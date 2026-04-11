Екарный бабай: кто скрывается за этим загадочным ругательством русских

Фраза, которую мы привыкли бросать в сердцах или от удивления, таит в себе целый ворох смыслов. В этом выражении ужились тюркские корни, криминальный жаргон XIX века и воспитательная педагогика наших бабушек. Попробуем разобраться, кого же на Руси на самом деле называли «ёкарным бабаем».

Страшный «дед» из детства

Самая простая и понятная часть загадки — слово «бабай». Как свидетельствует «Словарь тюркизмов» Елизаветы Шиповой, в тюркских языках (татарском, башкирском) «бабай» означает «дед», «старик». Именно в этом значении слово пришло в русский язык и стало инструментом воспитания: детей испокон веков пугали — «не будешь спать, тебя бабай заберет». Этнограф Владимир Даль также отмечал в своих трудах, что детей пугали «бабайкой» — образом ночного страшилы, пришедшим из степей.

Даже сегодня в некоторых семьях это работает: угроза прихода таинственного «бабая» до сих пор способна утихомирить расшалившегося ребенка.

Ростовщик и уголовный жаргон

Но у «бабая» есть и более мрачное прошлое, о котором говорят далеко не все. В конце XIX века журналист Влас Дорошевич, изучая быт сахалинских каторжников, записал в своей книге «Каторга», что «бабаями» называли ростовщиков-татар. Позже, в воровском жаргоне, слово «бабай» стало нарицательным для любого ростовщика, дающего деньги под грабительские проценты. Так безобидный «дедушка» превратился в символ обмана и угнетения.

Все, хана!

Несмотря на то, что точная этимология выражения «ёкарный бабай» так и осталась загадкой для специалистов, одна из версий его происхождения основана на прямом переводе. Андрей Григорьев, автор «Истории русских ругательств», склоняется к тому, что «ёкарный бабай» в дословном переводе означает «кончина деда». Григорьев утверждает, что на самом деле эта фраза в русской транскрипции пишется как «е ханэ бабай». «Хана», как упоминает в своем историко-этимологическом словаре «Русскоязычный жаргон» Заур Зугумов, употребляется в разговорной речи в значении «конец всему, провал, безвыходное положение».

Происхождение самого слова «хана» лингвисты до сих пор обсуждают. Одни (как авторы учебника «Криминология» Иван Козаченко и Константин Корсаков) видят корни в иврите, где оно означало «остановку в пути», другие (например, В.С. Елистратов в «Толковом словаре русского сленга») — в тюркских языках.

Якорный бабай

Есть и совсем экзотическая версия происхождения этого выражения. В дореволюционной России «ёкарным бабаем» называли работников, занимавшихся установкой и регулировкой якорных бакенов на Волге. При изменении уровня воды у стоящего на якоре бакена требовалось отрегулировать длину троса — работа не из легких и довольно опасная. Обычно на эту «должность» брали отставных матросов, которых и называли «бабаями» (от того же тюркского «дед»). А прилагательное «ёкарный» в этом случае — искаженное «якорный». Со временем профессиональный термин превратился в эмоциональное восклицание.

Просто замена

Однако большинство лингвистов призывают не искать глубокого смысла в выражении «ёкарный бабай» — его там просто нет. Лариса Новикова, автор справочника по культуре речи «Правильность русской речи», относит эту фразу к так называемым эвфемизмам. По сути, это замена нецензурной лексемы, которая начинается на ту же букву — «ё», и в грубой форме обозначает акт сексуального насилия над почтенным старцем. В речи же «ёкарный бабай» превратился в обычное междометие, как «ёлки-палки» или «ёксель-моксель», помогающее выпустить пар, не нарушая приличий.

Вот такой он многоликий — «ёкарный бабай». Кто-то видит в нем ночного демона из детства, кто-то — жестокого ростовщика с Сахалина, а кто-то — простого волжского матроса. Лингвисты, впрочем, склоняются к тому, что это всего лишь шутливая замена крепкого словца. Но от этого фраза не становится менее загадочной. Даже наоборот.