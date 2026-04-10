За что русский эмигрант убил президента Франции

6 мая 1932 года, тихий парижский особняк на улице Беррье. Благотворительная книжная ярмарка ветеранов Первой мировой. Среди гостей — 75-летний президент Франции Поль Думер, потерявший на той войне четырёх сыновей. Он спокойно беседовал с писателями, когда рядом выросла высокая фигура.

Раздались выстрелы. Президент упал лицом вниз. Стрелка скрутили тут же, едва не разорвав на части. В момент ареста он истошно крикнул: «Фиалка победит машину!». А потом назвался «верховным председателем партии русских фашистов».

Этим человеком оказался Павел Горгулов — уроженец кубанской станицы Лабинской, врач, поэт и убеждённый русофил.

От Кубани до Парижа: путь «одичавшего скифа»

Биография Горгулова с самого начала была густо замешана на тайнах. По архивным документам, он оказался подкидышем, которого в 1902 году приказал усыновить сам кубанский атаман. Юноша выучился на фельдшера, успел повоевать в Первую мировую, получить ранение и даже поучиться на медика в Москве.

После Гражданской войны, где он воевал на стороне белых, Горгулов оказался в Праге. На жизнь зарабатывал нелегальными абортами и лечением венерических болезней. При этом всерьёз увлёкся литературой, под псевдонимом «Поль Бред» писал стихи и рассказы о казачестве.

В конце 1920-х перебрался в Париж. Женился на швейцарке, основал газету «Набат». Но в голове его созревал куда более мрачный план.

«Русский фашист»: охота на мировых лидеров

Мотив убийства оказался странной смесью патологического патриотизма и фашистского бреда.

Горгулов искренне ненавидел большевиков, считая, что они уничтожили его «святую Русь». Главную вину он возлагал на Европу и Америку, которые, по его мнению, «потворствуют коммунизму». Его план был прост до ужаса: убить главу государства, чтобы спровоцировать войну Франции с СССР. А заодно избавить мир от большевистской заразы.

Себя он величал «Верховным председателем политической партии русских фашистов» и мечтал стать «зеленым диктатором». При этом его политическая партия, скорее всего, состояла из одного человека.

Следствие установило, что у Горгулова был «список» потенциальных жертв: президент Германии Пауль фон Гинденбург и президент Чехословакии Томаш Масарик. К счастью, до них очередь не дошла.

Суд, гильотина и «русская душа»

Поль Думер скончался на следующий день, 7 мая, в госпитале Божон. Франция была в шоке. Вся русская эмиграция в ужасе — кто-то из её рядов оказался «одичавшим скифом», покусившимся на главу республики.

На процессе адвокаты отчаянно давили на психиатрическую экспертизу. В показаниях фигурировала даже травма головы, полученная ещё на Первой мировой. Прокуроры же парировали просто:

«Впечатление сумасшедшего от подсудимого объясняется его национальностью».

Присяжные сочли Горгулова вменяемым. Приговор — смертная казнь.

14 сентября 1932 года у стен парижской тюрьмы Санте собралось три тысячи зевак. Горгулов держался с ледяным спокойствием. Последние слова, которые он произнёс перед тем, как нож гильотины оборвал его жизнь, были:

«Россия, моя страна!»

Павел Горгулов так и остался для истории трагическим фантомом: поэт-неудачник, самопровозглашённый вождь, одержимый призраком погибшей империи. Его выстрел не спас «святую Русь» и не развязал мировую войну. Но до сих пор, спустя десятилетия, этот случай заставляет задуматься: насколько опасной бывает любовь к родине, помноженная на безумие и одиночество.