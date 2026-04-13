Почему советские люди берегли полиэтиленовые пакеты

Сегодня полиэтиленовый пакет есть везде. А в Советском Союзе его долгое время не было. Многие впервые увидели такие пакеты только в 80-х, и они считались настоящим шиком. Их берегли, стирали, сушили на веревках. Почему же так вышло?

Полиэтилен изобрели случайно в 1933 году британские химики. В промышленность он пошел в конце 30-х, а в США и Европе массовые пакеты из него делали уже в 50-х. В Советском Союзе собственное производство запустили только в 1961 году в Казани. Но долгие годы полиэтилен использовали в основном для кабелей и военных нужд, а не для упаковки, отмечает канал «Записки айтишника».

Причин было несколько. Технологии отставали, оборудование для тонкой пленки приходилось закупать за границей — в Италии и Японии. Первые образцы получались слишком толстыми и жесткими, для пакетов не годились. Экономика была заточена на оборонку, машиностроение и энергетику. Товары народного потребления считались второстепенными. Даже готовый полиэтилен распределяли строго по госфондам: сначала армия и промышленность, потом все остальное. По данным Минторга СССР за 1982 год, 95% полиэтилена уходило на стратегические нужды. Оборонка забирала 45%, сельское хозяйство — 30% (в основном на теплицы). На торговлю оставалось всего 5%, и эти крохи шли на упаковку колбасы и сыра, а не на бытовые пакеты.

В справочнике «Советская торговля» за 1976 год указано: сеть фабрик для упаковки покрывала лишь 15% потребности. А постановление Совмина 1980 года предписывало использовать полиэтилен строго по целевому назначению — для станков на экспорт, космоса и агропрома.

Чем же заменяли пакеты? Во-первых, бумагой. Гостовские бумажные пакеты выпускали миллионами тонн — в шесть раз больше, чем пластиковой тары. Во-вторых, работала система многоразовой стеклотары. Магазины обязаны были принимать бутылки обратно, и к середине 80-х возврат составлял 92%. В-третьих, в ходу были авоськи из капрона — их делали по 20 млн штук в год. В-четвертых, обычные газеты и бумага: этого добра в СССР хватало. Интересно, что санитарные правила 1976 года запрещали контакт полиэтилена с жирами, поэтому масло и сыр заворачивали в пергамент. Даже в партийной брошюре 1963 года осуждали «западную манию упаковки» как мещанство, а журнал «Крокодил» в 1971 году высмеивал американцев, задыхающихся в пластиковом мусоре.

Технологический рывок случился в 1982 году. Уфимский завод запустил линию по японской лицензии и стал выпускать пленку толщиной всего 20 микрон — уже по мировым стандартам. К 1987 году в СССР делали 500 млн полиэтиленовых пакетов в год. Но широкого распространения они так и не получили. Один пакет обходился в 2 копейки против 0,7 копейки за бумажный. И даже в 1989 году такие пакеты были лишь в 14% магазинов страны.

А потом пришли 90-е, и пакеты с логотипами хлынули потоком. Теперь уже каждую булочку упаковывают в пластик. А тогда, в СССР, про экологию никто специально не думал — но получилось как будто экологичнее, чем сейчас, писал ранее «ГлагоL».