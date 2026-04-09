Как появился миф о «звездном штурме» Кенигсберга

Сегодня, 9 апреля, вся страна впервые отмечает новую памятную дату - День героического штурма и взятия Кенигсберга в 1945 году. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в ноябре 2025-го.

© Российская Газета

Главная цитадель Восточной Пруссии, считавшаяся неприступной, была взята советскими войсками всего за четыре дня. Несмотря на успех операции, региональные историки отмечают, что реальная ситуация на фронте была далека от идеальной.

Красная армия встретила ожесточенное сопротивление уже на подступах к крепости. Оборона Кенигсберга состояла из внешнего обвода, который наши войска преодолели еще в январе 1945-го, и трех оборонительных рубежей. В первый из них вошли полтора десятка фортов, где размещались гарнизоны из 150-250 немецких солдат и офицеров.

Каждое такое массивное сооружение представляло собой шестигранник, занимавший по фронту 250-300 метров. Стены укрепляли железобетоном, внутри размещали орудийные и пулеметные капониры. Форты окаймляли земляные валы и заполненные водой рвы. Подойти к ним было практически невозможно, поскольку все дороги простреливались пулеметчиками и артиллерией.

Второй рубеж - это окраина Кенигсберга. В него входили различные каменные здания, баррикады, огневые точки, а также ирригационные сооружения. Глубина этого участка составляла от полутора до двух километров.

Третий рубеж разместился в самом сердце города. Немцы превратили целые кварталы в узлы и опорные пункты, центральные улицы были заминированы, в окопах находились танки и штурмовые орудия. В многоэтажках сидели снайперы и штурмовики.

"Прорвать оборонительное кольцо было непросто. Упоминание так называемого "звездного штурма" можно часто встретить в литературе. Согласно художественному описанию, город якобы штурмовали со множества направлений. Если соединить их на карте, то получится звезда. Однако реальная ситуация на фронте была значительно сложнее. Советские войска старались бить по самым слабым местам, чтобы прорвать оборону противника, которая, к слову, была очень крепкой, бои велись ожесточенные", - рассказали "РГ" в Калининградском областном историко-художественном музее.

Фото: Государственный архив Калининградской области // Российская газета

В результате успехи на одной линии фронта приводили к неудачам на других направлениях. Этот факт подтверждает трагическая судьба военных летчиков, погибших в боях за Восточную Пруссию. Примечательна история пилота Ефима Исаева и воздушного стрелка Григория Березы. Вместе они составляли экипаж штурмовика Ил-2, который сбили на второй день штурма Кенигсберга - 7 апреля 1945 года.

"Исаев и Береза вылетели с аэродрома Растенбург. Главной задачей военных летчиков было уничтожение артиллерийских и минометных батарей, а также живой силы противника. К сожалению, самолет был сбит зениткой. Экипаж погиб", - пояснила заведующая сектором истории музея Эльвира Юрченко.

Обломки самолета и фрагменты документов обнаружили лишь в 1988 году под толстым слоем ила в озере Парка культуры и отдыха имени 40-летия ВЛКСМ (современный Южный парк). Их извлекли и бережно доставили в музей, после чего оформили в фонды.