«Степные аристократы»: какие казаки на Руси были самыми богатыми

Говоря о казаках, мы обычно вспоминаем шашки, лихость и бескрайние степи. Но за этим романтическим флером скрывалась жесткая социальная и экономическая реальность. Сословие воинов-земледельцев было неоднородным. Где-то казаки купались в роскоши и владели десятками десятин чернозема, а где-то едва сводили концы с концами, живя натуральным хозяйством. Казачество было самым привилегированным, но при этом и самым милитаризованным сословием империи. Однако уровень жизни внутри этого сословия различался кардинально.

Донское войско: настоящие «степные аристократы»

Если говорить о вершине казачьего благосостояния, то, несомненно, это — донцы. Им невероятно повезло с географией: плодородные черноземные степи и близость к морским торговым путям создали идеальные условия для накопления капитала.

Главное богатство Дона — это земля. Казаки владели ею на правах общины, но наделы были гигантскими по меркам того времени. Средний душевой надел здесь составлял 30 десятин, а на семью приходилось от 54 до 72 десятин (для сравнения: у крестьян — всего 11 десятин на двор). Степная земля давала по 5-6 урожаев пшеницы в год, а излишки зерна, достигавшие 10 млн пудов ежегодно, уходили на экспорт через порты.

Но земледелие было лишь фундаментом. Вершиной финансового Олимпа стало «Общество донских торговых казаков», учрежденное в 1804 году атаманом Платовым. По сути, это была элитная торговая гильдия, члены которой, оставаясь казаками, освобождались от обязательной службы за солидный денежный взнос. Они монополизировали торговлю хлебом, скотом и рыбой, по сути, став казачьей буржуазией.

Доходы позволяли отстраивать целые усадьбы. Дом зажиточного донца — это двухэтажное строение: каменный низ (кладовая или лавка) и деревянный верх — жилые комнаты. Внутри — мебель из красного дерева, огромные зеркала и кованые сундуки с приданым. Участок достигал 10 тысяч квадратных метров и включал коровник, овчарню и свинарник.

Кубанское войско: твердые середняки

Кубанцы, сформировавшиеся из потомков черноморцев и донцов, жили зажиточно, но до донского размаха не дотягивали. Их отличала строгая дисциплина и мощная государственная поддержка. Им также перепадали огромные территории — из 8,7 млн десятин площади Кубанской области под войсковые нужды отдали 6,8 млн.

Однако жизнь здесь была дороже: из-за постоянной угрозы набегов казак был вынужден тратить огромные суммы на боевого коня и амуницию (250-300 рублей, что по тем временам было целым состоянием). Плюс служба часто отрывала мужчин от земли, и за них пахали и сеяли жены и старики. Хотя Кубань славилась плодородием и войсковая казна накопила к концу XIX века до 7 миллионов рублей резервного капитала, средний душевой надел здесь составлял всего 14 десятин — вдвое меньше, чем у соседей-донцов.

Терское войско: нищета и лихое ремесло

Полной противоположностью донцам и кубанцам были терцы. Их земли в горах и предгорьях Кавказа были малоплодородны для земледелия. Более того, по старым казачьим традициям «пахать» здесь считалось зазорным. Основу качества составляла голытьба, ушкуйники и лихие люди.

Денег не хватало катастрофически. Единственным спасением была военная служба и «зимовые станицы» — длительные отхожие промыслы на заработки. У зажиточного терца в хозяйстве было 10-20 лошадей и 20-40 голов крупного рогатого скота, но это были редкие исключения на фоне общей бедности.

Итог

Богатство казака напрямую зависело от его географии. В черноземных степях и торговых портах (Дон) росли «олигархи», на плодородных, но более опасных рубежах (Кубань) — крепкий средний класс, а в скалистых предгорьях (Терек) — беднота, выживавшая за счет военной добычи.

Был ли у них шанс разбогатеть? Да, но этот шанс чаще выпадал тем, кто родился на Дону. Впрочем, это не отменяло главного правила казачьей жизни: в военном отношении все были равны — идти в бой, рискуя головой, приходилось и богатому торговцу, и бедному «голутвенному» казаку.