«Партия набьет морду»: как Сталин расправился с оппозицией

100 лет назад, 9 апреля 1926 года, завершился пленум ЦК, который стал отправной точкой формирования объединенной оппозиции против Сталина. Попытка сбросить вождя обернулась беспрецедентным укреплением его власти и началом конца самых ярых его противников, втянув в кровавый водоворот тысячи людей. «Лента.ру» рассказывает о попытке Троцкого, Каменева и Зиновьева сменить власть и объясняет, почему это привело к укреплению власти Сталина.

«Сталин обманет, а Зиновьев убежит»

7 ноября 1927 года, в десятую годовщину Октябрьской революции, на улицах Москвы было по-настоящему жарко. Альтернативный митинг объединенной оппозиции шел параллельно демонстрациям в честь главного праздника страны.

Мавзолей оцепили сотрудники ОГПУ, с него выступали Сталин и его соратники. Попытки отдельных троцкистов прорваться на трибуну вылились, по замечанию большевика Смиртина, в «жалкую пантомиму».

Оппозиционеры вышли с лозунгами: «Выполним завещание Ленина», «Повернем огонь направо против нэпмана, кулака и бюрократа», «За подлинную рабочую демократию».

Мелькали портреты Ленина, Троцкого, Зиновьева. Некоторые выкрикивали имя Троцкого, но их тут же затыкали, вырывали плакаты из рук, избивали. По словам историка, специалиста по общественным движениям Алексея Гусева, избиением оппозиции в основном занимались нанятые ОГПУ молодчики из рабочей молодежи.

Двумя неделями ранее на Октябрьском пленуме 1927 года, во время последнего выступления Троцкого в Кремле в него швырнули стакан и дважды — тяжелые книги. Ему кричали:

Меньшевик! Предатель! Сволочь! Либерал! Лжец! Каналья! Презренный фразер! Ренегат! Гад!

Ряд реплик стенографистки вообще не зафиксировали из-за их непристойного содержания. Если в октябре в Кремле летали книги и стаканы, в ноябре на улицах в ход шли предметы потяжелее — льдины, картофель, дрова и булыжники.

В сторонника Троцкого, старого большевика Преображенского, бросили камень, который разбил ему голову. Есть свидетельства, что в машину Троцкого стреляли, несколько раз его пытались избить.

Напряжение и атмосфера ненависти достигли такого градуса, что отрикошетило и в другую сторону. Существует версия, что 7 ноября 1927-го курсант-троцкист Яков Охотников, призванный охранять Мавзолей, ударил Сталина по голове. Об этом говорится в книге Виталия Рапопорта и Юрия Алексеева «Измена Родине».

Но проиграли именно троцкисты и объединенная оппозиция, причем намного раньше. Осенью 1926-го агенты ОГПУ активно громили их подпольные типографии, арестовывали сторонников, а осенью 1927-го самого Троцкого сначала исключили из ЦК, затем из партии и сняли со всех должностей.

Альтернативный митинг был последним воплем отчаяния Троцкого, который напоследок пытался сделать хоть что-то в безнадежной борьбе со Сталиным.

В этой финальной битве против Сталина на территории СССР он объединился со своими бывшими врагами — Зиновьевым и Каменевым. После разгрома он отказался «признавать ошибки».

А Зиновьев и Каменев побежали каяться к Сталину. Говорил когда-то сторонник Троцкого Сергей Мрачковский: «Сталин обманет, а Зиновьев убежит». Таков финал странного альянса, который сложился весной 1926 года.

Сталин, Рыков, Каменев и Зиновьев на XIII съезде РКП(б) // Lenta.ru

Расстановка сил

Чтобы понять, что это вообще было, необходимо знать контекст. Период с 1921 по 1929 год вошел в историю как время внутрипартийной борьбы. В острую фазу она вошла в 1924-м, когда умер Ленин. Сначала все выглядело как дискуссия о развитии страны под присмотром вождя, но после его ухода из жизни началась борьба за власть. Сосредоточимся на Троцком, Зиновьеве, Каменеве и Сталине — все они претендовали на власть, но с оговорками.

Лев Троцкий — человек номер два в советском государстве. Он делал революцию, создал Красную армию, во время Гражданской войны его авторитет невероятно вырос. Но уверенность его держалась на близости к Ленину — оба они играли ключевую роль в создании Коминтерна.

Троцкий выступает с речью со своего бронепоезда во время Гражданской войны, 1920 год // Lenta.ru

Правда, в 1920-1921 годах с вождем у Троцкого испортились отношения. Когда они помирились в 1922-м, Ильич хотел назначить его заместителем председателя Совнаркома, чтобы уравновесить растущее влияние Сталина. Но было уже поздно. Троцкий не хотел заниматься кабинетной работой, а Ильич оказался в политической изоляции из-за болезни. И тем не менее Троцкий был неформальным лидером, за которым стояла армия и которого ценили в рабочей среде. Блестящий оратор и публицист, он брезговал должностями в структурах власти и считал, что революционный поток сам собой вынесет его на вершину.

Григорий Зиновьев отличался импульсивностью и эксцентричностью. Имел невероятную власть в Петрограде (и протестовал против переноса столицы в Москву). Социолог Питирим Сорокин считал его «революционным диктатором». К тому же Зиновьев был одним из организаторов красного террора. С 1919 по 1926 год он был вождем Коминтерна. В годы, когда еще верили в мировую революцию, это котировалось. Как и Троцкий — блестящий оратор и публицист, но крайне непоследовательный. Ненавидел Троцкого — в том числе за то, что он припоминал ему его нерешительность в дни Октября. У Зиновьева был ярко выраженный комплекс вождя.

Лев Каменев обычно идет в связке с Зиновьевым. Чайна Мьевиль, автор книги «Октябрь. История русской революции», называет Зиновьева и Каменева «политическими близнецами». С 1918 по 1926 год был председателем Моссовета, то есть имел власть в Москве. Считается хорошим идеологом, и в случае прихода Зиновьева к власти надеялся стать при нем «человеком номер два». Ярко выраженных амбиций не проявлял.

Каменев и Ленин // Lenta.ru

Иосиф Сталин — самый сложный в этом перечне человек. Ни Троцкий, ни Зиновьев, ни Каменев не воспринимали его как конкурента. Потом выяснится, что Сталин не выносил ни того, ни другого, ни третьего, но свои чувства держал при себе. Ленин в 1913 году в письме Горькому назвал его «чудесным грузином». Сталина ценили за то, что он взваливает на себя рутинную партийную работу, что он трудяга, не кичится и не отсвечивает. Самая темная лошадка в этом забеге.

Рождение триумвирата

Лев Троцкий в дискуссиях начала 1920-х позволял себе самые яростные выпады против Ленина. Ленин называл его «темпераментным человеком, не имеющим ни малейшего понятия о политике». Так оно и было: нападая в годы Гражданской войны на хозяйственников, потом критикуя бюрократию, он наживал себе врагов в партийном аппарате.

Троцкого невозможно было одолеть в открытой дискуссии. Сталин во время перепалок с ним не раз выходил из зала, хлопнув дверью. Шпильки Троцкого задевали за живое, но ему можно было противопоставить авторитет партии, перед которой он склонял голову.

Партия в последнем счете всегда права… Справедливо или несправедливо, но это моя партия Лев Троцкий

Дальнейшие события определят судьбы всех участников забега «внутрипартийной борьбы». В апреле 1922-го была введена должность генерального секретаря ЦК, на которую поставили Сталина. В его возвышении большую роль сыграли Зиновьев и Каменев.

Сталин, Рыков, Зиновьев, Бухарин // ТАСС

На что они надеялись? Должность техническая, связанная с подбором кадров. Зиновьев не считал Сталина самостоятельной фигурой и рассчитывал на то, что тот будет подтягивать на нужные должности «зиновьевские кадры». Сталин же начал подтягивать свои кадры и к 1925 году значительно в этом преуспел.

В 1923-м образовался триумвират Зиновьев — Каменев — Сталин. Все это происходило на фоне ухудшения здоровья Ленина. Лидер тройки — Зиновьев. Кажется, его вождистские амбиции получают основания: он выступает с отчетными докладами на XII и XIII съездах РКП(б), его очень много в печати и на трибунах. Этот и следующий год Зиновьев считается одним из самых влиятельных лидеров партии.

«Большевизм или троцкизм»

В январе 1924-го умер Ленин, и началось самое интересное. Этот год для Троцкого не задался с самого начала. Он не попал на похороны вождя, и это расценивалось в партии как неуважение к памяти учителя. По одной из версий, Троцкого дезинформировали относительно даты похорон — в это время он находился на лечении в Сухуми.

В этом же месяце Зиновьев обвинил его в подготовке военного переворота и потребовал его ареста. Тройка Зиновьев — Каменев — Сталин принимает в свои ряды Бухарина, Томского и других. Ее влияние растет.

Нужно отметить, что Троцкий сам вызвал на себя гнев товарищей по партии, опубликовав статью «Уроки Октября», в которой писал и о разногласиях внутри партии, и о незавидной роли Зиновьева с Каменевым в Октябрьской революции, и о том, что Сталин в ней вообще ничего не сделал.

Началась «литературная дискуссия», она же активная кампания в печати против Троцкого. Первую скрипку исполнял Зиновьев, а Сталин занимает миролюбивую позицию ради сохранения реноме партийного середняка, трудяги без властных амбиций.

Но аппарат ЦК уже имеет большую власть, подспудно происходят необратимые процессы. «Ленинский призыв» увеличивает численность партии вдвое. Ее наполняют люди без яркого участия в революции и Гражданской войне, призванные строить карьеру и подчиняться аппарату. Партия перестает быть элитарной, интеллектуалы вытесняются на обочину.

В это же время через «Правду» и другие печатные органы, в том числе провинциальные, шла активная травля Троцкого. Расходится термин «троцкизм». Троцкизм противопоставляется большевизму, что стало фатальным для Троцкого.

В 1925-м выйдет книга «Большевизм или троцкизм» — сборник статей Зиновьева, Каменева и Сталина с приложением в виде статьи Троцкого «Уроки Октября» для плюрализма. Там во всей красе расписано, «в чем он не прав». Троцкому начинают отказывать в исключительных заслугах в дни Октября.

В мае 1924-го Троцкого основательно пропесочивают на XIII съезде РКП(б). Ему вменяются многие грехи. В течение 1923-1924 годов параллельно идет процесс выдавливания Троцкого из армии. Через аппарат ЦК Красная армия наполняется его противниками, которые теснят троцкистов. Лояльный Троцкому Муралов, командир войск Московского округа, заменяется Тухачевским.

Разворачивается дискуссия о развале армии Троцким. В итоге в январе 1925 года его снимают с должностей председателя Реввоенсовета и наркомвоенмора. Его место занимает Михаил Фрунзе, заместителем которого ставят лояльного Сталину антитроцкиста Ворошилова.

К началу 1925-го Троцкий разгромлен и деморализован, но сохраняет членство в партии и Политбюро. Зиновьеву и Каменеву можно радоваться: путь расчищен, главный враг устранен.

«Да, я груб»

По данным историков, в 1923-м у Зиновьева был шанс убрать Сталина с пути.

Летом 1923 года Крупская передала Зиновьеву письмо Ленина с советом снять Сталина. Но Зиновьев не сделал этого. У него была возможность изменить ход истории, но он ею не воспользовался Из книги Стивена Коткина «Сталин. Том 1. Парадоксы власти, 1878-1928»

Он этого не сделал, потому что был слишком занят Троцким. Да и какой вред от Сталина?

Фото Зиновьева перед вторым процессом, август 1936 года // Lenta.ru

В мае 1924-го параллельно с антитроцкистской кампанией всплыло «Завещание Ленина». Говорят, изначально оно никак не было озаглавлено, и вообще вокруг него много споров. Как бы то ни было, шуму оно наделало много. По легенде, Сталин настолько расстроился, что уехал на дачу и несколько дней ни с кем не общался. Это не подтверждено, к тому же данный эпизод повторяется, когда говорят о первых днях Великой Отечественной. Как бы то ни было, он собирался с мыслями.

А потом пошел в наступление. В «Завещании» сказано, что Сталин груб. Он признал, что он груб, и попросил освободить его от должности генерального секретаря. Он вообще несколько раз просил это сделать, и чего там больше — позы или самокритики, историки так и не определились.

На чрезвычайном пленуме ЦК Зиновьев и Каменев отмечают, что Сталин не опасен, и предлагают от этой должности его не освобождать. Как писал Стивен Коткин, это был второй шанс, упущенный участниками тройки.

Итак, Сталин «не опасен». Но уже летом 1924-го в ходе антитроцкистской кампании триумвират затрещал по швам. На открытии V Конгресса Коминтерна Сталин публично критиковал позиции Зиновьева, а затем ударил по Каменеву, прицепившись к формулировке «нэпмановская Россия» вместо «нэповская» (Каменев неудачно процитировал Ленина). Сталин бросил: «Странный лозунг».

Эти было предвестием бури.

В 1925-м тройка распадается. Сталин объединяется с Бухариным, Рыковым, Томским, то есть правым крылом, и с этих позиций громит Зиновьева и Каменева. Он также смог использовать «Завещание Ленина», которое могло погубить его карьеру, себе на пользу. Он формулирует свой недостаток в виде кредо:

Да, я груб, товарищи, в отношении тех, которые грубо и вероломно разрушают и раскалывают партию Иосиф Сталин

А вот критика Ильичом других лидеров будет использована Сталиным в «войне компроматов». Аппарат за плечами позволит придираться к любым мелочам.

Рыков, Скрыпник и Сталин на XV съезде ВКП(б) 1927 года // Lenta.ru

На XIV съезде партии Сталин вместе со своими новыми сторонниками громит Зиновьева и Каменева. Те, конечно, неплохо обороняются. А Каменев вообще говорит:

Товарищ Сталин не может выполнять роль объединителя большевистского штаба. Мы против теории единоначалия, мы против того, чтобы создавать вождя Из стенографического отчета XIV съезда ВКП(б), 18-31 декабря 1925 года

Слишком поздно. В Политбюро практически собрана команда Сталина. В партии за ним — большинство, и оно голосует за Сталина. Поезд ушел. Григорий Зиновьев и Лев Каменев уходят в оппозицию, подписав себе отсроченный смертный приговор.

«Партия набьет морду и Троцкому, и Грише с Каменевым»

Поворотным моментом стал Пленум ЦК, проходивший с 6 по 9 апреля 1926 года, то есть ровно 100 лет назад. Именно здесь начала формироваться «Объединенная оппозиция»: противники Троцкого — Зиновьев и Каменев — решили с ним объединиться. Их мотивы понятны — они прозрели, какой коварный человек Сталин и какую власть он сосредоточил в своих руках.

А какой прок от этого Троцкому? В течение всего 1925-го, пока громили Зиновьева и Каменева, он отстраненно наблюдал за происходящим, для него это была разборка бюрократов. Он выбрал тактику выжидания.

После перипетий 1924-го Троцкий занимал должность председателя Главного концессионного комитета (Главконцесскома) при СНК СССР, был членом Президиума ВСНХ СССР. Демонстративно рьяно и ответственно исполнял свои обязанности, вгрызаясь в работу. Он надеялся, что Зиновьев и Каменев сойдут с дистанции, а его авторитет красного вояки и революционера вынесет его на вершины власти. И все еще заблуждался в том, что Сталин не будет для него большой проблемой.

Но в апреле 1926-го он вдруг стал замечать, что многие его инициативы даже по хозяйственным вопросам игнорируются аппаратом Сталина.

6-9 апреля на Пленуме ЦК он обнаружил, что Сталин слушает его вполуха. Складывалось впечатление, что Троцкий вообще уже ни в каком качестве не нужен. Дошли сведения о том, что Сталин готовит против него новую аппаратную кампанию. Тут он не выдержал и стал сближаться с другими противниками Сталина.

Историки отмечают, что именно на апрельском пленуме начала складываться объединенная оппозиция. Вскоре после этого Троцкий уехал в Берлин подлечиться — все эти дрязги обернулись лихорадкой, бессонницей и хронической слабостью.

В автобиографии он позже напишет:

Зиновьев и Каменев прощались со мной почти что трогательно: им очень не хотелось оставаться со Сталиным с глазу на глаз Лев Троцкий «Моя жизнь»

Созрела объединенная или параллельная оппозиция в мае 1926-го и просуществовала до декабря 1927-го. Но в результате это объединение сыграло на руку Сталину и позволило уничтожить противников одним ударом. А уж компромат на себя они создали сами.

Если все предыдущие оппозиции боролись легальными методами, то объединенная оппозиция стала организовывать нелегальные встречи, подпольные типографии — вести себя как в далекие годы царизма. Только царская охранка по сравнению с ОГПУ была детским садом.

В 1926 году Сталин уже получил достаточную власть в аппарате ЦК, на местах тоже были его люди. Он плотно сотрудничал с Дзержинским, а когда тот умер — с его преемником Менжинским. В его руках были и аппарат, и тайная полиция.

Но и пресса не дремала. Она заполнилась обидными фельетонами, в одном из которых Зиновьева называли Недопыркиным.

Обо всех передвижениях оппозиционеров Сталину докладывали. Скоро ему не надо будет хитрить и изворачиваться, создавать альянсы.

А я думаю, что в скором времени партия набьет морду и Троцкому, и Грише с Каменевым и сделает из них отщепенцев вроде Шляпникова Иосиф Сталин «Сочинения»

Так оно и вышло.

Спустя неделю после демонстрации, 14 ноября 1927 года, Троцкого, Зиновьева и Каменева исключили из партии. И, что самое интересное, — в соответствии с резолюцией «О единстве партии», предложенной лично Лениным в 1921 году на X съезде, которая запрещала фракционную деятельность. Из своих противников Сталин сделал отщепенцев.

«Пролетариату нечего терять»

Троцкий не раскаялся и от своих взглядов не отрекся. Поэтому в январе 1928-го отправили в ссылку в Алма-Ату, после чего лишили гражданства и выдворили за границу — в Турцию. Очень скоро Троцкий станет для сталинской пропаганды «демоном революции».

Во второй половине тридцатых даже малейшая тень подозрения — в симпатиях ли к Троцкому, в каких-либо контактах с ним, даже в дружбе с ним в те периоды, когда он еще не был запрещен, — могла стоить человеку жизни. Тогда же троцкизм официально приравняют к фашизму. «Подлая троцкистско-фашистская банда» — формулировка из 1937-го. Всю оставшуюся жизнь Троцкий будет заниматься разоблачением Сталина. Его убьют в 1940 году в процессе написания скандальной биографии главного врага.

Зиновьев и Каменев оказались не такими стойкими бойцами. После того, как в конце 1927-го, после разгрома объединенной оппозиции, их исключили из партии и в начале 1928-го отправили в ссылку в Калугу, они тут же раскаялись и подали заявление о полном признании своих ошибок и разрыве с троцкизмом. Последовали исповеди в газете «Правда».

Троцкий из Алма-Аты писал:

Зиновьев выглядит сейчас как мокрая курица, и голос его звучит со страниц «Правды», как писк кулика из болота Цитата по книге Олега Назарова «Сталин и борьба за лидерство в большевистской партии в условиях НЭПа»

Сторонники Троцкого еще были активны, и посещение Сталиным Института марксизма-ленинизма было отравлено его изуродованным портретом (отрезали голову) и лозунгом «Пролетариату нечего терять, кроме головы Сталина. Пролетарии всех стран, радуйтесь!». Но это была уже агония. Скоро и за меньшие проступки последует суровая кара.

Летом 1928-го Зиновьева и Каменева вернули из Калуги в Москву, восстановили в партии, но Сталину они были уже не нужны. Их поставили на третьестепенные должности и в первой половине 1930-х держали в подвешенном состоянии, периодически исключая из партии и восстанавливая.

В 1930-х Сталин начнет устранять своих противников уже физически. Историки отмечают, что объединенная оппозиция своими действиями лишь подтолкнула Сталина к более суровым мерам и ужесточению режима, но и то, что он подтолкнул своих противников в объятия друг друга, тоже правда. После убийства Кирова гайки закрутили туже, Каменева и Зиновьева арестовали. В 1936-м, в ходе первого московского процесса (процесса «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра») приговорили к высшей мере и расстреляли. Известно, что Зиновьев и Каменев перед расстрелом написали Сталину письма с просьбой о помиловании, на которые он не ответил.

Все завершится убийством Троцкого, который переживет своих противников и ненадежных временных союзников всего на четыре года.