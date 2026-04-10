Сколько заработал Христофор Колумб на открытии Америки

17 апреля 1492 года в лагере Санта-Фе под Гранадой Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский поставили подписи под документом, вошедшим в историю как «Капитуляции Санта-Фе». Это был не просто договор о финансировании экспедиции. Генуэзский мореплаватель Кристобаль Колон — так звали его в Испании — выторговал себе условия, которые в случае успеха делали его одним из самых богатых людей своего времени. Адмирал Океанского моря, вице-король и генерал-губернатор всех открытых земель — титулы передавались по наследству. Главное же — десятая часть всех богатств: золота, серебра, жемчуга, пряностей, драгоценных камней. Плюс право вложить одну восьмую расходов экспедиции и получить соответствующую долю прибыли. Документ сохранился в копии 1493 года и сегодня входит в реестр «Память мира» ЮНЕСКО. Ни один другой первооткрыватель не получал таких гарантий.

Корона выделила около 1,14 миллиона мараведи — в основном через Луиса де Сантанхеля, казначея Святого братства. Общая стоимость первой экспедиции оценивается историками примерно в два миллиона мараведи. Сам Колумб внёс около полумиллиона — деньги, занятые у генуэзских банкиров в Севилье. Он рисковал не только репутацией, но и состоянием.

Первое плавание: золото, попугаи и первые выплаты

3 августа 1492 года три корабля вышли из Палоса. 12 октября матрос Родриго де Триана увидел землю. Колумб, однако, утверждал, что заметил её первым ночью, и получил пожизненную пенсию в 10 000 мараведи в год — «находчицкую премию». Вернувшись в марте 1493-го, он привёз немного золота в виде пыли и самородков, попугаев, хлопок, образцы пряностей. Точных цифр по первому грузу нет, но историки сходятся: его десятая доля составила около 240 000 мараведи. Кроме того, короли выдали бонус в 335–345 тысяч мараведи. Это были первые реальные деньги, которые Колумб заработал как адмирал.

Второе и последующие плавания принесли больше. Золото с Эспаньолы (нынешние Гаити и Доминикана) начало поступать регулярнее. Однако в 1500 году Колумба арестовали и отправили в цепях в Испанию: колонисты жаловались на жестокое управление. Титулы частично вернули, но реальной власти в колониях он уже не имел. Тем не менее договорные права на десятую долю оставались в силе — хотя и с оговорками.

Пенсии, доли и королевские милости

Колумб получал не только процент от добычи. Корона выплачивала ему ежегодные пенсии и компенсации. После четвёртого плавания (1502–1504) он вернулся тяжело больным. Последние годы жизни провёл в Вальядолиде, составляя завещания и борясь за права. Его сыновья Диего и Фернандо продолжили эту борьбу в знаменитом процессе «Плейтос коломбинос», который тянулся десятилетиями. Наследники отстояли часть привилегий: ежегодную ренту в 10 000 дукатов (примерно 3,5–4 миллиона мараведи в разные периоды), титулы и некоторые земельные владения.

Состояние на момент смерти: миф о нищете

Христофор Колумб умер 20 мая 1506 года. Легенда гласит, что он скончался в бедности. Испанский историк Хуан Хиль в фундаментальной работе «Las cuentas de Cristóbal Colón» (1984) опроверг этот миф, тщательно изучив архивные счета. На день смерти годовой доход Колумба превышал четыре миллиона мараведи. Для сравнения: зарплата опытного лоцмана, водившего корабли через океан, составляла около 24 000 мараведи в год — в 167 раз меньше. Аренда хорошего дома в Севилье обходилась в 1–2 тысячи мараведи в месяц. Четыре миллиона — это состояние, позволявшее жить на широкую ногу и оставлять потомкам надёжный доход.

Колумб не был разорён. Он потерял прямой контроль над колониями, но контрактные права и королевские выплаты сохранились. Его наследники продолжали получать ренту ещё долгие годы — вплоть до XIX века.

Как пересчитать мараведи в современные деньги

Пересчёт средневековых валют в наши — задача сложная. Экономика XVI века не знала современного потребительского рынка, инфляции в сегодняшнем понимании и глобальных цен. Историки используют несколько методов: покупательную способность по базовым товарам (пшеница, мясо), сравнение с зарплатами и «экономический статус» (relative economic value).

По оценке американского экономиста Уолша (1931), один мараведи 1492 года соответствовал примерно двум центам доллара 1929 года. С учётом инфляции до 2020-х это около 0,30 доллара. Таким образом, четыре миллиона мараведи в год — примерно 1,2 миллиона долларов ежегодно по покупательной способности. Другие расчёты, основанные на дневной оплате квалифицированных работников (каменщик в Кастилии получал 30–50 мараведи в день), дают более высокие цифры — до нескольких миллионов долларов в год по «доходному эквиваленту».

Если говорить о сегодняшних российских рублях (по курсу 2020-х), годовой доход Колумба на момент смерти можно приблизительно оценить в 100–150 миллионов рублей. Разумеется, прямое сравнение условно: в 1506 году на такие деньги нельзя было купить смартфон или самолёт, но можно было содержать двор, флотилию и обеспечить потомков на поколения вперёд.