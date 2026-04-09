Как Красная Армия взяла неприступный Кенигсберг

Кёнигсберг был столицей Восточной Пруссии, а сама Пруссия — родиной немецкого милитаризма. А потому чрезвычайно укрепленной крепостью, которую считали неприступной чуть ли не все в мире. Кроме советского солдата. Красной Армии понадобилось всего четыре дня, чтобы полностью овладеть городом. И 9 апреля 1945 года он был взят.

Когда разбирают причины победы СССР в Великой Отечественной войне, то называют множество факторов. Но один признается безоговорочно и его следует считать основным, от которого зависели и все остальные. Исследователи, даже недружественные, единодушны в этой оценке.

Дело в том, что советский солдат не боялся немецкого. Не боялся в 1941 году, и уж тем более не боялся весной 1945 года. Многие страны Европы сдавались от одного сообщения, что Вермахт на них напал. Наши же лупили немца как могли в начале войны, а к ее завершению лупили уже грамотно. Вот этот момент и фиксируют историки в Кёнигсбергской наступательной операции.

Вообще она называлась Восточно-Прусской, а Кёнигсбергская стала важнейшей ее составляющей частью. Разработка стратегической операции была начата еще в ноябре 1944 года, когда Красная Армия практически освободила Литву и вышла к границам Рейха. Тогда Сталин вызвал к себе начальника Генштаба Василевского и маршала Жукова и поручил ее планирование.

К началу декабря все было готово. Сама Восточно-Прусская операция проводилась силами 3-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Ивана Черняховского, 2-го Белорусского фронта маршала Константина Рокоссовского и 1-го Прибалтийского фронта под командованием генерала армии Ивана Баграмяна. Началась операция 13 января 1944 года.

После того как войска Черняховского обошли город с севера, а Рокоссовского с юга, со стороны Мазурских озер, заняли такие города как Тильзит и Инстербург, Кёнигсберг оказался окружен со всех сторон.

По идее, можно было его оставить в стороне, блокировать и продолжить наступление на Берлин. Но тогда возникала угроза удара по нашим войскам во фланг и, даже в тыл. Да и территория была обширной — потребовалось бы отвлекать много сил на сдерживание. Поэтому Кёнигсберг надо было брать. Это было чисто военное решение.

К тому моменту командующим 3-м Белорусским фронтом стал маршал Александр Василевский. Казалось бы: к концу войны было уже достаточно опытных и славных военачальников, зачем назначать начальника Генштаба?

Но тут требовался особый, структурный мозг. Василевский, еще царский офицер, именно такую привычку в свое время и получил. Потому и был начальником Генштаба после другого царского полковника Шапошникова. Кстати, они одно военное училище заканчивали. 18 февраля Василевский был в театре, когда его срочно позвали к телефону. Сталин сообщил о гибели Черняховского и необходимости Василевскому самому возглавить фронт.

Оборона Кёнигсберга состояла из трех линий, которые опоясывали город кольцом. Первая опиралась на 15 фортов, которые стояли в 7-8 км от города. Вторая шла по окраине и была из минных полей, укрепленных домов, баррикад, огневых точек, соединенных траншеями. Третья – практически весь центр города с его фортами, равелинами, железобетонными сооружениями.

Не удивительно, что Гитлер объявил, что Кёнигсберг взять никому не удастся. К тому же там вовсю суетился гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох. Он ничего не делал для организации обороны, даже не жил в самом городе. Но всякий раз прилетая из Берлина слал фюреру телеграммы, что народ полон решимости удержать город. А сам тихонько к пирсу подогнал корабль, чтоб в случае чего удрать. Что и сделал в самый решительный момент, бросив всех и так и не организовав эвакуацию.

Так что на народ как раз все и свалилось. Практически всех мужчин забрали в фольксштурм – ополчение. В самом Кёнигсберге были также и элитные части Вермахта, а вот частей СС практически не было. Отряды фольксштурма очень отличались друг от друга, наши бойцы потом рассказывали, что какие-то очень стойко оборонялись, а какие-то сразу разбегались.

Битва за Кёнигсберг стала знаменита применением Красной Армией штурмовиков. Так что нынешняя тактика взятия укрепрайонов в ходе СВО ведет свое начало оттуда. Тогда были организованы штурмовые инженерно-саперные бригады – ШИСБры. Любопытно, что первые два батальона укомплектовывались солдами моложе 40 лет, они были в маскхалатах и носили бронежилеты.

Тактика была такой. К укрепленному дому подъезжала тяжелая самоходка СУ-152 и била по верхним этажам так, что немцы не могли головы поднять. В это время танк подъезжал к баррикаде перед домом, цеплял ее якорем и растаскивал. После этого шла пехота и огнеметом выжигала все, что было в доме. Потом зачищали. И так одно укрепленное здание за другим.

Немцы защищались действительно стойко. Потому что деваться им было некуда – сзади море и ни одного корабля. Спасибо Коху и фашистской партии. Но бойцам потребовалось всего четыре дня, чтобы прорвать все укрепления и полностью занять город. 6 апреля 1945 года начали, а 9 апреля по приказу коменданта гарнизона генерала Ляша немецкие войска капитулировали.

Ярости Гитлера не было предела! Он объявил Ляша изменником и приговорил к расстрелу. Но винить того не берется ни один военный историк. Потери немцев составили 200 тысяч человек, а у Красной Армии – 126 646. Хотя всегда наступающие несут более кратные потери по отношению к обороняющимся. Тут наоборот. Но советский солдат давно уже научился воевать, а немца не боялся и раньше.