«Памятник стойкости и воле»: самые важные события в истории освоения космоса

День космонавтики отмечают 12 апреля. Со дня первого полета в космос исполняется 65 лет. Его освоение — одно из самых впечатляющих достижений современной цивилизации. Но что стало отправной точкой этого пути? Какие технологии позволили нам заглянуть за пределы родной планеты? В поисках ответов «Вечерняя Москва» побеседовала с историком, членом Российского общества «Знание» Юлией Шуваловой.

Всего чуть более полувека прошло с того момента, как человечество впервые преодолело земное притяжение и вышло на орбиту — срок, ничтожный по меркам истории. Но за этим прорывом стоят века мечтаний, расчетов и научных поисков.

Еще недавно полеты за пределы Земли казались сюжетом фантастического романа. Сегодня же космические корабли не просто бороздят просторы Вселенной — они стали средством доставки грузов, экипажей и даже туристов на орбиту.

Делаем успехи

Началом освоения космоса СССР принято считать 1921 год, когда в Ленинграде была сформирована Газодинамическая лаборатория. Последовавшие за этим десятилетия научно-исследовательских работ увенчались успехом 4 октября 1957 года, когда во внеземное пространство отправился первый искусственный аппарат «Спутник-1».

Благодаря первому спутнику 1957 года началось «полевое» исследование космоса, — пояснила корреспонденту «Вечерней Москвы» Юлия Шувалова. — Со временем спутники эволюционировали, и в 2025 году на орбите Земли находились уже почти 12 тысяч спутников.

Подвиг одной собаки

Вдохновленные успехом «Спутника-1» ученые уже 3 ноября 1957 года запустили второй аппарат с собакой по кличке Лайка на борту. Исследователям было важно понять, выживет ли организм в условиях полета. Несмотря на технический сбой и гибель животного от перегрева спустя шесть часов, полет стал историческим: он доказал, что пребывание живых существ на орбите технически возможно.

Неоспоримое лидерство

12 апреля 1961 года ознаменовалось историческим событием: с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту. Совершив один полный виток вокруг планеты, первый в мире космонавт успешно приземлился, проведя в полете 108 минут.

Юрий Гагарин — пионер космоса, этим все сказано, — подчеркнула Юлия Шувалова. — После него были женщины-космонавты, выход в открытый космос, прилунение, но без Гагарина это все произошло бы как-то иначе, если бы вообще произошло.

Станция «Мир»

20 февраля 1986 года на орбите Земли появилась первая многомодульная станция. В ее окончательную конструкцию вошли семь модулей.

Станция «Мир» — первый «дом» человека в космосе, с этой станции можно вести отсчет жизни человечества за пределами планеты Земля, — сказала историк.

Сегодня люди привыкли к тому, что космос стал частью нашей повседневности, а сотни спутников стабильно обеспечивают нашу связь и навигацию. Но за этой привычкой не должна теряться память о том, как все начиналось. Важно помнить о сверхчеловеческих усилиях, через которые пришлось пройти конструкторам и космонавтам, превращая дерзкую мечту в отлаженную технологию. Сегодняшний успех — это памятник их стойкости и воле, преодолевшей земное притяжение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Лавейкин, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР № 61: