Как в нулевые годы перегоняли японские машины через сибирскую тайгу

Жизнь перегонщиков нулевых сегодня кажется почти легендой. Тогда перегнать японскую машину с Дальнего Востока в Сибирь или на Урал было настоящим испытанием. Трассы «Амур» еще не существовало — между Владивостоком и Читой оставались сотни километров тайги, скал и болот. Единственным способом преодолеть этот участок становилась железная дорога, пишет автор канала «Путешествия со смыслом».

Валерий, перегонщик из Уфы, вспоминает, как водители неделями жили на станциях Транссиба в ожидании погрузки. Люди спали в машинах, готовили еду прямо у железнодорожных платформ и строго соблюдали очередь, которую организовывали сами. Чем дальше удавалось доехать по разбитой гравийке — до Белогорска, Шимановска или Магдагачи, — тем дешевле обходилась отправка.

Машины грузили либо на открытые платформы — «рогатки», где можно было выйти на остановке и даже варить еду на ходу, рискуя стеклами и кузовом, либо в закрытые вагоны-«сетки». Последние считались безопаснее для автомобилей, но превращались в настоящую железную клетку для людей. Двери не открывались на остановках, и перегонщики могли сутками оставаться запертыми внутри, пока товарный поезд медленно шел по разъездам без расписания.

Жили прямо в машинах: спали, упираясь ногой в панель, чтобы не вылететь вперед во время резких ударов сцепки. Туалета не было, душ заменяли ледяные ручьи во время редких перегонов своим ходом. Чтобы не замерзнуть, автомобили часто не глушили, заранее оплачивая штрафы пожарным за работающий двигатель.

В 2004 году появился проезд по трассе «Амур», и эпоха поездных перегонов постепенно ушла. Водители начали выбирать дорогу вместо вагонов — свобода передвижения оказалась важнее относительного комфорта и безопасности железнодорожных «сеток».

Сегодня по «Амуру» тянется асфальт, работают заправки и кафе, а когда-то здесь была лишь тайга и люди, готовые сутками жить в железных вагонах ради дороги домой.