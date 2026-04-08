Как нацистам предписывалось вести себя на оккупированных территориях

Когда речь заходит о нацистской политике на оккупированных территориях СССР, принято вспоминать о геноциде, расстрелах и концлагерях. Но задолго до того, как первые немецкие солдаты пересекли границу, идеологи Третьего рейха под руководством рейхсминистра Герберта Бакке разработали для своих «покорителей Востока» развернутую инструкцию о том, как обращаться с «недочеловеками». Она называлась «12 заповедей поведения немцев на Востоке и их обращения с русскими».

Этот документ, подписанный 1 июня 1941 года — за три недели до нападения на СССР, — сегодня хранится в Государственном архиве Российской Федерации. Изучая его, можно понять, какой видели нацисты свою миссию на Востоке — и сколь циничной была их пропаганда.

«Знаменосцы новой Европы»

Начинаются «заповеди» с того, что поднимает немецкому работнику самооценку до небес. Ему внушают: он — представитель великой Германии, и его задача — на века закрепить за ней «вновь присоединённые территории». При этом прямо говорится:

«Вы должны с сознанием своего достоинства проводить самые жесткие и самые беспощадные мероприятия».

Здесь же в документе цитируется (в искажённом виде) летописная фраза о призвании варягов:

«Наша страна велика и обильна, а порядка в ней нет, приходите и владейте нами».

Нацистские идеологи пытались доказать, что русские «по своей натуре» хотят быть покорёнными, что они всегда были массой, которой управляют, и с радостью примут власть арийцев. Это была не просто русофобия — это была попытка идеологически обосновать колониальное порабощение, используя при этом извращённые страницы русской истории.

Как «понимать» русского

Интересно, что в «заповедях» русскому народу даётся неоднозначная, но весьма специфическая характеристика. С одной стороны, его называют «прирождённым диалектиком» и «философом», с другой — «женственным» и «сентиментальным». Авторы инструкции предупреждают:

«Русского вам никогда не переговорить и не убедить словами».

Вывод из этого делается простой и безжалостный: «Не разговаривайте, а действуйте». Немцу предписывалось не вступать в дебаты и дискуссии, а просто и жестко проводить в жизнь волю рейха. Всякое проявление «мягкости» или «сентиментальности» считалось недопустимым.

Держаться подальше

Особый раздел инструкции был посвящён соблюдению «расовой гигиены» и дистанции между немцами и славянами.

«Держитесь подальше от русских, они не немцы, а славяне», — гласила одна из заповедей.

Категорически запрещалось «устраивать попойки с русскими», а также вступать с ними в любые интимные связи. Нацистские теоретики опасались, что тесный контакт подорвёт в глазах местного населения «авторитет немца как высшего существа». Немец должен был оставаться для покорённого народа недосягаемым господином.

Идеология — не для рабов

В документе также подробно разъясняется отношение к коммунизму и религии. Авторы признают, что «русская молодежь на протяжении двух десятилетий воспитывалась в коммунистическом духе», и наказывать её за это бессмысленно. Но и перевоспитывать в нацистском духе никто не собирался. Задача заключалась в том, чтобы сделать русских послушным «орудием в наших руках», покорной рабочей силой.

Что касается религии, то заповеди прямо указывали:

«Мы не несём русским никакой новой религии».

Нужно было просто считаться с тем, что «по своей натуре русский религиозен и суеверен», но разрешение религиозных вопросов «не входит в круг ваших задач».

Циничный прагматизм

Составители «12 заповедей» отлично понимали, что одна лишь грубая сила и массовый террор не смогут долго удерживать в повиновении многомиллионное население. Им нужна была покорная, а не восставшая масса. Поэтому они попытались сформулировать правила, которые, по их расчетам, должны были сделать оккупационный режим более «эффективным»: внешняя справедливость без настоящего гуманизма, признание трудолюбия без признания человеческого достоинства, видимость порядка без права на сопротивление.

Однако этот расчет оказался ошибочным. «Самые жесткие и беспощадные мероприятия», предписанные инструкцией, на практике вылились в чудовищные зверства — массовые расстрелы, сожженные деревни, лагеря смерти. Вместо покорности оккупанты получили повсеместное партизанское сопротивление. Крах гитлеровских планов на Востоке был предопределен: нацисты так и не смогли понять, что русский народ — не безликая масса, готовая к рабству, а люди, которые не приемлют насилия и готовы сражаться за свою свободу до конца. Инструкция осталась лишь бумагой, а реальная политика на оккупированных территориях обернулась кровавой бойней.