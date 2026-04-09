9 апреля: чем занимались православные в день Матрены Полурепицы

В православии вспоминают святую мученицу Матрону Солунскую. Матрона была рабыней Павтилы, муж которой был одним из солунских военачальников. Несмотря на то, что хозяйка приказывала святой отречься от Христа, та тайно продолжала посещать церковь. Павтилу привели в ярость ответы Матроны о религии, и она ее несколько раз жестоко избивала, связывала и запирала в темной каморке. Но каждый раз обнаруживала свою рабыню без веревок и в молитве. Разъяренная Павтила последний раз жестоко избила Матрону и закрыла еле уже дышавшую мученицу в том же помещении, где Матрона и умерла.

В народном календаре это день Матрены Настовицы (или Полурепицы). Как несложно догадаться, связаны названия с тем, что таящий снег после оттепели образует твердую корку - наст, а также с тем, что сейчас было принято перебирать репу в закромах. Также в этот день в этом году отмечают Чистый четверг на страстной неделе. Сейчас принято было красить яйца, приводить дом в порядок перед праздником Святой Пасхи. Нередко в этот день обходили жилище со свечой, чтобы очистить его от негатива. Хорошей приметой считается угощать птиц. Обычно этим занимались дети, рассыпая крошки. Считалось, что так можно привлечь в дом удачу. Для этих же целей символически обменивались с соседями хорошими семенами. А сами семена выносили на солнце, чтобы они лучше проросли.

Сейчас приходит хорошее время для благотворительной работы или волонтерства, многие в этот день навещают одиноких соседей, чтобы помочь им по хозяйству. Считается, что добро окупится сторицей.

В этот день не давали в долг деньги и хлеб, нельзя было заниматься рукоделием, чтобы не столкнуться с нуждой. А еще запрещено было ходить в лес, так как верили, что сейчас можно встретить голодного медведя.

Если на прудах и озерах стоит лед, хорошей рыбалки не будет весь год.

Сильный ветер в этот день или много сока у берез - лето будет дождливым. Ясное небо утром - скоро придет потепление.