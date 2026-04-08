Озеро Неро: что не так с одним из самых древних озер России

Кажется, что в озере Неро всё устроено неправильно. Оно древнее, но мелкое. Полноводное, но почти стоячее. Рыбное, но вонючее. Здесь больше ила, чем воды, а местные жители веками использовали дно как удобрение. Что же происходит с главным водоёмом Ярославской области?

© РИА Новости

Свидетель ледникового периода

Озеро Неро появилось тогда, когда мамонты ещё не считались ископаемыми. По оценкам лимнологов, ему около 500 тысяч лет — это одно из немногих озёр предледникового периода в Центральной России. Во времена последнего оледенения водоём был огромным — его площадь достигала 750 квадратных километров, а глубина — 40 метров. Сегодня от той мощи осталось лишь 54 квадратных километра, а средняя глубина едва дотягивает до полутора метров.

Название озера, кстати, не имеет никакого отношения к римскому императору. Оно восходит к финно-угорскому корню «нер», которым древние племена обозначали любые пресноводные водоёмы.

Море… сапропеля

Главная странность Неро скрыта под водой. Если кто-то скажет, что глубина озера достигает 24 метров — он не солжёт. Просто 20 из них занимает не вода, а сапропель — спрессованный ил из остатков растений и живых организмов. Это плодородное вещество веками использовали как удобрение, но сегодня спрос на него упал.

Проблема в том, что сапропель продолжает накапливаться. В некоторых местах его толщина достигает 40 метров, и озеро медленно, но верно превращается в болото. Свою лепту внесли и люди: построенная в советское время плотина на реке Вёксе нарушила естественный водообмен, ускорив отложение ила. А века загрязнения — от промышленных стоков до аварийных канализационных коллекторов — довершили картину.

Колыбель цивилизации

Первые люди поселились на берегах Неро шесть тысяч лет назад. Здесь археологи находят стоянки эпохи неолита и бронзового века — Песочное-1, Кучебышь, Львы. Позже эти земли облюбовало финно-угорское племя меря, для которого Рождественский остров на озере был сакральным местом. Там находился языческий алтарь, куда меряне приходили поклоняться духам.

В 862 году на берегу Неро вырос Ростов Великий — один из древнейших городов России. Озеро кормило его рыбой, давало воду и… прятало сокровища.

Клады, монстры и поющий град

С водой у Неро всё плохо, а вот с легендами — полный порядок. Говорят, во времена Смуты поляки бросили в озеро золотые ворота, церковную утварь и оружие — якобы не смогли вывезти награбленное. Другие предания рассказывают, что при нашествии монголо-татар жители Ростова спрятали свои богатства на дне, и охраняют их до сих пор местные духи.

Но самая красивая легенда — о граде Китеже. Якобы загадочный город ушёл под воду именно здесь, и иногда над поверхностью озера слышен хрустальный перезвон его колоколов. За это Неро прозвали «поющим».

Правда, ищут Китеж обычно на озере Светлояр в Нижегородской области. А в Неро, по слухам, живёт своё чудище — озерный монстр, пугающий местных рыбаков. Но доказательств ни у кого нет.

Что дальше?

Экологи бьют тревогу: озеро Неро умирает. Оно перегружено органикой, зарастает водорослями и задыхается без кислорода. Если ничего не делать, через несколько десятилетий на его месте останется только вонючее болото. Есть и хорошие новости: власти уже выделили больше двух миллиардов рублей на благоустройство набережной и замену канализационных сетей. Работы планируют завершить к 2028 году. Спасут ли они Неро — покажет время.