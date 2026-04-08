«Суды чести» при Сталине: что это было на самом деле

Послевоенный СССР жил в двух реальностях. Официально — под звуки победных фанфар. Неофициально — в атмосфере подозрительности и страха перед «тлетворным влиянием Запада». Именно тогда, с 1947 по 1949 год, в стране заработали «суды чести» — уникальный механизм, который прикрывался высокими моральными лозунгами, а по сути уничтожал карьеры и судьбы тех, кого власть заподозрила в недостаточной преданности.

© РИА Новости

Показательная порка

Солдаты вернулись из Европы. Они видели немецкие дома, французские кафе, английскую дисциплину. Многие привезли с собой трофеи — от фарфоровых сервизов до радиоприёмников. Это был культурный шок для страны, которая десятилетиями жила за «железным занавесом». Сталин и его главный идеолог Андрей Жданов усмотрели в этом угрозу. Преклонение перед Западом, космополитизм, «низкопоклонство» — эти ярлыки должны были приклеить к каждому, кто посмел усомниться в превосходстве советского образа жизни.

В марте 1947 года вышло постановление Совмина. В каждом министерстве, ведомстве, при командовании армии и флота создавались «суды чести». Формально — для рассмотрения проступков, несовместимых со званием советского учёного, офицера или чиновника. Реально — для показательной порки.

Как это работало

Обвиняемому не давали адвоката. Его просто выводили на сцену перед тысячной аудиторией коллег и зачитывали «обвинительное заключение». Потом слово предоставлялось «общественности» — тем, кто должен был яростно клеймить провинившегося. В финале выступал общественный обвинитель. Задача подсудимого была одна: признать вину и покаяться.

Суд мог вынести общественное порицание или выговор, а мог — передать дело в следственные органы. Но даже самый мягкий приговор ставил крест на карьере. Человек становился изгоем. Его выгоняли с работы, лишали званий, уничтожали лаборатории и научные школы.

Лекарство от рака как измена Родине

Первый громкий процесс прошёл в Министерстве здравоохранения 5–7 июня 1947 года. «Подсудимыми» стали профессора Клюева и Роскин, разработавшие средство для лечения рака. Их открытием заинтересовались американцы. Академик Парин, побывав в США, передал коллегам рукопись книги и образцы препарата.

Парина арестовали как шпиона. А Клюеву и Роскина отдали под «суд чести». Полторы тысячи ведущих медиков страны под руководством партийных функционеров три дня клеймили учёных. Их обвиняли в том, что они стали «пособниками предателя». В финале профессора публично «раскаялись». Им вынесли общественный выговор, а наука потеряла одно из самых перспективных противораковых направлений.

Плач академика

21–22 ноября 1947 года «судили» академика Жебрака — крупнейшего генетика-растениевода. Его вина была уникальной: в 1945 году он опубликовал в американском журнале Science статью, где критиковал сомнительные методы Трофима Лысенко — «народного академика», который отрицал генетику.

Жебрака обвинили в «раболепии перед буржуазной наукой». На суде, где присутствовало 1100 человек, учёного довели до рыданий. Его сняли с поста президента Академии наук Белоруссии, уволили, а лабораторию, где он выводил устойчивую к болезням пшеницу, закрыли. «Общественный выговор» поставил крест на жизни человека, который 30 лет был членом партии и всю жизнь работал на благо Родины.

Адмиралов — в лагеря

12 января 1948 года «суд чести» состоялся в Министерстве Вооружённых Сил. Под суд отдали адмиралов: легендарного главкома ВМФ Николая Кузнецова, его заместителей — Галлера, Алафузова, Степанова.

Обвинения звучали дико. Им вменяли «преклонение перед иностранным вооружением». А также то, что они передали союзникам чертежи торпеды и топографические карты. Но карты Севастополя союзники получили по решению Сталина во время Крымской конференции 1945 года. А торпеду Черчиллю передали по личному указанию вождя. Формулировки «суда» были убийственными: «лизоблюдство», «раболепство», «преклонение перед Западом». Суд передал дело в Военную коллегию, которая приговорила адмиралов к лагерным срокам. Кузнецова разжаловали до контр-адмирала и выгнали с флота.

За скобками

Всего за два года в СССР прошло 82 таких процесса. Их устраивали в НИИ, на заводах, в больницах. Формально «суды чести» не выносили уголовных приговоров. Но по своим последствиям они были страшнее любой тюрьмы — разрушенная карьера, уничтоженная репутация, потеря уважения коллег, а часто — и прямая дорога в ГУЛАГ.

«Суды чести» были инструментом страха. Они показывали: если ты учёный, который переписывается с зарубежными коллегами, если ты офицер, который уважает противника, если ты просто человек, который привёз из командировки не тот сувенир — ты враг. Твоё место на скамье подсудимых, а твоя задача — громко каяться и надеяться, что тебя не отправят вслед за другими в лагеря.

Сталинская система не терпела инакомыслия. И «суды чести» стали одним из самых циничных её изобретений: они заставляли самих же коллег уничтожать лучших из своих рядов, прикрываясь высокими словами о партийной морали и патриотизме.