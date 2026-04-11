11 апреля: какие праздники отмечают в России и в мире

11 апреля мир чтит память узников фашистских концлагерей. Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона напоминает о важности поиска эффективных методов лечения этого заболевания. У православных христиан — Великая суббота: среди самых ожидаемых событий дня — схождение Благодатного огня. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 11 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 11 апреля

День специалиста радиационной, химической и биологической защиты ВМФ РФ

Памятная дата для военнослужащих флота учреждена приказом главкома ВМФ России. Служба радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты отвечает за нейтрализацию опасных веществ, дегазацию и дезактивацию кораблей, береговых объектов. История подразделения началась еще в годы Великой Отечественной войны, когда войска впервые массово столкнулись с угрозой химического оружия. Сегодня специалисты службы работают на ликвидации техногенных аварий и в зонах боевых действий.

День Конституции Республики Крым

Региональный праздник приурочен к принятию основного закона Крыма в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией. Конституция закрепила статус Крыма как демократического правового субъекта РФ, а также три государственных языка: русский, крымскотатарский и украинский. В этот день проходят торжественные собрания, концерты, церемонии поднятия флага и уроки патриотизма в школах.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Дата выбрана в память о восстании в Бухенвальде 1945 года. Узники атаковали охрану и захватили лагерь, установив над ним контроль до подхода американских войск. Это день памяти, который служит напоминанием о трагедии миллионов людей, ставших жертвами нацистского режима.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Дата приурочена ко дню рождения британского врача Джеймса Паркинсона, который в 1817 году впервые описал «дрожательный паралич». Его именем и было названо это хроническое нейродегенеративное заболевание. Среди симптомов болезни Паркинсона — тремор, скованность, нарушение равновесия. В мире около 10 млн человек страдает этим заболеванием. Эффективного лечения до сих пор не найдено, современная медицина может лишь замедлить развитие недуга. Цель дня — привлечь внимание к проблеме, стимулировать исследования и поиск методов лечения.

Международный день «Луи Луи»

Этот неофициальный праздник рок-н-ролла родился благодаря песни Louie Louie, которую написал Ричард Берри в 1955 году. Мировую славу ей принесла версия группы The Kingsmen. Композиция отличалась нарочито неразборчивым вокалом, из-за чего даже вызывала расследования ФБР — подозревали, что в тексте скрыты непристойности. Тем не менее, запись включена в Зал славы рок-н-ролла, и каждый год в этот день фанаты включают ее в разных вариантах исполнения.

Всемирный день анимешника

Праздник отмечают поклонники японской анимации. Аниме давно вышло за пределы нишевого увлечения. «Наруто», «Атака титанов», «Унесенные призраками» известны миллионам зрителей по всему миру. Сегодня фанаты устраивают косплей-встречи, марафоны просмотров, рисуют фан-арт и обсуждают новинки сезона. Дата не имеет официального статуса, но это повод подчеркнуть свою любовь к жанру.

Что отмечают в разных странах 11 апреля

День фастфуда путин (National Poutine Day) — Канада. 11 апреля канадцы чествуют свое культовое блюдо — путИн (ударение на второй слог). Это щедрая порция картофеля фри, залитая горячей мясной подливкой и посыпанная скрипучими сырными шариками (cheese curds). Родиной блюда считается провинция Квебек, где оно появилось в 1950-х годах. В честь праздника рестораны предлагают авторские вариации: с трюфелями, беконом, лобстером или с добавлением фуа-гра.

День Хуана Сантамария — Коста-Рика. Праздник отмечают в честь национального героя, погибшего в 1856 году в битве при Ривасе (Никарагуа). Он поджег факелом вражеский форт американского флибустьера Уильяма Уокера, чем решил исход сражения. Герою установлены памятники, его именем назван международный аэропорт.

День трех драконов — Китай. Праздник посвящен трем мифологическим существам: дракону, фениксу и черепахе. Они символизируют мудрость, справедливость и долголетие. В Китае и Восточной Азии люди наряжаются в костюмы, устраивают парады и фестивали, украшают дома изображениями драконов и дарят их фигурки для привлечения удачи.

Религиозные праздники 11 апреля

Великая Суббота Страстной седмицы

Великая Суббота Страстной седмицы вплотную приближает нас к Пасхе. Это последний день Великого поста. Сегодня верующие вспоминают погребение тела Иисуса Христа и Его сошествие в ад. Разрушив врата ада, Христос вывел оттуда души праведников, возвестив победу жизни над смертью.

В этот день в храмах освящают куличи, крашеные яйца и другие пасхальные блюда. В храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу происходит схождение Благодатного огня — символ радостной вести о Воскресении Христовом. Поздно вечером прихожане собираются в храмах на пасхальную службу.

День памяти преподобного Иоанна Пустынника

Иоанн родился в Палестине в богатой христианской семье, но с юности стремился к уединению. Взяв благословение у своего духовного наставника, он удалился в глухую пустыню, где провел десятки лет в строжайшем посте, молитве и полном безмолвии. Отшельник спал не более двух часов в сутки, питался лишь дикими травами и просфорой, полученной в храме раз в неделю. За свою аскетическую жизнь преподобный стяжал дар прозорливости и исцеления душевных недугов. К нему тайно приходили иноки и миряне за советом, но он избегал человеческой славы. Скончался в глубокой старости.

Народные праздники 11 апреля

Берещенье

На Руси в этот день отмечали Берещенье — день, когда береза «просыпается» и начинается активное сокодвижение. Крестьяне отправлялись в рощи собирать сладкий березовый сок — его пили свежим, заготавливали впрок. Наши предки верили в его очищающую силу. Саму березу почитали как оберег, защитницу от нечистой силы и болезней. Дерево украшали лентами и просили у него здоровья.

Было принято в этот день париться в бане с березовым веником. Чем сильнее похлещешь себя — тем здоровее будешь. День также считался благоприятным для целебных обрядов.

Именины 11 апреля

Евстафий;

Иван;

Иона;

Исаакий;

Кирилл;

Леонард;

Маркиан;

Марк;

Патапий;

Станислав;

Филипп.

Приметы: что можно и что нельзя делать 11 апреля

Приметы о погоде

Если береза пустила сок — пора сеять пшеницу: зима окончательно отступила.

Сильный ветер в этот день — к дождливому маю.

Увидеть жаворонка — к счастью в доме.

Туман утром — к ясной и теплой погоде.

Если корова мычит часто — жди непогоды.

Что можно делать 11 апреля

Посетить богослужение в храме

Освятить куличи и яйца.

Завершить приготовления к Пасзе, доделать начатое на неделе.

Мириться с теми, с кем ты в ссоре, просить прощения и прощать самому. Это время тихой молитвы, размышлений и примирения с близкими.

Что нельзя делать 11 апреля

Шуметь, громко смеяться, петь, слушать музыку или посещать увеселительные мероприятия.

Венчаться.

Устраивать поминки.

Заниматься тяжелым физическим трудом, шить, стирать и работать с землей.

Ругаться, сквернословить, обижать других или таить обиду — вся энергия должна быть направлена на очищение души.

Брать/давать в долг — это может привести к убыткам и бедности.

Лунный календарь 11 апреля

Фаза Луны: убывающая Луна, 24-й лунный день.

Луна в Козероге и Водолее.

Астрологи советуют сегодня быть активнее: согласно лунному календарю, даже сложные дела могут получиться. На работе можно начать новый проект или доделать старый. День считается благоприятным для общения с коллегами и начальством. Можно присмотреться к смене работы.

Если сегодня избавиться от старых вещей, это заметно преобразит дом. Сторонники астрологии также отмечают, что это подходящий день для свиданий и новых отношений. В спорте и йоге не стоит слишком усердствовать, не рекомендуется переедать и злоупотреблять алкоголем. Хотя наука и отрицает влияние фаз Луны на повседневную жизнь человека, последнее точно будет не лишним.

11 апреля родились люди под знаком зодиака Овен, который относится к огненной стихии.

Исторические события 11 апреля

1814 год — Наполеон Бонапарт отрекся от престола и отправился в ссылку на остров Эльба.

1857 год — Александр II утвердил герб России с двуглавым орлом.

1865 год — французский химик Луи Пастер подал заявку на патент с новым «способом сохранения вина», позднее метод получил название пастеризация.

1891 год — издан указ о начале строительства Транссибирской магистрали.

1909 год — на побережье Средиземного моря близ Яффы основан город, получивший позднее название Тель-Авив.

1944 год — советские войска освободили от немецких захватчиков города Керчь и Джанкой.

1961 год — начался судебный процесс над «архитектором Холокоста», нацистом Адольфом Эйхманом.

1970 год — состоялся запуск американского космического корабля «Аполлон-13». Эта миссия считается самой драматической в истории американской космонавтики.

Кто родился 11 апреля

В 1887 году родился Джон Джордж Филлипс — старший радист «Титаника», который до последнего передавал сигналы бедствия и погиб при крушении.

— старший радист «Титаника», который до последнего передавал сигналы бедствия и погиб при крушении. В 1894 году родился Эмиль Кио — легендарный иллюзионист и артист цирка, народный артист РСФСР.

— легендарный иллюзионист и артист цирка, народный артист РСФСР. В 1908 году родился Масару Ибука — японский инженер, один из основателей компании Sony.

— японский инженер, один из основателей компании Sony. В 1914 году родился Норман Макларен — канадский режиссер и новатор в анимации, обладатель множества международных наград.

— канадский режиссер и новатор в анимации, обладатель множества международных наград. В 1948 году родился Георгий Ярцев — советский футболист и тренер.

— советский футболист и тренер. В 1954 году родился Валерий Гаркалин — актер театра и кино, народный артист России.

