Как Петр I отомстил за свое унижение

Неожиданная смерть Петра I в начале 1725 года оставила завещание, подлинность которого до сих пор оспаривают историки. Но почти за два месяца до его кончины случилось событие, навсегда разделившее жизнь грозного императора на «до» и «после».

Фаворит из фаворитов

Эта история началась задолго до 1724 года. Семья Монсов, немецких коммерсантов из Вестфалии, обосновалась в Москве ещё в конце XVII века. Их дочь Анна долгие годы была главной фавориткой молодого Петра. Именно из-за неё он сослал свою первую жену Евдокию Лопухину в монастырь и всерьёз подумывал о новом браке. Хотя их связь прервалась из-за измены Анны, монарх сохранил расположение к её родственникам. Младший брат Анны, Виллим Монс, воспользовался этим сполна.

Поступив на военную службу и отличившись в сражениях под Лесной и Полтавой, он быстро приблизился ко двору. Получив должность камергера, он стал фактическим управляющим делами императрицы Екатерины I, её постоянным спутником в поездках. Молодой, образованный и галантный, Виллим писал стихи и умел очаровывать — он разительно отличался от грубоватого и прагматичного царя.

Вскоре он превратился в «серого кардинала». Через него решали дела даже самые знатные особы, включая князя Меншикова, разумеется, небескорыстно. К 1724 году карьера Монса достигла зенита, и он, вероятно, чувствовал себя в полной безопасности.

Скорый суд и приговор

Роковым для него стало анонимное письмо, попавшее к Петру в ноябре 1724 года. Помимо обвинений в грандиозном мздоимстве, в послании содержался намёк на любовную связь камергера с императрицей. Для Петра, который сам был не прочь завести интрижку, измена жены стала ударом, который он не мог простить никому.

Началось молниеносное следствие, которое поручили главе Тайной канцелярии Петру Толстому. Монса арестовали 8 ноября, а уже 13-го состоялся суд. Любовная история в приговоре не фигурировала — официально камергера обвинили в казнокрадстве и взятках. Но показательно, что из всех участников «дела Монса» смертную казнь — отсечение головы — вынесли только ему.

Конец Монса

Казнь состоялась пасмурным и промозглым днём 26 ноября 1724 года на Троицкой площади Петербурга. По свидетельству очевидцев, Монс вёл себя мужественно. Поднявшись на эшафот, он успел передать протестантскому пастору золотые часы, в крышку которых был вставлен портрет Екатерины. Сняв с себя нагольный тулуп, он сам положил голову на плаху.

Остальные фигуранты дела отделались более мягкими наказаниями: сестру Монса, Матрёну Балк, выпороли кнутом и сослали в Сибирь, а его секретаря и бывшего царского шута отправили на каторгу.

Унижение императрицы

Самым страшным стало наказание для Екатерины. Пётр привёз её на место казни и заставил смотреть на голову её фаворита, которая, по приказу императора, была насажена на шест и выставлена на всеобщее обозрение. По легенде, император даже приказал заспиртовать голову Монса в банке и держать её в спальне жены как жуткое напоминание о её «грешке». Некоторые источники утверждают, что после этого Екатерина бросилась перед мужем на колени и, простояв так три часа, смогла вымолить у него прощение.

Считается, что голова Монса долгие годы хранилась в подвале Кунсткамеры, а в конце XVIII века её приказала захоронить императрица Екатерина II. Историк Михаил Семевский в XIX веке пытался разыскать эти останки, но так и не нашёл никаких следов.

Спустя три месяца после этого страшного спектакля Пётр I скончался, не успев публично лишить жену престола. А Екатерина I, взойдя на трон, в первую очередь вернула из ссылки сестру своего казнённого фаворита.