Глубоководная камера поймала существо, озадачившее всех учёных мира

Двухмесячная экспедиция на научном судне DSSV Pressure Drop каталогизировала 108 групп организмов на глубинах от 4534 до 9775 метров в северо-западной части Тихого океана - и почти все из них удалось опознать. Одно существо поставило в тупик не только участников экспедиции, но и ведущих экспертов по всему миру, к которым исследователи обратились за помощью.

Камера глубоководного аппарата зафиксировала медленно скользящий организм на глубине около 9 километров. Предварительно его назвали Animalia incerta sedis, однако отнести к какому-либо известному науке типу так и не смогли. Консультации с мировыми специалистами привели лишь к осторожному предположению о некотором визуальном сходстве с морскими слизнями или морскими огурцами - родство с ними при этом исключается.

Среди других находок экспедиции выделяются "криноидные луга" - обширное скопление более 1500 морских лилий со стеблями, прикреплёнными к скалистым террасам на той же глубине 9137 метров. А в Идзу-Огасаварской впадине на глубинах от 9568 до 9744 метров были сняты хищные губки семейства Cladorhizidae, прежде никогда не встречавшиеся столь глубоко.