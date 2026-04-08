Как один сувенир едва не уничтожил столицу СССР

В конце 1959 года советские спецслужбы, медики и армия пережили настоящий боевой крещение. Причина? Один москвич, вернувшийся из Индии, случайно привез в столицу смертоносный вирус. Реакция властей была молниеносной и безжалостной: карантины, тотальная вакцинация и охота за каждым сувениром, которого коснулась рука заболевшего. Всё это позволило предотвратить эпидемию, которая могла унести тысячи жизней.

Смерть на командировке

В конце 1959 года художник-плакатист Алексей Кокорекин вернулся из двухнедельной командировки в Индию. Там он стал свидетелем ритуального сожжения брамина, умершего от черной оспы. Существуют разные версии о том, был ли Кокорекин привит перед поездкой. Но факт остается фактом: вскоре после возвращения он почувствовал недомогание.

Врачи поставили диагноз «грипп». Художник лечился дома, но состояние ухудшалось. Его госпитализировали в Боткинскую больницу, где продолжали лечить от гриппа. 29 декабря 1959 года Кокорекин скончался. Истинную причину его смерти — черную оспу — установили только через две недели, в середине января 1960 года.

Охота на контакты

Как только диагноз подтвердился, в Москве началась операция, не имевшая аналогов в мировой практике. К поиску контактировавших с Кокорекиным подключили не только медиков, но и КГБ, МВД и даже армейские подразделения. Задача была одна: найти и изолировать всех, кто мог столкнуться с вирусом.

Всего установили свыше 9 тысяч человек. Это были не только родственники и знакомые художника, но и случайные попутчики, продавцы, соседи по лестничной клетке. Даже участников одной свадьбы — вместе с женихом и невестой — отправили на карантин. Боткинскую больницу закрыли наглухо: ни больных, ни персонала не выпускали.

Особое внимание уделили сувенирам. Кокорекин привез из Индии ковер, который, по некоторым данным, лежал у одра умершего брамина. Правоохранители отследили все подарки, приобретенные художником, и изъяли их из комиссионных и антикварных магазинов. Всё это было сожжено.

Подвиг врачей

От Кокорекина заразились более 40 человек: пациенты Боткинской больницы, медсестры, санитарки, технический персонал. Трое из них умерли. Всего на карантин поместили около полутора тысяч человек, которых медики посещали дважды в день в течение двух недель.

В Советском Союзе экстренно возобновили производство противооспенной вакцины. Власти приняли решение привить всех жителей Москвы и Московской области. Почти 27 тысяч медработников на более чем 3 тысячах прививочных пунктов и в составе 8,5 тысяч выездных бригад работали круглосуточно. К концу января 1960 года от черной оспы привили свыше 5,5 миллионов москвичей и более 4 миллионов жителей области.

Властям понадобилось всего 19 дней, чтобы полностью остановить распространение эпидемии. Это был беспрецедентный случай в мировой истории.

Кстати, черная оспа была полностью ликвидирована в мире только в 1978 году. И в этом — огромная заслуга советских медиков, которые помогали бороться с вирусом в разных уголках планеты. А московская история 1959 года до сих пор остается одним из самых ярких примеров того, как быстро и эффективно может действовать государство перед лицом смертельной угрозы. Даже если эта угроза — не танки противника, а микроскопический вирус, привезенный в чемодане одним неосмотрительным туристом.