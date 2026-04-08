Филадельфийский эксперимент: что случилось с моряками, переместившимися во времени

Это одна из самых противоречивых загадок Второй мировой войны, обрастая слухами и порождая поток фантастических домыслов. История о том, как целый военный корабль ВМС США якобы «растворился» в воздухе и мгновенно переместился на сотни километров, давно уже живет своей жизнью, пугая и завораживая. Однако если отбросить бульварную шелуху, до сих пор остается один вопрос: что же на самом деле произошло с моряками?

© Unsplash

Что такое Филадельфийский эксперимент

Согласно легенде, в разгар Второй мировой войны американские военные были одержимы идеей создать корабль, невидимый для радаров противника. В 1943 году на базе ВМС в Филадельфии якобы стартовал эксперимент под кодовым названием «Проект Радуга». Главным «подопытным» стал эсминец «Элдридж» (USS Eldridge DE-173).

В основе идеи лежала «Единая теория поля» Альберта Эйнштейна. По задумке, вокруг судна генерировалось мощное электромагнитное поле, которое, преломляя световые и радиоволны, делало корабль невидимым для человеческого глаза и радаров. Но, как гласит легенда, летом 1943 года что-то пошло не так: во время первого теста «Элдридж» накрыло зеленоватым туманом, и он полностью исчез. Команда тогда отделалась испугом, но эксперимент решили повторить.

День, когда «Элдридж» исчез

Главная трагедия развернулась 28 октября 1943 года. Окутавшись все тем же зловещим свечением, «Элдридж» исчез с глаз наблюдателей. Но на этот раз эффект превзошел все ожидания. Спустя несколько мгновений корабль материализовался вновь... на расстоянии более 300 километров от места проведения опыта, на военно-морской базе в Норфолке, штат Вирджиния.

Когда шок прошел, а «Элдридж» вернулся в Филадельфию, военные, поднявшиеся на борт, увидели настоящий кошмар. Из 181 члена экипажа в живых и более-менее вменяемом состоянии остался лишь 21 человек. По самым жутким описаниям, тела некоторых моряков были буквально вплавлены в металлические переборки корабля. Другие члены экипажа получили страшные ожоги, сошли с ума или просто исчезли навсегда.

Корабль-призрак и «человек-невидимка»

История на этом не закончилась. Согласно городским легендам, выжившие моряки «Элдриджа» так и не смогли вернуться к нормальной жизни. Находясь на берегу, они внезапно исчезали прямо на глазах у свидетелей или, наоборот, проявлялись из ниоткуда. Рассказывали о матросе, который на глазах у жены прошел сквозь стену их собственной квартиры и больше не вернулся.

Сами участники событий вели себя крайне странно — постоянно впадали в прострацию и выглядели потерянными. Всю оставшуюся жизнь они провели в закрытых клиниках для душевнобольных под неусыпным контролем спецслужб.

Рождение легенды: кто такой Карлос Альенде

Вопрос: откуда мы вообще узнали об этой истории, ведь все данные о ней были засекречены? В 1955 году американский уфолог Моррис Джессап опубликовал книгу «Доводы в пользу НЛО». И тут случилось необъяснимое. Джессап получил серию писем от таинственного незнакомца, который представлялся отставным моряком Карлосом Мигелем Альенде.

В своих посланиях Альенде подробно и красочно описал все ужасы Филадельфийского эксперимента, заявив, что он был непосредственным свидетелем событий, находясь на борту судна «Эндрю Фьюресет», которое входило в конвой эсминца. Джессап попытался проверить информацию, но это привело его лишь к череде загадочных совпадений. В 1959 году Моррис Джессап покончил с собой при странных обстоятельствах, что породило слухи о его «ликвидации» спецслужбами.

Тесла, Эйнштейн и «путешественники во времени»

С годами легенда обрастала все более невероятными подробностями. К проекту «привязали» Николу Теслу, якобы разработавшего генераторы для «Элдриджа». В конце концов, история вышла за рамки просто телепортации в пространстве. Самый яркий пример — история Ала Билека, который в 1990-х годах на полном серьезе рассказывал, что в ходе эксперимента он провалился в будущее, побывал в 2137 и даже в 2749 году, после чего благополучно вернулся обратно.

Разгадка: правда или вымысел?

Что говорят скептики и официальные власти сегодня? ВМС США категорически отрицают факт проведения любых экспериментов с телепортацией. Выжившие ветераны с «Элдриджа», дожившие до старости, в один голос утверждали, что ничего подобного не происходило. Более того, анализ бортовых журналов показал, что эсминец «Элдридж» физически не мог находиться в Филадельфии в конце октября 1943 года, так как проходил испытания в другом месте.

Существует версия, что вся история — это грамотная мистификация, устроенная самим Моррисом Джессапом, чтобы привлечь внимание к своей книге. А загадочный «Карлос Альенде» был не более чем вымышленным персонажем.

Филадельфийский эксперимент — это классический пример «городской легенды», которая живет по своим законам. Моряки с «Элдриджа» навсегда остались в памяти как жертвы безжалостной науки. Эта тайна навсегда останется пищей для фантастов. Но где-то глубоко в подсознании продолжает жить мысль: а что, если в этих байках есть доля правды?