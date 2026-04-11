Почему в 1927 году уничтожили могилу библейской Евы

Ева — праматерь всех живущих, любимая героиня Библии, Торы и Корана. Но мало кто знает, что у этой легендарной женщины есть конкретное место упокоения, которое целых семь столетий притягивало паломников. Сегодня от него осталась лишь бетонная плита. Рассказываем, кто и зачем стер с лица земли гробницу Евы.

Город, названный в честь бабушки

В исламской традиции Хавва (арабское имя Евы) после изгнания из Рая вместе с Адамом оказалась на Земле не где-нибудь, а в районе города Джидда в современной Саудовской Аравии. Согласно мусульманским преданиям, пока Адам попал в Мекку, Хавва досталась Джидда. Город так и переводится с арабского — «бабушка», прямая отсылка к праматери человечества.

Первое задокументированное упоминание о могиле Хаввы относится к середине XII века, когда арабский картограф Мухаммад аль-Идриси указал на нее в своих трудах. Спустя несколько десятилетий странствующий поэт Ибн Джубайр описал увиденное:

«Место, имеющее древний и высокий купол, которое, как говорят, было пристанищем Евы на её пути в Мекку».

С XIII века историки уже вовсю ссылались на гробницу как на реальный объект.

Гробница-исполин

Сооружение поражало воображение не столько своей архитектурой, сколько размерами. По легенде, Ева была необычайно высока. Исполняющий обязанности британского консула С. Р. Джордан в 1926 году измерил захоронение: 180 метров в длину и всего 3,5 метра в ширину. В центре стояла небольшая мечеть, где служитель за плату поднимал каменную плиту и показывал посетителям «пупок» праматери.

Еще раньше, в 1853 году, гробницу осмотрел знаменитый британский исследователь Ричард Бертон, проникший в Джидду под видом мусульманского паломника. Отмерив сооружение шагами, он хмыкнул:

«Если у нашей прародительницы сто двадцать шагов от головы до талии и восемьдесят от талии до пяток, она, пожалуй, была очень похожа на утку».

В 1911 году могилу Евы посетил еще один известный гость — Николай Гумилев. Поэт направлялся в Абиссинию и спокойно осмотрел мемориальный комплекс. Тогда ничто не предвещало беды.

Царство ваххабитов и приговор

Все изменилось после Первой мировой. Османская империя рухнула, регион захватили саудовские войска, а в 1925 году Хиджаз вошел в состав Саудовской Аравии. Новые хозяева исповедовали ваххабизм — строгое пуританское течение в исламе. Ваххабиты запрещают ставить надгробия и тем более возводить монументальные гробницы: это считается поощрением идолопоклонства.

К тому же даже при османах местные богословы сомневались: стоит ли почитать женщину, которая поддалась соблазну и навлекла гнев Бога на все человечество?.

В 1928 году 19-летний принц Фейсал, наместник Хиджаза, приказал снести «недоразумение». Гробницу разрушили. Караван машин отправился в Эр-Рияд, чтобы доставить добрую весть:

«Просвещённый сын и вице-король наконец уничтожили печально известную фальшивку».

Однако паломники, шедшие в Мекку, все равно сворачивали к бывшей гробнице. Тогда в 1975 году власти залили это место бетоном.

Что там сейчас?

Сегодня на месте легендарной могилы — безликая бетонная площадка посреди кладбища. Ничего не напоминает о 700-летней истории паломничества. Местные жители по старинке называют это место «Кладбище матушки Евы». Но официально его не существует.

Так библейская праматерь стала жертвой религиозного рвения XX века. Исчез памятник, который видел и Бертона, и Гумилева, и тысячи богомольцев. Осталась лишь легенда да бетонная плита под палящим солнцем Джидды.