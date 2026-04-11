«Болотная вода» и «коровья река»: что значит слово Москва на самом деле

Кто бы мог подумать, что название столицы России до сих пор остается загадкой для лингвистов. Споры о том, что же на самом деле означает слово «Москва», не утихают уже несколько столетий. «Темная вода», «коровья река», «болотная топь» — вот лишь немногие из существующих версий.

© РИА Новости

Тайна гидронима: почему мы до сих пор не знаем правды

Этимология названия Москва точно не установлена. Известно лишь, что город получил имя от реки, на которой стоит. А вот дальше начинается настоящий детектив.

В древних летописях Москва упоминается под разными именами. В Лаврентьевской летописи под 1177 годом встречается форма «Московь», в Ипатьевской под 1175-м — «на Москви». Лингвисты установили, что изначально слово выглядело как *Москы и склонялось по типу слов «букы» (буква) или «тыкы» (тыква). А уже позже превратилось в привычную нам Москву.

Славянская версия: болотная вода

Самая популярная на сегодня гипотеза — славянская. Ее придерживаются многие лингвисты. Слово распадается на два корня: «моск» (вязкий, топкий, болотистый) и «ва» (вода). В древнерусском языке «моск» означало «болото, сырость, влага». То есть Москва — это «болотная вода» или «топкое место».

Эту версию подтверждает география: исток Москвы-реки действительно находится на склоне Смоленско-Московской возвышенности, в болоте близ местечка Старьково. В старинной «Книге Большому Чертежу» 1627 года так и сказано:

«А Москва-река вытекла из болота, по Вяземской дороге, за Можайском, верст тридцать и больши».

Корень «моск» встречается и в других славянских языках. В словацком есть слово «moskwa» — влажный хлеб в зерне, а môzgа означает «лужа». В Польше и Германии протекает река Mozgawa (или Moskawa), на Украине — ручей Московец и балки Московки.

Финно-угорский след: темная вода, коровья река и медведица

Но есть и другая мощная группа гипотез — финно-угорские. И у них есть веские основания. До прихода славян на территории современной Москвы и Подмосковья жили финно-угорские племена — меря, мурома, мещера. Они оставили после себя множество названий рек: Руза, Истра, Нара, Яуза, Икша — все они финского происхождения.

Самый распространенный вариант в этой группе — перевод с языка коми: «моск» означает «корова», а «ва» — «вода». Получается «Коровья река». Эту версию горячо поддерживал историк Василий Ключевский, что придало ей особую популярность.

Другой вариант: «моск» — это «медведь», а «ва» — «мать» или «самка». И тогда Москва превращается в «Медведицу». Тоже звучит вполне по-русски.

А еще есть перевод как «темная вода» — река течет по торфяникам, вода в ней и правда кажется темной.

Балтийская версия и другие экзотические теории

Существует и балтийская гипотеза. Ее сторонники, в том числе академики Владимир Топоров и Валентин Седов, указывали на балтийское племя голядь, жившее в верховьях Оки. По-литовски mazgoti — мыть, полоскать, а по-латышски moskat — мыть. Корень «маск-мазг» означает нечто слякотное, грязное и топкое. В литовском языке есть и реки с похожими названиями — Дрезва, Надва, Водва.

Академик Соболевский в начале XX века вообще выводил название от авестийского «ама» (сильный) и переводил как «быстрая река». Другие исследователи предлагали иранское «моск» — крутиться, искривляться (намекая на извилистое русло). Встречается даже версия о тюркском слове «моква». Но большинство серьезных ученых относятся к таким экзотическим гипотезам скептически.

Впрочем, как знать. Может, наши далекие предки, жившие по берегам реки, просто указали на корову, пасущуюся на сочных лугах. Или на медведя, вышедшего из чащи к воде. Или просто охарактеризовали реку как «темную» и «топкую». Точного ответа нет. И, кажется, это только добавляет Москве особой, таинственной притягательности.