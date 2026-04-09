Шахтер выжил после 14 дней в обрушившейся шахте в Мексике

Мексиканские спасатели извлекли живым шахтера, который был заблокирован под землей почти две недели. Франсиско Сапата Нахера провел под завалами на золотодобывающей шахте в штате Синалоа 14 дней, прежде чем его удалось поднять на поверхность.

Инцидент произошел на шахте, где в момент обрушения находились 25 человек, 21 шахтер смог выбраться самостоятельно. Еще четверо оказались заблокированы под землей. Одного из них удалось спасти через пять дней после случившегося. Еще один шахтер был найден погибшим, поиски последнего продолжаются.

Нахера удалось поднять на поверхность лишь спустя 21 час после обнаружения. После оказания первой помощи на месте, пострадавшего экстренно доставили в больницу на вертолете Военно-воздушных сил Мексики, передает агентство Associated Press.

Ранее двое человек застряли на высоте около 300 метров после того, как их воздушный шар столкнулся с вышкой сотовой связи в Техасе. Один из них начал взбираться на вышку, а другой остался в корзине.

Кроме того, в австралийском штате Квинсленд семейная пара сорвалась с высоты 20–25 метров из-за обрыва туристического зиплайна. В результате турист Дин Сандерсон получил травмы головы и грудной клетки, после чего скончался, а его супруга Шеннон — переломы ребер и лопатки.