейбористы продали Британию красным. Консерваторы потирали руки.

Проблема была лишь в том, что письмо оказалось липой от начала и до конца. Как позже выяснили историки, в нём была куча ошибок. Например, Зиновьева назвали «председателем президиума исполкома Коминтерна» — такой должности в природе не существовало. Сам вождь Коминтерна в это время лечился в Кисловодске и отрицал авторство. А один из «подписантов», финский коммунист Отто Куусинен, всегда ставил два инициала — «О.В.». На фальшивке красовалось просто «О.». Мелочь? Для профессионального разведчика — нет.

Кто стоял за фальшивкой

Сразу после публикации в Москве поняли: это провокация. Но доказать что-либо было уже поздно — выборы состоялись, и консерваторы сокрушили лейбористов, получив 413 мест против 151. Премьером стал Стэнли Болдуин, а его министром финансов — Уинстон Черчилль. Тот самый, который позже поведёт Британию на войну с Гитлером, а тогда был ярым русофобом.

Кто же сфабриковал письмо? Советский разведчик-нелегал Олег Царев в книге «КГБ в Англии» указывает на берлинскую лабораторию фальшивок, которую возглавлял бывший белогвардеец Владимир Орлов. Там работали профессиональные фальсификаторы. Заказ же поступил от британской разведки, а конкретно — от некоего «капитана Блэка», который действовал через своего агента в Риге, бывшего офицера Ивана Покровского.

Многие историки сходятся на том, что за всей этой историей стоял близкий друг Черчилля, разведчик Десмонд Мортон. Именно он, как утверждает британский историк Джилл Беннет в книге «Секретный человек Черчилля», получил фальшивку и организовал её «утечку» в Daily Mail.

Что было потом

Договоры, подписанные лейбористами, консерваторы отправили в корзину. О нормализации отношений с СССР пришлось забыть на долгие годы. А образ коварной Москвы, готовящей заговоры и плетущей интриги против «свободного мира», прочно закрепился в сознании обывателей. И, как видим, жив до сих пор.

Так, благодаря одной липовой бумажке, британские спецслужбы не только сорвали сближение двух стран, но и обеспечили победу консерваторам на десятилетия вперёд. Первая «холодная война» началась не после Фултонской речи Черчилля в 1946-м, а на 22 года раньше — с фальшивого письма, опубликованного в жёлтой газетёнке. И победили в ней пока что, увы, не мы.