Русские крылатые выражения: какой у них тайный смысл

Язык — штука живая. Мы бросаем фразы на автомате, даже не задумываясь, откуда они взялись. А за каждой — целая история, порой жестокая, порой забавная. Давайте разберем несколько таких выражений, истинный смысл которых мы часто упускаем.

Иван, родства не помнящий

На первый взгляд — простое прозвище. Но корни у него страшные. В царской России так называли беглых каторжников и крепостных, которые скрывались от властей. Попадая в руки полиции, они не могли назвать ни имени, ни происхождения. На все вопросы следовал стандартный ответ: зовут «Иваном», а «родства своего» не помнит. «Беспаспортный бродяга» автоматически становился Иваном, человеком без прошлого. Выражение закрепилось как символ человека, забывшего свои корни.

Бить баклуши

Сегодня это синоним безделья. Но изначально всё было с точностью до наоборот. Баклушами на Руси называли деревянные чурки — заготовки для ложек. Их производство было пусть и несложным, но трудоемким делом. Скорее всего, ирония родилась в среде ремесленников, которые считали эту работу слишком примитивной. Со временем легкий труд стали воспринимать как безделье. Есть и другая версия: так называли сторожей, которые по ночам стучали деревянными колотушками, отпугивая диких зверей. Работа для них была рутинной, не требующей ума, что тоже со временем приравнялось к лени.

Точить лясы

Здесь всё просто. «Лясы» (или «балясы») — это резные столбики для перил лестниц. Вытачивание таких украшений — процесс монотонный. Мастера коротали время за разговорами, не отвлекаясь от работы. Именно эти беседы и стали основой для фразеологизма. Так что сегодня, упрекая кого-то в пустой болтовне, вы по сути сравниваете его с ремесленником за работой.

Собаку съел

Если человек в чем-то опытен, о нем говорят: «собаку съел». Одна из версий связана с голодными годами, когда люди действительно были вынуждены есть собак. Считалось, что тот, кто пережил такой ужас, прошел через самые тяжелые испытания и теперь мастер на все руки. Владимир Даль приводил и полную версию: «Собаку съел, а хвостом подавился» — то есть человек справился с трудным делом, но опростоволосился на мелочи.

Дым коромыслом

Эту фразу мы используем для описания шума, гама и суматохи. Но первоначально у нее было совсем иное значение — метеорологическое. Крестьяне по форме дыма из трубы предсказывали погоду. Когда дым шел ровно вверх («столбом») — ждали ясного дня или сильного мороза. Если он стелился по земле («волоком») — быть ненастью. А вот «коромыслом» дым шел при переменчивом ветре, когда его клубы хаотично перекатывались по небу, напоминая изогнутое коромысло. Шум и ссоры здесь ни при чем. Это чисто крестьянская примета, значение которой со временем исказилось.

Дело табак

Когда дела совсем плохи, мы восклицаем: «Дело — табак!». Самая правдоподобная версия связана с бурлаками. На Волге существовал термин «под табак» — так лоцманы предупреждали об опасной глубине. Когда вода доходила до привязанного к шее кисета с табаком, бурлак понимал: дальше идти нельзя, утонешь. Другие исследователи возводят фразу к иранскому слову «табах», что значит «дрянь» или «дно». Но так или иначе, изначально «дело табак» — это сигнал SOS, буквально «тонем».

Стоять фертом

Эта поза — руки в боки — напоминает очертания старой кириллической буквы «ферт» (современная буква «Ф»). Человек, подбоченившийся, казался надутым, самодовольным и наглым. Выражение не несет в себе никакого тайного подтекста, это просто визуальная метафора, пришедшая из азбуки.

Что ещё мы говорим, не подумав

Не менее интересна история фразы «зарубить на носу». Тут «нос» — это не часть лица, а деревянная бирка, которую неграмотные крестьяне носили с собой и делали на ней зарубки, чтобы не забыть о важных делах.

Фразеологизм «тянуть канитель» пришел из золотошвейного дела. Канитель — это тончайшая металлическая нить, которую изготавливали методом многократного волочения через всё более мелкие отверстия. Процесс был невероятно долгим и нудным, что и стало синонимом любой затянутой волокиты.

Выражение «черным по-белому» родилось в эпоху рукописных книг. Писали на дорогом белом пергаменте из телячьей кожи чернилами на основе железа. Контраст был идеальным, и написанное приобретало высочайший авторитет истины.

Фразы «толочь воду в ступе» и «писать вилами по воде» уходят корнями в языческие обряды. Считалось, что вода хранит информацию, и чтобы «очистить» ее перед заклинанием, жрецы часами толкли ее в ступе — занятие, абсолютно бесполезное с практической точки зрения. «Вилами» же называли не сельскохозяйственный инвентарь, а круги, расходящиеся по воде. Оставлять надписи на воде — дело заведомо безнадежное.