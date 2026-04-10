Сделка века: как Запад попал на советский «крючок»

Историки и экономисты, говоря о позднем СССР, часто применяют термин «нефтяная игла», подразумевая зависимость советской экономики от доходов с экспорта углеводородов. Но практически никто не обращает внимания на другую сторону медали — зависимость Западной Европы от поставок нашего газа и нефти. СССР уже давно нет, а зависимость осталась. Как же так вышло?

Стратегия долгосрочного партнерства

Советское руководство подошло к вопросу стратегически, вдумчиво, поэтапно. В конце 1960-х годов в СССР не было собственного производства труб большого диаметра, из которых строят газопроводы. Было решено купить их на Западе.

В ноябре 1967 года вопрос впервые обсуждался на Политбюро ЦК КПСС. А два года спустя, на Ганноверской ярмарке, глава МИД СССР Андрей Громыко презентовал идею соглашения «Газ — трубы». Выбор пал на ФРГ. Этому способствовало и то, что с 1950-х годов западногерманские промышленники активно пытались наладить экономическое сотрудничество со странами социалистического лагеря. Для этого в 1952 году был создан Восточный комитет немецкой экономики, куда вошли представители крупнейших концернов и банков. Дипломатические отношения между СССР и ФРГ установили в 1955 году, во время поездки в Москву канцлера Конрада Аденауэра.

В 1970 году был заключен контракт «Газ — трубы», рассчитанный на десятилетия сотрудничества. Документ скрепили подписью представители правительства Вилли Брандта. Согласно договору, трубы большого диаметра поставлялись в счет оплаты газом с западносибирских месторождений. В 1980-е наиболее известными газопроводами стали «Уренгой — Помары — Ужгород» и «Оренбург — западная граница СССР».

Сделка века

Контракт называли сделкой века — он был крупнейшим не только в истории советско-германских, но и советско-европейских торговых отношений. В течение двадцати лет СССР обязался поставить в ФРГ не менее 52,5 миллиарда кубов природного газа, начиная с 1973 года. Взамен Советский Союз получал 1,2 миллиона тонн труб большого диаметра (1420 мм).

Финансовую сторону сделки обеспечивали Внешторгбанк СССР и консорциум западноевропейских кредитных организаций во главе с «Дойче банком» — была открыта кредитная линия на 1,2 миллиарда марок с погашением до 30 сентября 1982 года. Газопроводы не должны были идти через ГДР и ЧССР — на этом настояли западные немцы.

Зато участие граждан этих стран в строительстве газопроводов никак не регламентировалось. Чехословацкие и восточногерманские специалисты тянули трубы из Западной Сибири и Южного Урала до западных границ СССР. Впрочем, в строительстве принимали участие граждане едва ли не всех стран СЭВ, так как часть газа поставлялась в страны социалистического содружества.

Поставки газа в Западную Европу почти с нуля в 1970 году выросли до 100 миллиардов кубометров в 1974 году, а с 1976 по 1990 год составляли порядка 200 миллиардов кубометров ежегодно, гласят данные «Газпрома» и статистики «Бритиш Петролеум». В 1973 году начались поставки природного газа в ФРГ и ГДР. На сегодня Германия получила более 1 триллиона кубометров газа. «Голубое топливо» из СССР получали Франция, Италия, Греция, Финляндия, а с 1986 года — Турция.

Нефть — кровь европейской экономики

Россия начала поставки нефти еще в конце XIX века, продолжив их при большевиках с перерывами на Гражданскую и Великую Отечественную войны. Звездный час советской нефти настал в 1973 году, когда разразился энергетический кризис. Арабские страны в знак протеста против арабо-израильской войны сократили поставки нефти на Запад, который обеспечивал до 66% своих потребностей за счет Ближнего Востока. Цены на нефть и нефтепродукты взлетели мгновенно.

Первыми получателями советской нефти стали ФРГ и Италия. Объем нефтяного экспорта быстро рос. Согласно данным Центрального статистического управления, в 1970 году экспортировано 95,8 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов. Десять лет спустя — уже 160,3 миллиона тонн, а в 1988 году — 205 миллионов тонн.

Интересно, что информация ежегодников ЦСУ не подтверждает сильную зависимость СССР от экспортных поставок нефти: доля доходов от продажи топлива и электроэнергии в бюджете никогда не поднималась выше 10,3%, а в 1980–1990 годы в среднем составляла около 8%. Нефть из скважины в СССР извлекали по цене 5 долларов за баррель, а нижний порог экспортной продажи составлял 10 долларов. Европа же, в отличие от Советского Союза, оказалась в настоящей ловушке: удобные и дешевые советские энергоносители стали основой её промышленного роста, а когда СССР распался, зависимость никуда не делась — она лишь трансформировалась в новую реальность.